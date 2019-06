شرکت الکترونیک آرتس (الکترونیک آرتس) شب گذشته و در جریان مراسم NHL Awards، از جدیدترین نسخه‌ از این سری با نام NHL 20 رونمایی کرد. به گفته‌ی تیم سازنده این عنوان در بخش‌های گیم‌پلی، حالت‌ها، انیمیشن‌ها، نحوه‌ی ارائه‌ی گزارش و بسیاری موارد دیگر دست‌خوش تغییر شده است. به نظر می‌رسد بازی NHL 20 بیشترین تغییر […]

شرکت الکترونیک آرتس (الکترونیک آرتس) شب گذشته و در جریان مراسم NHL Awards، از جدیدترین نسخه‌ از این سری با نام NHL 20 رونمایی کرد. به گفته‌ی تیم سازنده این عنوان در بخش‌های گیم‌پلی، حالت‌ها، انیمیشن‌ها، نحوه‌ی ارائه‌ی گزارش و بسیاری موارد دیگر دست‌خوش تغییر شده است. به نظر می‌رسد بازی NHL 20 بیشترین تغییر را در تاریخ این سری تجربه کرده است. شرکت الکترونیک آرتس شب گذشته و هم‌زمان با رونمایی از این بازی، اطلاعات بسیار زیادی از این عنوان را نیز در اختیار کاربران قرار داد.

با توجه به پراکنده بودن اکثر اطلاعات منتشر شده در مراسم شب گذشته، ما این اطلاعات را دسته‌بندی کرده و به صورت مرتب شده در اختیار شما قرار داده‌ایم. شما می‌توانید تمامی اطلاعات منتشر شده از بازی NHL 20 را در ادامه مطالعه کنید.

ورزشکار روی جلد بازی NHL 20

آقای آستون متیوز (Auston Matthews)، بازیکن تیم تورنتو میپل لیفز (Toronto Maple Leafs)، که ۳ بار به لقب بازیکن All Star را ازآن خود کرده، به عنوان شخصیت روی جلد بازی NHL 20 انتخاب شده است. آقای متیوز با به ثمر رساندن ۴۰ گل و برنده شدن جایزه‌ی Calder Memorial Trophy، فصلی بسیار رویایی و پربار را نیز پشت سر گذاشت که در انتخاب او به عنوان ورزشکار روی جلد بازی بی‌تاثیر نبوده است. تیم میپل لیفز سال گذشته، آقای متیوز را با یک قرارداد ۵ ساله به مبلغ ۵۸ میلیون دلار به این تیم جذب کرده بود.

بهبودها و تغییرات سیستم Real Player Motion (یا به اختصار RPM)

شرکت الکترونیک آرتس شب گذشته اطلاعاتی از تغییرات اعمال شده در گیم‌پلی بازی را نیز در اختیار کاربران قرار داد. این شرکت ویژگی جدیدی به نام Signature Shot را به بخش RPM اضافه کرده است. این ویژگی جدید، ضربات اختصاصی بازی‌بازان حرفه‌ای مانند متیوز و یا PK Subban را به بازی اضافه می‌کند. به گفته‌ی شرکت الکترونیک آرتس، آن‌ها صدها ضربه‌ی جدید را به بازی اضافه کرده‌اند.

یکی از بزرگ‌ترین تغییرات اعمال شده در بخش گیم‌پلی، به پاس دادن و برداشتن پاک (همان وسیله‌ی مشکی و استوانه‌ای که در هاکی استفاده می‌شود) از روی یخ مربوط می‌شود. در گذشته، بازی‌بازان مجبور بودند برای اجرای تکینک‌ها و یا پاس دادن به دیگر بازیکنان، سرعت خود را کم کنند ولی با تغییرات اعمال شده، این مشکل کاملا رفع شده و شما می‌توانید به راحتی و به صورت کاملا روان، تکنیک‌های خود را اجرا کرده و به دیگران پاس دهید. کارگردان نوآوری این بازی، آقای ویل هو (Will Ho)، در مصاحبه‌ی خود بیان کرد که آزمایش‌های انجام شده برروی این بازی نشان می‌دهند که اگرچه سرعت بازی در مقایسه با نسخه‌های پیشین تغییری نکرده ولی این تغییر باعث شده است تا بازی بسیار سریع‌تر و روان‌تر به نظر برسد. به گفته‌ی آقای هو، هدف تیم سازنده این است که بازی در نهایت همان حس مسابقات NHL را به مخاطب القا کند.

علاوه بر این، هوش مصنوعی دروازه‌بان‌ها نیز بهبود یافته‌اند. این هوش مصنوعی‌ها به سیستم «تحلیل کامل تهدید در زمان حمله» مجهز شده‌اند. به لطف این سیستم، آمار گل‌های بی‌کیفیت در بازی به شدت کاهش خواهد یافت.

بهبودهای بخش گزارش

شرکت الکترونیک آرتس تغییرات قابل توجهی را در تیم گزارش‌ بازی اعمال کرده است. علاوه بر کنار گذاشته شدن آقایان Eddie Olczyk و Doc Emerick که از معروف‌ترین گزارشگران NBC به شمار می‌رفتند، حقوق مربوط به شبکه‌ی NBC به صورت کامل از بازی حذف شده‌ است. آقای ری فرارو (Ray Ferraro) و جیمز سیلاسکی (James Cybulski) به عنوان گزارشگران جدید بازی انتخاب شده‌اند. به گفته‌ی کارگردان نوآوری بازی، چنین تصمیمی به این دلیل گرفته شده است که گزارشگران جدید، نسل جوان و انرژی آن‌ها را بهتر نمایش می‌دهند و این همان چیزی است که مخاطبین به دنبال آن هستند. علاوه بر این، در مقایسه با گزارشگران قبلی که تنها ۳۰ ساعت صدای ضبط شده داشتند، تیم سازنده موفق شده است بیش از ۳۰۰ ساعت از صدای دو گزارشگر جدید را ضبط کند.

ویژگی‌های بصری جدید و تحلیل‌گران مشهور

یکی دیگر از ویژگی‌های جالب بخش گزارش بازی NHL 20 این است که شرکت الکترونیک آرتس قصد دارد افراد مشهور زیادی را به عنوان میهمان به آن اضافه کند. اگر از طرفداران هاکی باشید، حضور شخصیت‌هایی مانند اسنوپ داگ (Snoop Dog) و ویل فرل (Will Ferrell) در کنار ران برگندی (Ron Burgundy) به عنوان تحلیل‌گران میهمان بازی L.A Kings را به خوبی به خاطر دارید. این اتفاق تاثیر زیادی در جذب مخاطبین بیشتر به سمت ورزش هاکی داشت و شرک الکترونیک آرتس نیز قصد دارد کاری مشابه را با بازی NHL 20 انجام دهد. البته شرکت الکترونیک آرتس هنوز از شخصیت‌های معروفی که مهمان بازی خواهند بود، نام نبرده است.

در زمینه‌ی نحوه‌ی ارائه‌ی اطلاعات، بازی NHL 20 با تغییراتی روبه‌رو شده است. برای مثال، تابلوی امتیازات از این پس در گوشه‌ی پایینی تصویر قرار خواهد داشت و ویژگی‌های گرافیکی جدیدی نیز به آن اضافه شده است. علاوه بر این، دو سیستم Play of the Game و Play of the Period نیز به بازی اضافه می‌شود که بهترین و جالب‌ترین اتفاقات و حرکات هر مسابقه را به شما نمایش می‌دهند. در کنار این موضوع، انیمشین‌های جدیدی با هدف شادی پس از گل نیز به بازی اضافه خواهد شد.

حالت بتل رویال در بازی NHL 20 حضور خواهد داشت

همان‌طور که گفته شد، یکی از بخش‌هایی که در جدیدترین نسخه از سری NHL دست‌خوش تغییر شده، حالت‌های بازی است. بازی NHL 20 میزبان یک حالت بتل رویال با عنوان Eliminator خواهد بود. این حالت جدید، خود به دو بخش متفاوت تقسیم می‌شود: Ones و Threes.

۸۱ بازی‌باز در حالت Ones با یکدیگر به رقابت می‌پردازند (البته نه به صورت هم‌زمان) تا زمانی که یکی از آن‌ها به عنوان برنده‌ی نهایی انتخاب شود. در این حالت که در نسخه‌ی قبلی نیز حضور داشت، بازی‌بازان در قالب گروه‌های سه نفره با یکدیگر مسابقه می‌دهند. مسابقات تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که یک نفر از بین ۸۱ شرکت‌کننده، برنده‌ی رقابت شود.

حالت Threes در حقیقت شکل تیمی همان حالت Ones است. در این حالت، بازی‌بازان در قالب تیم‌های سه نفر با دیگر تیم‌ها مسابقه می‌دهند تا در نهایت یک تیم در زمین مسابقه باقی بماند.

محیط‌های جدید و حالت آفلاین به بخش Pond Hockey اضافه می‌شود

یکی از بزرگ‌ترین اعتراض‌های بازی‌بازان نسبت به بازی NHL 19 به بخش Pond Hokey یا هاکی روی دریاچه مربوط می‌شد که تنها در حالت آنلاین در دسترس بود. به نظر می‌رسد شرکت الکترونیک آرتس اعتراض‌های هواداران را به خوبی شنیده است؛ چراکه بازی NHL 20 حالت آفلاین و حالت چندنفره‌ی محلی را به این بخش اضافه کرده است. شما می‌توانید در این بخش با دوستانتان و یا حتی هوش مصنوعی رقابت کنید. علاوه بر این، دریاچه‌ها و محیط‌های جدیدی به این بخش اضافه خواهند شد.

Squad Battle به بخش Ultimate Team اضافه می‌شود

یکی از تغییرات اعمال شده در بازی NHL 20 به اضافه شدن Squad Battle به بخش Hokey Ultimate Team مربوط می‌شود. همانند بازی FIFA، این ویژگی جدید به شما اجازه می‌دهد با استفاده از تیم خود با تیم‌هایی متشکل از افراد مشهور مانند خوانندگان، ورزشکاران معروف دیگر رشته‌های ورزشی و شخصیت‌های مهم ورزش هاکی مسابقه دهید. علاوه بر این، شرکت الکترونیک آرتس قصد دارد بازی‌بازان شناخته شده‌ی بیشتری را به بخش Ultimate Team اضافه کرده و تعداد آن‌ها را به بیش از ۴۰۰ نفر برساند.

محتوای جدیدی به بخش World of Chel اضافه می‌شود

بخش آنلاین سری NFL یعنی World of Chel در بازی NHL 20 با دریافت رویدادها و چالش‌های هفتگی جدید با نام Chel Challenges، به‌روز خواهد شد. شما می‌توانید با کامل کردن این چالش‌ها، آیتم‌های مختلفی را برای شخصی‌سازی شخصیت‌ها و افزایش میزان تجربه‌ی آن‌ها دریافت کنید. علاوه بر این، تعدادی آیتم جدید شامل کلاه‌ها و عینک‌های اسکی به بازی اضافه خواهند شد. بازی NHL 20 بیش از ۲۰۰۰ آیتم مختلف را با هدف شخصی‌سازی در اختیار شما قرار خواهد داد.

شبیه‌سازی بهتر برخوردهای فیزیکی در بازی

یکی از مهم‌ترین المان‌های ورزش هاکی به برخوردهای فیزیکی آن مربوط می‌شود که تماشای این مسابقات را هیجان‌انگیزتر از قبل می‌کند. به نظر می‌رسد موتور جدید بازی NHL 20 قصد دارد این موارد را تا حد ممکن به بازی اضافه کند. با این حال، به نظر می‌رسد تیم سازنده مصمم است تا مانع از تشویق کاربران به خشونت فیزیکی شود.

آقای هو درباره‌ی تلاش تیم سازنده برای ارائه‌ی یک بازی که در کنار جذاب و مفرح بودن، خطرات ورزش هاکی را نیز به خوبی به مخاطبین منتقل کند، بیان کردند:

به عنوان توسعه دهنده، ما می‌خواهیم که بازی در کنار مفرح بودن، آینه‌ای از خود ورزش در دنیای واقعی باشد. برخوردهای فیزیکی یکی از المان‌های مهم ورزش هاکی است که گیم‌پلی بازی را نیز مفرح‌تر می‌کند؛ پس همان‌طور که این یکی از مهم‌ترین بخش‌های ورزش در واقعیت است، بخشی مهم از بازی ما نیز خواهد بود. با این حال، این بخشی از مسئولیت ما است تا باعث تشویق به برخورد فیزیکی و تاثیرات آن مانند مصدومیت نشویم. به همین دلیل است که ما اهمیت بسیار زیادی برای اعمال قوانینی مشابه قوانین NHL در بازی قائل شده‌ایم. به نظر ما سازمان NHL عملکرد بسیار خوبی در زمینه‌ی اولویت بخشیدن به سلامتی بازیکنان داشته است و ما نیز می‌خواهیم عملکرد مشابهی داشته باشیم. ما مفتخر هستیم که می‌توانیم یک تجربه‌ی فیزیکی مفرح بدون خطرات مربوط به مصدومیت در دنیای واقعی را به بازی‌بازان ارائه کنیم.

خبری از انتشار بازی برروی کنسول نینتندو سوییچ و پلتفرم رایانه‌های شخصی نیست

بازی NHL 20 برای کنسول‌های اکس‌باکس وان و پلی‌استیشن ۴ تایید شده است. اگرچه هواداران سال‌ها از شرکت الکترونیک آرتس درخواست کرده‌اند تا سری NHL را برروی پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه کند ولی به نظر می‌رسد امسال هم خبری از این موضوع نیست. علاوه بر این، کاربران کنسول نینتندو سوییچ نیز قادر به تجربه‌ی بازی نخواهند بود. البته آقای هو بیان کردند که شرکت الکترونیک آرتس دائما در حال بررسی پلتفرم‌های مناسب برای سری NHL است.

تاریخ انتشار بازی NHL 20

بازی NHL 20 در تاریخ ۲۲ شهریور ماه سال جاری (۱۳ سپتامبر سال ۲۰۲۰ میلادی) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و اکس‌باکس وان عرضه می‌شود. نسخه‌ی Deluxe و Ultimate Edition بازی در کنار ارائه‌ی محتوای اضافی و دیجیتالی مختلف، سه روز زودتر و در تاریخ ۱۹ شهریور در دسترس کاربران قرار می‌کیرد. مشترکین سرویس EA Access می‌توانند یک هفته زودتر و در تاریخ ۱۴ شهریور بازی را تجربه کنند.

