به نظر می‌رسد مراسم E3 امسال برای خرده‌فروشانی مانند فروشگاه گیم‌استاپ (GameStop)، بسیار پربار و سودآور بوده است. به گزارش این شرکت، آمار پیش‌فروش بازی‌ها در همین یک هفته و هم‌زمان با معرفی و رونمایی از عناوین جدید، حدود ۶۳ درصد افزایش یافته است. این شرکت حالا لیستی از ۱۰ عنوانی که بیش از دیگران […]

به نظر می‌رسد مراسم E3 امسال برای خرده‌فروشانی مانند فروشگاه گیم‌استاپ (GameStop)، بسیار پربار و سودآور بوده است. به گزارش این شرکت، آمار پیش‌فروش بازی‌ها در همین یک هفته و هم‌زمان با معرفی و رونمایی از عناوین جدید، حدود ۶۳ درصد افزایش یافته است.

این شرکت حالا لیستی از ۱۰ عنوانی که بیش از دیگران توسط کاربران پیش‌خرید شده‌اند را منتشر کرده است. اگرچه برخلاف سال گذشته، اطلاعات زیادی از جدیدترین نسخه از سری محبوب Call of Duty منتشر نشد ولی به نظر می‌رسد بازی Call of Duty Modern Warfare توانسته است نظر مثبت بسیاری از هواداران را به سوی خود جلب کند؛ چراکه این عنوان در صدر لیست بازی‌های پیش‌فروش شده قرار گرفته است. در جایگاه‌های دوم تا پنجم این لیست، بازی‌های Pokemon Sword and Shield، Final Fantasy VII Remake، Cyberpunk 2077 و Borderlands 3 قرار گرفته‌اند.

شما می‌توانید لیست کامل برترین عناوین پیش‌فروش شده‌ی فروشگاه گیم‌استاپ را در ادامه مشاهده کنید.

Call of Duty Modern Warfare Pokemon Sword/Shield Final Fantasy VII Remake Cyberpunk 2077 Borderlands 3 Legend of Zelda: Link’s Awakening Star Wars Jedi: Fallen Order Gears 5 Super Mario Maker 2 Crash Team Racing: Nitro-Fueled

با توجه به این که اکثر این عناوین جزء مورد انتظارترین بازی‌های نسل حاضر هستند، حضورشان در لیست یاد شده دور از انتظار نبود. با این حال، کدام یک از این عناوین نظر شما را بیش از دیگران به خود جلب کرده است؟ آیا عنوانی خارج از این لیست وجود دارد که شما را بیش از همه هیجان‌زده کرده باشد؟ نظر خود را با ما در میان بگذارید.

منبع متن: gamefa