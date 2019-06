استودیو‌ی بانجی (bungie) تاکید کرد که بازی‌بازان Destiny 2 در پلتفرم استیدیا (stadia) فقط می‌توانند با کاربران دیگر همین پلتفرم بازی کنند. این شرکت طی پرسش و پاسخی توضیح داد که استیدیا مانند دیگر پلتفرم‌های موجود حال حاضر، دارای محدودیت‌های منحصر به فرد خود است. به نظر می‌رسد خبر بد برای مالکان آینده‌ی این پلتفرم […]

استودیو‌ی بانجی (bungie) تاکید کرد که بازی‌بازان Destiny 2 در پلتفرم استیدیا (stadia) فقط می‌توانند با کاربران دیگر همین پلتفرم بازی کنند.

این شرکت طی پرسش و پاسخی توضیح داد که استیدیا مانند دیگر پلتفرم‌های موجود حال حاضر، دارای محدودیت‌های منحصر به فرد خود است. به نظر می‌رسد خبر بد برای مالکان آینده‌ی این پلتفرم این است که وقتی Destiny 2 عرضه شود، محدود به تعداد خاصی از بازی‌بازان خواهد‌ بود که شامل کاربران پلتفرم رایانه‌های شخصی نمی‌شود.

Destiny 2 چیزی مانند نوری هدایت گر برای استیدیا هست و بازی Destiny 2 The Collection با عضویت ماهانه به قیمت ۸٫۹۹ پوند برای نسخه‌ی استیدیای پرو رایگان است. (شما ۳ ماه اشتراک استیدیای پرو را با نسخه‌ی Founder’s Edition به مبلغ ۱۱۹ پوند دریافت می‌کنید) نسخه‌ی Destiny 2 The Collection شامل بسته الحاقی The Shadowkeep و Forsaken به همراه Annual Pass ،Curse of Osiris و Warmind هست.

در ادامه‌، مدیر پروژه‌ی بازی Destiny، آقای مایک نوزورثی (Mike Noseworthy)، در رابطه با استیدیا عنوان کرد:

ما قبلا خاطر نشان کرده‌ایم که دوست داریم قابلیت بازی میان‌پلتفرمی را به Destiny 2 بیاوریم. منع فنی و امنیتی برای استیدیا جهت جلوگیری از ما وجود ندارد و می‌خواهیم که همه‌ی پلتفرم‌ها را شامل شود. هرچند در سال جاری، ما برروی قابلیت ذخیره‌سازی میان‌پلتفرمی متمرکز هستیم.

قابلیت ذخیره‌سازی میان‌پلتفرمی به این معنی است که شما قادر خواهید بود به یک شخصیت و پروسه‌ی آن بازی در میان پلتفرم‌های متفاوت، به مانند رایانه‌های شخصی، استیدیا، پلی‌استیشن ۴ و اکس‌باکس وان دسترسی داشته باشید.

استیدیا در ماه آبان ۱۳۹۸ (نوامبر ۲۰۱۹) در دسترس قرار خواهد گرفت.

منبع متن: gamefa