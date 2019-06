استودیوی کوالیشن (Coalition) به تازگی اطلاعات جدیدی را در مورد نحوه‌ی بدست آوردن «محتوا» (بسته‌های الحاقی، آیتم‌های تزئینی و Booster‌ها) در بازی Gears 5 به اشتراک گذاشته است. به طور خلاصه، این بار دیگر خبری از سیزن پس و بسته‌های اتفاقی Gear Pack نخواهد بود. همچنین مشخص شده است که نقشه‌های مربوط به بسته‌های الحاقی […]

استودیوی کوالیشن (Coalition) به تازگی اطلاعات جدیدی را در مورد نحوه‌ی بدست آوردن «محتوا» (بسته‌های الحاقی، آیتم‌های تزئینی و Booster‌ها) در بازی Gears 5 به اشتراک گذاشته است. به طور خلاصه، این بار دیگر خبری از سیزن پس و بسته‌های اتفاقی Gear Pack نخواهد بود. همچنین مشخص شده است که نقشه‌های مربوط به بسته‌های الحاقی نیز در بخش مچ‌میکینگ (Matchmaking) و بازی‌های خصوصی رایگان خواهند بود.

Gears 5 دارای یک سیستم جدید به نام «Tour of Duty» است که به بازی‌بازان اجازه می‌دهد تا در چالش‌های روزانه و مدال‌های فصلی شرکت کنند. با رسیدن به رتبه‌های بالا، شما به «محتویات شخصی سازی» که در واقع اسکین شخصیت‌ها هستند، دسترسی پیدا خواهید کرد. لازم به ذکر است که بازی موارد مورد نیاز برای بدست آوردن آیتم‌های شخصی سازی را به شما اعلام خواهد کرد. علاوه بر این، در Tour of Duty خبری از محتویات «پریمیوم» که تنها با پول قابل دسترسی هستند نیز نخواهد بود. به گفته‌ی توسعه دهندگان، Tour of Duty شامل فصل‌های متفاوتی است که هرکدام محتویات و چالش‌های جدیدی را ارائه می‌دهند.

از طرفی دیگر، بدست آوردن جایگاه خوب در Leaderboard حالت‌های Versus و Escape نیز جوایزی را به دنبال خواهد داشت. البته این بدین معنی نیست که کوالیشن جوایز اتفاقی را به کلی کنار گذاشته است. با توجه به زمانی که صرف بخش چندنفره‌ی PvP یا PvE می‌کنید، شما آیتم‌هایی اتفاقی را از Supply دریافت خواهید کرد. این Supply‌ها در واقع کارت‌های برای مهارت‌های شخصیت‌ها هستند که با پیدا کردن یک نسخه‌ی تکراری دیگر، به Scrap تبدیل می‌شوند. شما می‌توانید از این Scrap‌ها برای ارتقای کارت‌های فعلی یا ساخت آیتم‌های مورد نظر خود استفاده کنید.

همان‌طور که انتظار می‌رفت، بازی‌بازان نمی‌توانند این Supply Drop‌ها را با پول واقعی خریداری کنند. به جای این، شما می‌توانید پول‌ واقعی خود را صرف خرید یک واحد پریمویم به نام «Iron» کنید؛ مقداری از این واحد در طی تجربه‌ی Tour of Duty نیز ارائه خواهد شد. این واحد مخصوص برای خرید مستقیم از فروشگاه درون بازی استفاده می‌شود. با این‌که امکان خرید Boost برای میزان تجربه‌ی بخش چندنفره وجود دارد و شما می‌توانید با خرید آیتم‌های مشابهی، میزان تجربه‌ی دریافتی شخصیت خود را در بخش Escape و Horde افزایش دهید، اما کوالیشن اعلام کرد که آیتم‌های فروشگاه قرار نیست به کسی برتری‌های pay-to-win را ارائه دهند.

بازی Gears 5 در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۸ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی) برای کنسول اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa