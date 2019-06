شایعه: احتمال ساخت سری دوم بازی God of War شدت گرفت

با توجه به بازخوردهای عالی عنوان God of War هم از سوی جامعه‌ی بازی‌بازان و هم از سوی منتقدین، پیش‌بینی اینکه استودیوی سانتا مونیکا (Santa Monica) در حال کار برروی سری دوم این مجموعه باشد سخت نیست. در همین راستا امروز اخبار دیگری منتشر شده است که فعالیت استودیو برای ساخت God of War 2 […]

با توجه به بازخوردهای عالی عنوان God of War هم از سوی جامعه‌ی بازی‌بازان و هم از سوی منتقدین، پیش‌بینی اینکه استودیوی سانتا مونیکا (Santa Monica) در حال کار برروی سری دوم این مجموعه باشد سخت نیست. در همین راستا امروز اخبار دیگری منتشر شده است که فعالیت استودیو برای ساخت God of War 2 را بیشتر تایید می‌کند.

در روزهای اخیر استودیوی سانتا مونیکا از طریق وب‌سایت رسمی خود لیستی از مشاغل مورد نیازش را آماده کرده که نشان می‌دهد، استودیو به دنبال گسترش تیم خود است. در این لیست شغلی تحت عنوان «طراح ارشد مبارزات» به چشم می‌خورد که در بخش توضیحات آن بیان شده است:

شخص باید به صورت کامل نسبت به بازی God of War اطلاعات داشته باشد و در کنار آن نسبت به سیستم مبارزات، مکانیک‌های آن و دشمنان بازی آشنایی بی‌نقصی داشته باشد.

در کنار این شغل عنوان دیگری را نیز مشاهده می‌کنیم که از افراد هنمرمند برای طراحی جزئیات صورت، شکل و شمایل شخصیت‌ها دعوت به عمل آورده و عنوان شده است که افراد آشنا با پلتفرم‌های نسل بعدی در اولویت قرار دارند.

با توجه به این دو شغل و سایر مشاغل درون لیست، بعید نیست که استودیوی سانتا مونیکا در حال توسعه بازی God of War 2 یا God of War: Ragnarok و یا هر اسم دگیری که ممکن است برای آن انتخاب کنند، باشد. به هر حال نکته‌ای که قطع به بقین می‌دانیم، این است که با وجود بازی‌هایی همچون Death Stranding ،Ghost of Tsushima و عنوان مورد انتظار The Last of Us Part 2 در مسیر پیش‌رو، نمی‌توانیم دل به دیدن تریلر و یا حتی اخبار بیشتر پیرو این بازی خوش کنیم.

منبع متن: gamefa