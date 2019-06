The Last of Us: Part 2 در چه تاریخی عرضه می‌شود؟ این، یکی از بزرگترین سوال‌های صنعت گیم در حال حاضر می‌باشد که گیمرها بی‌صبرانه منتظر دریافت پاسخ آن هستند. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamespot، کارگردان بازی یعنی آقای "نیل دراکمن" طی پستی در توئیتر با کاربران در مورد این سوال شوخی کرده است. ترجمه‌ی این پست به شرح زیر می‌باشد:

"هر دفعه که شخصی در مورد تاریخ عرضه‌ی بازی سوال می‌کند، تاریخ انتشار، 5 دقیقه به تعویق می‌افتد"

این توئیت، واکنش‌های جالبی از سوی اشخاص شناخته شده‌ی صنعت گیم در پی داشته است. کارگردان بازی God of War اینگونه به توئیت بالا پاسخ داده است:"من واقعا می‌خوام بازم بپرسم. تاریخ عرضه‌ی بازی چه زمانی است؟"

در پاسخ به کوری بارلاگ، صداپیشه‌ی کارکتر Joel یعنی "تروی بیکر" نوشته است:"کوری...آرام و قرار بگیر"

شایعات و گزارشات نشان می‌دهند که The Last of Us: Part 2 در ماه فبریه 2020 بر روی PS4 عرضه می‌شود. البته هنوز هیچ چیز رسمی نیست و باید منتظر جزئیات رسمی بمانیم.

