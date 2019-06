شایعه: بازی Ghost of Tsushima در سال 2019 منتشر خواهد شد

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Comic Book، به نظر می‌رسد در حالی که بازی Death Stranding قرار است در سال جاری منتشر شود و شرکت Sony سال آینده را برای عرضه‌ی بازی انحصاری مورد انتظار The Last of Us: Part II در نظر دارد، بازی Ghost of Tsushima هم در سال 2019 برای انتشار برنامه ریزی شده است.

طبق ارائه‌ی احتمالی یکی از سهامداران شرکت Sony بازی سامورایی محور استودیوی Sucker Punch در سال جاری منتشر خواهد شد. البته متاسفانه هیچ جزئیات و اطلاعات بیشتری منتشر نشده، اما طرفداران PlayStation بسیار امیدوار هستند تا برای امسال در کنار Death Stranding یک بازی انحصاری دیگر برای کنسول محبوبشان منتشر شود.

همچنین باید بدانید که احتمال نادرست بودن این خبر هم وجود دارد و ممکن است تنها یک شایعه باشد و هنوز هویت این شخص و اینکه سهامدارشرکت Sony می‌باشد، تائید نشده است.

همچنین تصویری از این جلسه منتشر شده که آمار فروش تعدادی بازی‌ها آمده و طبق آن است که آن فرد ادعای عرضه‌ی بازی Ghost of Tsushima در سال 2019 را داشته است و شما در زیر می‌توانید آن را مشاهده کنید:

هنوز اطلاعات زیادی از این بازی نداریم و حتی تعدادی گزارش‌ها از این خبر می‌دهند که توسعه‌ی این بازی در مراحل اولیه‌ی خود به سر می‌برد و عده‌ای معتقدند که این عنوان، یک بازی برای کنسول PS5 است، هر چند که شرکت Sony مدتی پیش دوباره تاکید کرد که این بازی برای PS4 منتشر شود. شما در زیر می‌توانید خلاصه‌ای از داستان این بازی را ببینید:

در سال 1274، زمانی که امپراطوری مغول هر چهار گوشه‌ی زمین را فتح کرده، به تنها هدف باقی مانده‌اش می‌ررسد: "ژاپن. قوبلای خان، فرمانده‌ی مغولی دستور حمله را صادر کرده و اولین مکانی که مورد تهاجم قرار می‌گیرد، تسوشیماست. 1000 سرباز مغولی در ساحل کومودا پیاده می‌شوند و طی چند روز نه تنها شوگودای (رهبر فئودالی مناطق مختلف ژاپن) تسوشیما را اعدام می‌کنند بلکه بسیاری از مردم عادی توسط این مهاجمان سلاخی می‌شوند. این گونه است که جرقه‌ی یکی از مهم‌ترین نبردهای تاریخ ژاپن زده می‌شود؛ نبردی که در نهایت به اولین شکست مغول‌ها بدل می‌شود."

منبع متن: pardisgame