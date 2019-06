نسخه‌ی نینتندو‌‌ سوییچ بازی The Witcher 3: Complete Edition طی کنفرانس E3 2019 معرفی شد که شامل بازی اصلی The Witcher 3: Wild Hunt و تمام ۱۶ بسته‌ی الحاقی منتشر‌ شده برای آن، به علاوه‌ی دو محتوای اضافه‌ی داستانی Heart of Stone و Blood and Wine می‌شود. جالب است بدانید استودیوی سی‌دی ‌پراجکت ‌رد (CD […]

نسخه‌ی نینتندو‌‌ سوییچ بازی The Witcher 3: Complete Edition طی کنفرانس E3 2019 معرفی شد که شامل بازی اصلی The Witcher 3: Wild Hunt و تمام ۱۶ بسته‌ی الحاقی منتشر‌ شده برای آن، به علاوه‌ی دو محتوای اضافه‌ی داستانی Heart of Stone و Blood and Wine می‌شود. جالب است بدانید استودیوی سی‌دی ‌پراجکت ‌رد (CD Projekt RED) به تازگی طی مصاحبه‌ای، به سختی کنترل‌ کلیدها و رابط‌ کاربری نسخه‌ی نینتندو‌ سوییچ The Witcher 3: Complete Edition اشاره می‌کند.

پورت The Witcher 3: Complete Edition بر‌روی نینتندو سوییچ خبری بود که بسیاری از بازی‌بازان را شگفت‌زده کرد. شما می‌توانید تصور کنید که پورت کردن چنین پروژه‌ی عظیمی برروی نینتندو سوییچ چه سختی‌هایی را به همراه دارد. اما طبق گفته‌های توسعه‌دهندگان اصلی بازی The witcher 3: Complete Edition این چالشی نبود که انتظارش را داشتید.

طی مصاحبه‌ای که سایت VGC با مسئول هماهنگ‌‌کننده‌ی رابط کاربری نسخه‌ی نیتندو سوییچ The Witcher 3: Complete Edition یعنی آقای الوین لو (Alvin Liu)، انجام داد، او در مورد سختی بالای پورت این بازی برروی کنسول نینتندو سوییچ صحبت کرد.

نسخه‌ی نینتندو‌ سوییچ این بازی توسط استودیوی سیبر اینتراکتیو (Saber Interactive) در‌ حال توسعه است اما استودیوی سی‌دی پراجکت رد نیز در این امر مشارکت دارد تا روند توسعه‌ی بازی از گزند حوادث موصون بماند.

آقای لو در رابطه با پورت بازی می‌گوید:

سی‌دی پراجکت رد به پورت این بازی بر‌روی نینتندو سوییچ افتخار می‌کند و به نظر نمی‌آید که ذره‌ای بیش‌تر از آنچه که نشان داده شد، کیفیت بصری آن را دانگرید (Downgrade) کرده باشد. بزرگ‌ترین چالش ما برای پورت The Witcher 3: Complete Edition برروی کنسول نینتندو سوییچ، رابط کاربری و تغییر کلیدهای کنترل بازی بود.

او ادامه داد:

ما محتویات نسخه‌ی نینتندو سوییچ این بازی را تغییر ندادیم، شما با خرید این نسخه به نسخه‌ی کامل The Witcher 3 همراه با تمام بسته‌های الحاقی منتشر شده برای آن دسترسی خواهید داشت. بزرگ‌ترین تغییری که در این نسخه ایجاد کردیم، تنها تغییر رابط کاربری آن با تفاوت اندک نسبت به نسخه‌های دیگر این بازی است. من فکر می‌کنم اگر این اولین تجربه‌ی شما از بازی The Witcher 3: Complete Edition باشد، نسبت به آن هیجان زده شده و لذت خواهید برد. شرکت ما به این دستاورد به دست آمده افتخار می‌کند.

بازی The Witcher 3: Complete Edition در سال ۲۰۱۹ برای نینتندو‌سوییچ منتشر خواهد شد.

شما می‌توانید تصاویری را که سی‌دی پراجکت رد از نسخه‌ی نینتندو سوییچ بازی The Witcher 3: Complete Edition منتشر کرده است را از این لینک مشاهده کنید.

منبع متن: gamefa