بتای بازی Rainbow Six Quarantine اکنون در دسترس است

اگر از علاقه‌مندان به سری Rainbow Six هستید، هم اکنون فرصت دارید تا بازی Rainbow Six Quarantine را زودتر از موعد مقرر تجربه کنید.

بازی Rainbow Six Siege با کوله‌‌باری از موفقیت به کار خود خاتمه دادو می‌توان آن را نمونه‌ی بارزی از بازی‌های خدمات محور دانست که با صرف زمان کافی و تعدیلات لازم به وجود آمده‌اند.

نسخه‌ی جدیدی از این سری با نام Rainbow Six Quarantine برای اولین بار در طی رویداد E3 2019 معرفی شد. ما چیز زیادی در مورد این بازی نمی‌دانیم اما به کسانی که کنجکاوند اعلام می‌کنیم که بتای این بازی اکنون در دسترس قرار دارد. Rainbow Six Quarantine یک بازی PvE است (بازی‌باز در مقابل محیط) و از این لحاظ در نقطه‌ مقابل Rainbow Six Siege قرار دارد که دارای سبک PvP است (بازی‌باز در مقابل بازی‌باز). تیزر این بازی برخلاف سنت بازی‌های تام کلنسی (Tom Clancy) دارای مقدار قابل توجهی از وحشت، جنگ و ستیز با بیگانگان و ویروس‌های گوناگون بود.

اکنون بتای تمامی نسخه‌های این بازی در دسترس قرار دارد و بازی‌بازان می‌توانند جنبه‌های گوناگون آن را تجربه کنند.بتای بازی Rainbow Six Quarantine از طریق وب‌سایت رسمی یوبی‌سافت در دسترس قرار دارد.

Rainbow Six Quarantine در اوایل سال ۲۰۲۰ میلادی بر‌روی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد.

منبع متن: gamefa