بازی The Legend of Zelda: Breath of The Wild بدون شک یکی از بهترین عناوین صنعت بازی‌های ویدئویی محسوب می‌شود. نینتندو نیز با رونمایی رسمی از دنباله‌ی این بازی، همه‌ی مردم را غافلگیر کرد. حال به تازگی آقای ایجی آئونوما (Eiji Aonuma) اطلاعات جالبی را در مورد دلیل ساخت این بازی به اشتراک گذاشته است.

کسانی که با مجموعه‌ی The Legend of Zelda آشنایی دارند، می‌دانند که نینتندو معمولاً یک دنباله‌ی مستقیم را برای عناوین این سری منتشر نمی‌کند. اما با توجه به تیزر معرفی بازی، واضح است که شاهد ادامه‌ی داستان نسخه‌ی قبلی خواهیم بود.

در طی مصاحبه‌ای با وب‌سایت Kotaku، تهیه کننده‌ی سری یعنی آقای ایجی آئونوما در مورد این بازی و دلیل ساخت آن صحبت کرد. نکته‌ی جالب این است که توسعه دهندگان در ابتدا قصد داشتند تا بسته‌های الحاقی متعددی را برای Breath of The Wild عرضه کنند.

زمانی که بسته‌ی الحاقی را برای Breath of The Wild منتشر کردیم، متوجه شدیم که این روش بسیار خوبی برای اضافه کردن المان‌های بیشتر به دنیای بازی است. اما از نظر فنی، بسته‌ی الحاقی در واقع داده است؛ شما داده را به یک بازی منتشر شده اضافه می‌کنید. پس وقتی تصمیم گرفتیم که تغییرات بزرگتری اعمال کنیم، بسته‌ی الحاقی دیگر کافی نبود و به همین خاطر فکر کردیم که شاید ساخت یک دنباله مناسب‌تر باشد.

آقای آئونوما در ادامه توضیح داد:

در ابتدا ما تنها به ایده‌هایی برای بسته‌های الحاقی فکر می‌کردیم، اما ایده‌های زیادی وجود داشت. پس با خود گفتیم: ما ایده‌های زیادی داریم. بیایید یک بازی جدید بسازیم و از اول برروی همه چیز کار کنیم.

شاید برای شما جالب باشد بدانید که بازی Super Mario Galaxy 2 نیز به همین صورت ساخته شد. به گفته‌ی توسعه دهندگان، آن‌ها پس از انتشار Super Mario Galaxy هنوز هم ایده‌های زیادی داشتند. به همین خاطر، تیم توسعه دهنده در نهایت تصمیم گرفت تا ایده‌های خود را در یک بازی جدید پیاده سازی کند.

دنباله‌ی The Legend of Zelda: Breath of The Wild در تاریخ نامشخصی به صورت انحصاری برای کنسول نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد.

نظر شما چیست؟ شما دوست دارید شاهد چه ایده‌هایی در این بازی باشید؟

منبع متن: gamefa