روزی روزگاری: ارواح پیشرفته | نقد و بررسی بازی Tom Clancy’s Ghost Recon: Advanced Warfighter 2

اکثر بازی‌های معروف یوبی‌سافت، آی پی‌های قدیمی و با سابقه‌ای هستند. از شوترهایی مثل Rainbow Six و Ghost Recon و Far Cry گرفته تا بازی‌هایی در سبک‌های دیگر مثل Splinter Cell و Prince of Persia. به همین خاطر، واضح است که محبوبیت یوبی‌سافت طی سالیان اخیر ابدا امری اتفاقی نیست. اگرچه انتقادهایی نسبت به برخی از سیاست‌های این شرکت وارد است، اما نمی‌توان واقعیت را انکار کرد. واقعیتی که می‌گوید یوبی‌سافت طی دو دهه اخیر، بدون شک یکی از بهترین شرکت‌های بازی‌سازی بوده است. البته خب IP‌های این شرکت به مرور، دچار تغییر و تحول شده‌اند و قبول کردن این موضوع برای آن دسته از گیمرهایی که به پایبندی به ریشه‌ها اعتقاد دارند، کار سختی است. شاید Far Cry را بتوان تنها آی پی دانست که از نظر اصولی، هرگز تغییر نکرده است و همواره همان سبک و سیاق خاص خود را ارائه داده، منتهی با کیفیتی بالاتر. در مورد سری Assassin’s Creed و نسخه Assassin’s Creed Odyssey که همه‌چیز مشخص است. Odyssey کلا یک بازی نقش آفرینی بود که البته توانست به موفقیت‌های زیادی دست پیدا کند و حتی یکی از نامزدهای بهترین بازی سال هم شود. اما Ghost Recon یکی دیگر از آن دست مجموعه‌های قدیمی یوبی‌سافت است که اخرین نسخه آن، یک بازی کاملا متفاوت با نسخه‌های قبلی بوده است. Ghost Recon Wildlands اخرین Ghost Recon‌ای است که تاکنون منتشر شده. یک بازی آنلاین که البته به صورت تک‌نفره هم قابل بازی کردن بود. عنوانی که توانست با بازخوردهای مثبتی هم رو به رو شود و فروش خوبی هم داشت. با فاکتور گرفتن از Tom Clancy’s Ghost Recon Phantoms که در سال ۲۰۱۴ منتشر شد، Future Soldier آخرین گوست ریکانی بود که یوبی‌سافت منتشر کرد. به عبارت دیگر، Ghost Recon Future Soldier آخرین عنوانی بود که به ریشه‌های خود وفادار ماند و البته این پایبندی و وفاداری به ریشه‌ها، با پیامدهای مثبتی همراه شد!

نکته مهم این‌جاست که Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier از منتقدین نمرات قابل قبولی را دریافت کرد. مهم‌تر از آن، از نظر فروش نیز این نسخه عالی کار کرد. طبق اعلام یوبی‌سافت، فروش این بازی بهتر از آن چیزی بوده که انتظارش را داشته‌اند. با این وجود، Ghost Recon Wildlands متفاوت از آن چیزی بود که قبلا دیده بودیم. عنوانی که در سال ۲۰۱۷ منتشر شد، اگرچه المان‌های مخفی‌کاری و تاکتیکال را در خود گنجانده بود، ولی بیشتر حالت اکشن به خود گرفته بود. مثل چیزی که در Splinter Cell Conviction دیده بودیم اما خب هر بازی در مقیاس و سبک و سیاق خاص خود. Ghost Recon Wildlands بازی لذت بخشی بود، این حقیقت را نمی‌توانم کتمان کنم. اما به عنوان کسی که عاشق مخفی‌کاری و مبارزات تاکتیکال و دیده نشدن است، کماکان Future Soldier و نسخه‌های قبل، انتخاب‌های بهتری برایم هستند. به هر حال، تغییر سیاست یوبی‌سافت در مورد Ghost Recon Wildlands، اگرچه به مذاق خیلی از طرفداران قدیمی این سری خوش نیامد، اما به لحاظ اقتصادی احتمالا به سود این کمپانی تمام شد. اخیرا هم که در اخبار خواندیم که نسخه بعدی این مجموعه که Ghost Recon Breakpoint باشد هم به اتصال دائم به اینترنت نیاز دارد. به هر ترتیب، خوب یا بد، Ghost Recon از آن حالت قبلی خود خارج شده و بعید است که دوباره به آن دوران و آن سبک و سیاق بازگردد. به هر حال، هر شرکتی به دنبال سود بیشتر است و از این نظر، سخت است که بتوان یوبی‎سافت را سرزنش کرد. اما صحبت در مورد حال و آینده Tom Clancy’s Ghost Recon را تمام کرده و کمی به گذشته برگردیم. به گذشته خیلی دور، به سال ۲۰۰۷، سالی که Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter 2 برای کنسول‌های نسل هفتمی و رایانه‌های شخصی منتشر شد. به طور کلی سری Ghost Recon از آن دست از فرنچایزهایی است که اولا فراز و نشیب‌های زیادی داشته و ثانیا، هرگز یکی از بهترین فرنچایزهای سازنده خود نبوده است. یک سال پیش از انتشار Advanced Warfighter 2، عنوان Ghost Recon Advanced Warfighter منتشر شده بود. عنوانی که خیلی نظر کاربران را جلب نکرد. Ghost Recon Advanced Warfighter بدترین نسخه این فرنچایز نبود، اما هرگز در زمره بهترین‌ها هم جایی برای خود پیدا نکرد. دقیقا برعکس GRAW 2 که احتمالا بهترین نسخه این مجموعه تاکنون است. استفاده از واژگانی چون “انقلاب” و “شاهکار” قطعا برای توصیف Ghost Recon Advanced Warfighter 2، واژگانی اغراق آمیز هستند. با این وجود، قطعا این بازی از بهترین بازی‌های سال ۲۰۰۷ بود. در سال ۲۰۰۷، بازی‌های بزرگ دیگری مثل Call of Duty 4: Modern Warfare، God of War II، BioShock، Halo 3 و The Witcher و حتی Assassin’s Creed منتشر شدند. مصادف شدن انتشار چنین بازی‌های پرآوازه‌ای با عنوان Ghost Recon Advanced Warfighter 2 شاید می‌تواند یکی از دلایلی باشد که اسم این بازی را کمتر شنیده‌ایم. به هر شکل اما، Advanced Warfighter 2 را می‌توان یکی از بهترین بازی‌های تام کلنسی فقید دانست. نویسنده بزرگی که کماکان نامش با بازی‌هایی مثل Rainbow Six، Splinter Cell، The Division و همین Ghost Recon زنده است. جالب این جاست که Ghost Recon Advanced Warfighter 2 هم به نوعی، روایتگر جنگ آینده بود. اتفاقات بازی در سال ۲۰۱۴ رخ می‌دادند که البته امروز که شما این مطلب را می‌خوانید، ۵ سال از زمان اتفاقات بازی Ghost Recon Advanced Warfighter 2 گذشته است. طبق معمول و مثل بقیه آثار تام کلنسی، این بازی هم یک داستان نظامی داشت که به ارتش ایالات متحده مرتبط می‌شد. به طور کلی تام کلنسی، رمان نویس چیره دستی بود و رمان‌های سیاسی و نظامی خوبی می‌نوشت. اگر به بازی‌هایی که اسم این نویسنده قبل از آن‌ها آمده نیز دقت کنید خود به این موضوع پی می‌برید. در هر صورت، Ghost Recon Advanced Warfighter 2 یکی از آثار موفق تام کلنسی در دهه گذشته بود که توسط شعبه Red Storm تحت توسعه قرار گرفت. استودیویی که سابقه درخشانی داشته و توانسته بازی‌های موفقی را توسعه دهد. در ادامه با بخش روزی روزگاری در خدمت شما خواهیم بود و نگاهی به گذشته خواهیم داشت. قصد داریم تا یکی از بازی‌های یوبی‌سافت که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد را مورد بررسی قرار داده و کمی خاطره‌بازی کنیم! در ادامه با ما همراه باشید.

از داستان بازی شروع می‌کنیم، داستانی که قرار نیست نقطه قوت بازی باشد اما یک ضعف هم به شمار نمی‌رود. نکته مهم این است که شاید تام کلنسی خود رمان‌نویس مشهور و کاربلدی باشد اما حداقل سری Ghost Recon، در بحث داستان نمی‌تواند حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد. در واقع تمرکز بازی هم بر روی روایت یک داستان قوی نیست و صرفا داستان بازی، کارتان را راه می‌اندازد و نه بیشتر. مثل بقیه بازی‌های تام کلنسی، داستان بازی Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter 2 یک داستان نظامی است که البته در آن، رگه‌های سیاسی یا وجود ندارند یا خیلی کم‌رنگتر از آن چیزی هستند که به چشم بیایند. از این حرفا بگذریم و ببینیم داستان بازی از چه قرار است. اتفاقات بازی از شهر سیوداد خوارز، درست بعد از شورش ژنرال Ontiveros آغاز می‌شوند، جایی که شما در نقش یکی از فرمانده‌های ارتش آمریکا و رهبر گروه پنجم نیروهای ویژه ( ملقب به ارواح یا Ghosts ) قرار می‌گیرید. اگر نسخه قبلی را بازی کرده باشید، پس قطعا با Scott Mitchell آشنایی دارید، شخصیتی که شما در Advanced Warfare 2 وی را کنترل می‌کنید و قهرمان Ghost Recon Advanced Warfare هم بوده است. البته این جا ماجراهای اسکات میشل متفاوت هستند و شما باید شورشی‌های مکزیکی در مرز مکزیک را کنترل کنید. این وظیفه گروه Ghosts خواهد بود که جلوی شورشی‌ها، ترورریست‌ها و افراد خطرناک و مسلح جنوب مکزیک را بگیرند. البته مکزیک تنها کشوری نخواهد بود که گروه Ghosts باید نگران آن باشند. کشورهایی مثل هندوراس، پاناما و کلمبیا هم در داستان بازی Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfare 2 نقش خواهند داشت.

موضوع مهم در مورد این بازی، حضور کاپیتان اسکات میشل است. مثلا در سری Call of Duty، کاپیتان پرایس و سوپ مک تویش شخصیت‌هایی هستند که بیشترین طرفدار را دارند. محبوبیت چنین کاراکترهایی صرفا به دنیای Call of Duty و بازی‌های اکتیویژن محدود نمی‌شود، بلکه این دو بی شک در زمره پرطرفدارترین کاراکترهای تاریخ هم قرار می‌گیرند. اما مثلا چه کسی شخصیت فرید در Call of Duty Black Ops 2 را به خاطر دارد؟ یا مثلا چند نفر را می‌شناسید که طرفدار کاراکترهای سری بازی Battlefield باشند؟ قطعا حضور کاپیتان اسکات میشل می‌تواند به بازیکن کمک کند تا با چنین شخصیتی راحت‌تر ارتباط برقرار کند. آن هم در عنوانی که ابدا تمرکزش روی شخصیت پردازی و خلق یک کاراکتر قوی نیست. از آن‌جایی که میشل قبلا در Ghost Recon 2 و Ghost Recon Advanced Warfare هم حاضر بوده است، بنابراین بازیکنانی که با این مجموعه آشنایی دارند، مشکلی با ارتباط برقرار کردن با شخصیت اصلی بازی نخواهند داشت. بماند که این کاراکتر بعدا در Ghost Recon Future Soldier هم حضور پیدا می‌کند. اما به غیر از حضور میشل، داستان بازی چیز خاصی ندارد. از طرفی، نه با یک داستان مبهم و گنگ طرف هستیم و نه قرار است خبری از سوپرایزهای عجیب و غریب باشد. همان طور که اشاره شد، داستان بازی قرار نیست بازیکن را غافلگیر کند. واضح است که سازندگان به موارد دیگر بیش از داستان بازی اهمیت داده‌اند. البته از این جهت هم Ghost Recon Advanced Warfare 2 ضربه‌ای نمی‌خورد. مثل بقیه نسخه‌های این مجموعه، با یک داستان معمولی، متوسط و راضی کننده طرف هستیم و در عین حالی که بازیکن می‌داند که هدفش چیست و چرا وارد میدان نبرد شده، می‌تواند از گیم پلی روان بازی هم نهایت لذت را ببرد.

به لحاظ گیم پلی، بازی Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfare 2 شباهت خیلی زیادی به نسخه قبل از خود دارد. همان طور که قطعا در جریان هستید، با یک شوتر تاکتیکال سوم شخص طرف هستیم که در سبک خود اگر بهترین نباشد، قطعا از بهترین‌هاست. تازه اگر فرض را بر این بگذاریم که به طور کلی این مجموعه، یک مجموعه منحصر به فرد نیست و بازی‌های مشابهی هم در این ژانر داریم. در واقع می‌توان این گونه توصیف کرد که تقریبا تمامی المان‌هایی که بتوانند از Ghost Recon Advanced Warfare 2 یک شوتر سوم شخص حداقل استاندارد را بسازند را در این نسخه شاهد هستیم. در حالی که احتمالا سری Gears of War، بهترین نمونه برای مثال زدن یک بازی با محوریت کاور گرفتن باشد، عنوان GRAW هم در این زمینه کارش را به خوبی انجام داده است. البته این نقطه قوت را بقیه بازی‌های یوبی‌سافت هم دارند. منظورم عناوینی مثل The Division و Splinter Cell است. پس در واقع تقریبا تمام بازی را می‌توان این گونه توصیف کرد که شما از یک کاور خود را به یک کاور دیگر می‌رسانید، به دشمنان شلیک می‌کنید و آن‌ها می‌کشید و به همین روند ادامه می‌دهید. این پایه و اساس بازی GRAW2 خواهد بود که بعدا در Future Soldier هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. ساختار مراحل تقریبا مشابه و یکسان، چیزی بوده که معمولا یوبی‌سافت این اواخر به خاطر آن مورد انتقادات قرار گرفته است. ولی وقتی که نگاهی به گذشته و بازی‌های قدیمی این شرکت می‌اندازیم، واضح است که قبلا هم چنین مشکلاتی وجود داشته‌اند. البته اگر بخواهیم خیلی اصولی در این مورد صحبت کنیم، خب Ghost Recon Advanced Warfare 2 به نوعی، دقیقا مثل نسخه قبلی است و فقط یک‌سری بهبودها داشته است. حتی خود یوبی‌سافت هم به این موضوع اعتراف می‌کند. به همین خاطر است که شاید بازیکنانی که Advanced Warfare را تجربه کرده‌اند، بازی کردن عنوانی کاملا مشابه با آن نسخه آن هم حدودا یک سال بعد کمی آزاردهنده باشد. مراحل بازی هم گاهی اوقات به صورت تکی هستند و گاهی اوقات به صورت گروهی. با توجه به این که بازی Ghost Recon Future Soldier خیلی دیرتر به بازار عرضه شده، احتمالا تعداد کسانی که این نسخه را تجربه کرده‌اند هم بیشتر هستند. پس اگر شما هم قبلا Advanced Warfare 2 یا حتی نسخه‌ی قبل را تجربه نکرده‌اید، در ذهنتان توضیحاتی که می‌دهیم را با Ghost Recon Future Soldier مچ کنید. عنوانی که در سال ۲۰۱۲ منتشر شد از نظر ساختاری باز هم تقریبا مشابه با دو بازی قبل است. داستان بازی بی ارتباط با بحث سلاح‌های هسته‎ای نیست. این که این موضوع به بازی کمک می‌کند یا خیر به کنار، ولی خب طبیعتا روی طراحی مراحل بخش داستانی تاثیر دارد. زمانی که وارد Act III بازی شوید، تقریبا محوریت تمام مراحل سلاح هسته‌ای و خنثی سازی چنین تهدیداتی خواهد بود. به احتمال زیاد، این ایده در زمان خود ایده خیلی خوبی بوده است. ایده‌ای که اگر در کنار یک داستان قدرتمند قرار می‌گرفت، می‌توانست عنوانی را بسازد که از نظر داستان گویی، در تاریخ جاودانه شود.

بزرگترین مشکل بخش داستانی بازی، کوتاه بودن آن است. به لطف یک گیم پلی هیجان انگیز، شما از هر ثانیه حضور در دنیای Ghost Recon Advanced Warfighter 2 لذت خواهید برد. منتهی موضوع این است که بخش داستانی بازی کوتاه‌تر از آن چیزی است که انتظارش را داریم. البته اگر بخواهیم که این بازی را با شوترهای اول شخصی مثل سه گانه Modern Warfare یا Homefront مقایسه کنیم، مدت زمان بخش داستانی محصول یوبی‌سافت بیشتر است! تفاوت این جاست که عموما شوترهای اول شخص روی بخش چندنفره مانور می‌دهند و طبیعی است که بخش تک نفره طولانی مدتی نداشته باشند. برای عنوانی مثل Ghost Recon Advanced Warfighter 2 اما، یک کمپین کوتاه مدت که روی درجه سختی نرمال قطعا به ۱۰ ساعت هم نمی‌رسد، هیچ توضیح و توجیهی وجود ندارد. حتی وجود یک بخش چندنفره لذت‌بخش هم نمی‌تواند باعث کم‌اهمیت جلوه کردن این موضوع شود. بنابراین، هر چه قدر هم که کاور عوض کردن از دیوار به ماشین تکرار شود، سبب خسته شدن بازیکن نمی‌شود. خصوصا این که گان پلی بازی هم آن قدر جذاب و لذت بخش است که بتواند بازیکن را مجاب کند که بخش داستانی را از اول تکرار کند. یکی از نقاط قوت بازی Ghost Recon Advanced Warfighter 2، بخش مالتی پلیر آن است. احتمالا بعد از ورود به این بخش و استارت بازی کردن را زدن، به اولین نکته‌ای که پی می‌برید پیشرفت چشمگیر طراحی نقشه‌ها نسبت به نسخه قبل است. البته بعدا، اشاره خواهیم کرد که بازی هم از نظر فنی و هم از نظر هنری نقص‌هایی دارد اما حداقل دیزاین مپ‌های بخش آنلاین بازی راضی کننده به نظر می‌رسد. واضح است که سازندگان زمان زیادی را روی این موضوع گذاشته‌اند. پیش تر هم گفتیم که اساس و هسته گیم پلی بازی، همان چیزی است که در سال ۲۰۰۶ دیده‌ایم و صرفا شاهد یکسری بهبودها هستیم. بخش اعظمی از این بهبودها مربوط به بخش چند نفره بازی‌ می‌شوند. به جز همین پیشرفت در طراحی نقشه‌ها، بهبودهای دیگری هم هستند که خیلی زود متوجه آن‌ها می شوید. یک مثال ساده این است که شما در Ghost Recon Advanced Warfighter هرگز داون ( Down ) یا زخمی نمی‌شدید! همه چیز صفر و صد بود یعنی یا زنده بودید و یا کشته می‌شدید. این در حالی است که شما در Ghost Recon Advanced Warfighter 2 ممکن است که زخمی شوید و بازی هم تایمی محدود در اختیار هم‌تیمی هایتان قرار می‌دهد تا بتوانند شما را درمان یا همان Heal کنند. خب البته این امکان برای دشمن هم وجود دارد که بازیکنی که زخمی شده را بکشند. از شباهت‌های بخش مالتی پلیر Ghost Recon Advanced Warfighter 2 نسبت به نسخه قبل هم می توان به عدم قابلیت کاورگیری اشاره کرد. کاورگیری اگرچه یکی از ارکان گیم پلی در بخش سینگل پلیر به شمار می‎رود، ولی در بخش مالتی پلیر، چنین قابلیتی وجود نخواهد داشت. همچنین در بخش چند نفره بازی، شما می‌توانید کاراکتر خود را شخصی‌سازی کنید. از جنسیت وی گرفته تا لباس و عینک و ماسک و کلاه. بدین ترتیب بازی گزینه‌های زیادی را روی میز شما می‌گذارد و شما می‌توانید شخصیتی را خلق کنید که حداقل از لحاظ ظاهری، کاملا مطابق با میل و خواسته‌های شماست. با توجه به این که داریم در مورد یک بازی که در سال ۲۰۰۷ منتشر شده صحبت می‌کنیم، باید گفت که تنوع موارد گفته شده کاملا قابل قبول به نظر می‌رسد.

تیپ و قوانین مبارزات هم توسط کاربر هاست، قابل شخصی سازی هستند. نکته جالب در مورد بازی Ghost Recon Advanced Warfighter 2 و بخش چندنفره آن، وجود Clan ها است. شما می‌توانید عضو یک کلن شوید و یا خودتان یک کلن ساخته و آن را مدیریت کنید. بخش چندنفره بازی همچنین می‌تواند حالت سولو داشته باشد. بدین ترتیب ۱۶ بازیکن در میدان مبارزه حضور خواهند داشت. البته این عدد، به عنوان ماکزیمم در نظر گرفته شده است و می‌تواند تغییر کند. اما دیگر چیزی که می‌تواند به ارزش تجربه بازی Ghost Recon Advanced Warfighter 2 بیفزاید، بخش co-op campaign است. همان طور که اشاره کردیم، در نسخه قبل هم شاهد کو اپ کمپین بوده‌ایم. خب این بخش اصلا چیست؟ به طور خیلی ساده، می‌توان این گونه توضیح داد که شما یک خط داستانی را دنبال خواهید کرد اما در قالب بخش مالتی پلیر! در Ghost Recon Advanced Warfighter 2 این بخش شامل ۶ ماموریت خواهد بود و طی این ماموریت‌ها، شما باید یک سری کارهای خاص یا objective انجام دهید. چالش شما به همین موضوع ختم نمی‌شود و زنده ماندن هم یکی از مواردی است که کار را برایتان سخت خواهد کرد. این بخش تمرکز زیادی روی همکاری تیمی دارد و عملا برای موفقیت باید در قالب یک تیم کار کنید. نباید فراموش کنید که در حالی که حالت چند نفره بیشتر بازی‌ها را با مدهایی نظیر Team Deathmatch می‌شناسیم، Ghost Recon Advanced Warfighter 2 که در سال ۲۰۰۷ منتشر شد، حالت‌های منحصر به فردی را در خود گنجانده بود. اگر کمی به گذشته برگردیم و بازی‌های یوبی‌سافت را با دیگر بازی‌های همان دوران مقایسه کنیم، متوجه کیفیت بازی‌های شرکت فرانسوی خواهیم شد. البته کماکان بازی‌های این شرکت، ایده‌های خیلی جالبی را ارائه می‌دهند، ایده‌هایی که خاص هستند و کمتر در دیگر بازی‌ها دیده‌ایم. مثلا چند بازی را می‎شناسید که شما را به دوران انسان‌های اولیه برده باشند؟! این فقط یکی از چندین نمونه‌ای است که می‌توان مثال زد.

تنوع لوکیشن‌های بازی Ghost Recon Advanced Warfighter 2 فوق العاده است. اما بد نیست کمی هم از نقاط ضعف بازی Ghost Recon Warfighter 2 بگوییم. زمانی که این بازی عرضه شد، اولین چیزی که همه متوجه آن شدند، پیشرفت گرافیکی بازی نسبت به نسخه سال ۲۰۰۶ بود. شکی در این نیست که واقعا هم همین طور بود. به هر حال بازی قبلی در اصل یک بازی نسل ششمی بود و بازی سال ۲۰۰۷ یک بازی نسل هفتمی. حتی جالب است بدانید که Ghost Recon Advanced Warfighter اصلا برای PS3 منتشر نشد. منتهی در این میان چند نکته وجود دارد. اگرچه هنوز هم عنوان Ghost Recon Advanced Warfighter 2 از نظر گرافیکی مورد تحسین و ستایش قرار می‌گیرد، اما کافی است که نگاهی به دیگر بازی‌های سال ۲۰۰۷ بیندازید. GRAW2 به هیچ وجه در بحث گرافیک هنری و جلوه‌های بصری بازی بدی نیست! اشتباه برداشت نکنید. اما دقیقا هم آن چیزی نیست که در رسانه‌ها به ما می‌گویند. یک مقایسه ساده بین این بازی و بقیه بازی‌هایی که در سال ۲۰۰۷ منتشر شدند می‌تواند ما را به این حقیقت برساند که Ghost Recon Advanced Warfare 2 از حیث کیفیت جلوه‌های بصری، حتی در بین تاپ ۵ هم نیست. هر چند که نمی‌توان از اتمسفر جنگ زده تاریخ و طراحی کلی لوکیشن‌ها انتقاد کرد. از نظر فنی هم که GRAW2 اگر یک افتضاح نبود، اما تعریفی هم نداشت. متاسفانه، Ghost Recon Future Soldier هم باگ‌های زیادی داشت و حتی همین Ghost Recon Wildlands هم بدون آپدیت‌های بعدی، از مشکلات فنی رنج می‌برد. بنابراین کلا فرنچایز Ghost Recon چندان سابقه خوبی در این زمینه ندارد. در حالی که گیم پلی بازی Ghost Recon Advanced Warfighter 2 مهم‌ترین فاکتور موفقیت این عنوان است، متاسفانه شرایط گرافیکی بازی خیلی ایده‌آل نیست. البته طراحی هنری، به شرطی که بازیکن انتظارات معقولی از بازی داشته باشد، مشکل خاصی ندارد ولی خب مشکلات فنی بازی بیش از آن چیزی هستند که بتوان به راحتی از کنارش عبور کرد.

عنوان Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter 2 فقط یکی از بهترین نسخه‌های فرنچایز Ghost Recon نیست، بلکه احتمالا یکی از بهترین عناوینی است که اسم تام کلنسی روی جلد آن حک شده و بازار به خود دیده است. عنوانی که با تجربه آن می‌توانید ریشه‌های این مجموعه را بشناسید و به DNA این فرنچایز پی ببرید. تجربه این نسخه و به دنبال آن، نسخه Future Soldier به احتمال فراوان کلا دید شما را نسبت به Ghost Recon Wildlands و به دنبال آن Breakpoint را تغییر خواهد داد. البته Ghost Recon Wildlands بازی خوبی بود و کیفیت نسبتا بالایی هم داشت، ولی خب… شاید پول همه چیز نباشد. حقیقتا اگرچه از تجربه بازی‌هایی یوبی‌سافت لذت می‌برم و اصلا یکی از طرفداران این کمپانی هستم، اما تغییر دادن Ghost Recon و دور شدن از ریشه‌های بازی، از آن دست مواردی است که هرگز نمی‌توانم با آن کنار بیایم. عناوینی مثل Ghost Recon Advanced Warfighter 2 و Ghost Recon Future Soldier بازی‌های منحصر به فردی بودند که دیگر هرگز، حداقل در قالب اسم Ghost Recon تکرار نخواهند شد.

منبع متن: gamefa