بازی Bloodstained: Ritual of the Night چند روز پیش برروی رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و اکس‌باکس وان در دسترس قرار گرفت اما مشکلاتی در این عنوان وجود دارند که برخی بازی‌بازان را شاکی کرده است. در ادامه می‌توانید شاهد جزئیات بیشتر در این خصوص باشید.

Bloodstained: Ritual of the Night از سری عناوین جذاب و مبارزه‌ای است که حدود ۴ سال پیش توسط سازندگان معرفی شد. انتشار این بازی به دلیل مشکلات بسیار با تاخیر طولانی همراه شد. حال دارندگان پلتفرم رایانه‌های شخصی و کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و اکس‌باکس وان قادر به تجربه‌‌ی این بازی هستند. این عنوان ۴ روز دیگر برروی کنسول نینتندو سوییچ نیز در دسترس قرار خواهد گرفت. گفتنی است که استودیوی ۵۰۵ گیمز وظیفه‌ی انتشار بازی مذکور را برعهده داشته است.

در طی این ۴ سال بازی‌بازان زیادی برای Bloodstained: Ritual of the Night صبر کردند اما دیدن باگ عجیب این بازی، بسیاری از آن‌ها را متعجب کرد. در این باگ که در نسخه‌ی کنسولی وجود دارد، وقتی شما پس از تمام کردن چند مرحله به جایی می‌رسید، دیگر قادر به تجربه‌ی ادامه‌ی بازی نخواهید بود و باید آن را از ابتدا آغاز کنید. البته استودیوی سازنده‌‌ی بازی برای رفع این مشکل، به‌روزرسانی ۱٫۰۲ را در دسترس قرار داد تا تقریبا بتواند رضایت طرفداران را جلب کند. پس از اعمال این به‌روزرسانی، بازی‌بازان باید بازی را از اول شروع کنند تا دیگر شاهد این باگ عجیب نباشند. در صورت دریافت اطلاعات بیشتر آن‌‌ها را با شما در میان خواهیم گذاشت.

منبع متن: gamefa