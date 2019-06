مدتی پیش بود که متوجه شدیم کنار هم قرار دادن حرف اول توئیت‌های کارگردان بازی God of War یعنی "کوری بارلاگ" در ماه مه به عبارت "رگناروک در راه است"(RAGNAROK IS COMING) و به بیان بهتر، دنباله‌ی بهترین بازی سال 2018 اشاره می‌کند. همچنین، این جمله بر روی قایق کریتوس و آتریس(شخصیت‌های اصلی God of War) در تم رایگان بازی بر روی PS4 نیز حک شده است. اگر با رگناروک آشنایی ندارید، باید گفت که به معنای آخرالزمان در اسطوره‌شناسی نورث می‌باشد، جایی که نبردی خونین بین خدایان و غول‌ها شکل گرفته و باعث کشته شدن تمامی آن‌ها می‌شود؛ نبردی که به احتمال فراوان در دنباله‌ی God of War خواهیم دید.

به هیچ عنوان تعجب‌آور نیست که نسخه‌ی بعدی ساخته‌ی استودیوی Santa Monica ساخته شود، خصوصا با توجه به پایان‌بندی بازی که به نوعی یک کلیف‌هنگر به حساب می‌آمد. حال برای اطمینان بیشتر برای در دست توسعه بودن God of War 2، اطلاعات رسمی‌تری در اختیار داریم. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، به تازگی، چند موقعیت شغلی بر روی وبسایت Playstation که مربوط به استودیوی Santa Monica می‌باشد، دیده شده است. این لیست شغلی در دامنه‌ی نحوه‌ی پیاده‌سازی داستان و روایت تا طراحی مبارزات را شامل می‌شود. اما نکته‌ای که بین بیشتر این موقعیت‌‌های شغلی مشترک می‌باشد، این است که کاندیدهای موردنظر باید نسبت به God of War 2018 شناخت کافی داشته و بتوانند در مورد سیستم مبارزات، مکانیک ها و دشمنان به صورت دقیق و کامل صحبت کنند.

علاوه بر این، برای موقعیت شغلی طراح چهره کارکترها، استودیوی Santa Monica مشخص کرده است که فرد واجد شرایط، باید بر روی تجربه‌ی ویدئو گیمینگ پلتفرم نسل بعدی کار کند. این مورد نشان می‌دهد که به احتمال بسیار زیاد، God of War 2 (یا هر اسم دیگری) بر روی PS5 عرضه خواهد شد که مورد تعجب‌آوری نیست. دیدگاه شما در مورد ساخته شدن ادامه‌ی ماجراجویی‌های کریتوس چیست؟ در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame