بازی They Are Billions از دسترسی زودهنگام خارج شد

نیومنشن گیمز (Numantian Games) قول بیش از ۶۰ ساعت گیم‌پلی برای کمپین بازی استراتژی زامبی محور خود با نام They Are Billions را داد. در ادامه با وب‌سایت خبری گیمفا همراه باشید.

They Are Billions از دسترسی زودهنگام خارج شد و در حال حاضر نسخه‌ی ۱٫۰ آن برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس است. کمپین داستانی امپراطوری جدید (The New Empire) به این بازی اضافه شده است و بیش از ۶۰ ساعت گیم‌پلی و ۴۸ ماموریت را به همراه دارد. از آن‌ جایی که They Are Billions چندین سال در مرحله‌ی دسترسی زود هنگام قرار داشت؛ لذا این اتفاق یک موضوع با اهمیت برای توسعه دهندگان این بازی محسوب می‌شود.

نه تنها کمپین داستانی به شما ماموریت‌های مختلفی را ارائه می‌کند که در آن می‌توانید کلونی و لشکرهایی از نامردگان (Undead) را بسازید، بلکه به شما اجازه‌ی استفاده‌ از ۹۰ فناوری را می‌دهد. همچنین شما می‌توانید با قهرمان‌های خود شجاعانه وارد دژها شوید و حتی علت شیوع زامبی‌ها را دریابید. محتوای جدیدی نیز برای حالت بقا (Survival Mode) اضافه شده است که شامل دو نقشه‌ی جدید به نام‌های جنگل عمیق (Deep Forest) و سرزمین‌های سوزاننده (The Caustic Lands) است که به گفته‌ی نیومنشن گیمز، سخت‌ترین نقشه تا به اینجا خواهد بود.

توسعه دهندگان They are billions برای اجرای بهتر و بهینه‌تر بازی، ایرادات و باگ‌های زیادی را در روند توسعه‌ی آن برطرف کرده و توضیح دادند:

آماده‌ی برطرف‌سازی هرگونه باگ و ایراد در اسرع وقت هستیم.

They are billions در حال حاضر برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس است و نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ و اکس باکس وان این بازی در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۸ (۱ جولای ۲۰۱۹) عرضه خواهد شد.

در قسمت پایین می‌توانید تصویری از محیط بازی را مشاهده کنید:

