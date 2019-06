اختصاصی گیمفا: راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls Remastered – بخش نهم

یکی دو بار اولی که خودتان بازی های استاد میازاکی را تجربه می کنید به کنار، ولی مهم تر از آن دفعاتی است که باید به راهنماهای این عناوین مراجعه کنید و تازه در می یابید که “عجب!! پس اینجا این بود قضیه اش!! پس این شخصیته واسه این بود که دیگه پیداش نشد!!” و […]

به همین دلیل هم چه برای بازیبازان حرفه ای سری سولز چه برای مبتدی ها که می خواهند اولین بار به استقبال این سری بروند، وجود یک راهنمای فارسی که به راحتی آن ها را در بازی پیش ببرد و تمامی رازهای بازی را برای آنها باز کند می تواند خیلی مفید باشد. بازی های هیدتا میازاکی واقعا شگفت انگیز هستند هر کدام برای خود یک دنیای بسیار بسیار پیچیده با کلی قوانین نانوشته و شخصیت های عجیب و وقایع غیر منتظره هستند و گاهی حتی کوچکترین حرکات بازیباز منجر به عواقبی جذاب یا از بین رفتن شانس اتمام خط داستانی یک شخصیت و … خواهد شد. بازی های میازاکی فارغ از این که نامشان Demon’s Souls است یا Dark souls و یا Bloodborne همگی دنیایی خیلی خیلی پیچیده تر از چیزی که به نظر می رسد دارند و پیچیدگی مراحل بازی حتی نصف آن پیچیدگی کلی و رمز و رازهایی که در پس تمامی بخش های دنیای این بازی ها خوابیده و مخفی شده اند را نیز ندارند و در این بازی ها مهم بخش هایی نیست که می بینید بلکه مهم تر مواردی است که نمی بینید. رازهایی که وقتی آن ها را در می یابید تازه می فهمید که فقط و فقط یک نابغه می تواند چنین پیچ و تاب و عواقب و روابط شخصیت ها و … را در یک بازی بگنجاند آن هم با درصد خطای تقریبا صفر.

بعد از استقبال بسیار خوب از راهنمای جامع بازی Bloodborne و Dark Souls III و Resident Evil 7 تصمیم گرفتم تا با انجام یک نظر سنجی از شما عزیزان راهنمای بعدی را تعیین کنم و این اتفاق رخ داد و بازی بی نظیر Dark Souls Remastered توسط شما عزیزان برای راهنمای جامع بعدی تعیین گردید. انتخابی که برای من نیز بسیار عالی بود تا با توجه به شناخت و تسلط کاملی که بر عنوان Dark Souls دارم و آن را در نسل هشتم نیز بازی کرده ام در کنار ترجمه مطالب و راهنماهای خارجی، یک راهنمای قدم به قدم فارسی در مورد تمامی مراحل این عنوان و نحوه پیشروی در آن ها و مبازه با باس ها و …. به صورت جامع و به زبان فارسی برای شما عزیزان تهیه کنم. لازم به ذکر است که همان ظور که قبلا نیز خدمت شما عرض کرده ام این مطالب از آن جهت اختصاصی گبمفا هستند که مانند آن ها به زبان فارسی و به صورت یک راهنمای کامل نوشتاری وجود ندارد وگرنه قطعا بخش های زیادی از این مطالب با توجه به اطلاعات و نوشته های انگلیسی و راهنماهای این بازی نوشته و ترجمه شده اند، اما در ایران این راهنمای فارسی نوشتاری و قدم به قدم Dark Souls Remastered برای اولین بار تاکنون توسط گیمفا انجام شده است. قصد داریم تا این راهنما را که به دلیل انتخاب شما در نظرسنجی نگارش می گردد با فاصله زمانی کم و به صورت هفته ای دو قسمت برای شما قرار دهیم و انشالله به پایان برسانیم. در این راهنما هیچ هیچ سنگ و آیتم ارتقایی پنهان نمی ماند، هیچ منطقه مخفی پنهان نخواهد ماند و هیچ باس مخفی زنده نمی ماند، تمامی گنج های ارزشمند و سلاح ها و زره ها و شخصیت ها و… کشف می شوند و حتی در روند راهنما به دی ال سی بازی که در نسخه ریمسترد قرار دارد نیز خواهیم پرداخت. به کدام مسیر باید بروید؟ چطور باید بروید؟ کجا می توانید یک شمشیر بی نظیر پیدا کنید؟ اون چه موجودیه که مدام داره شما رو می کشه؟ اون باس لعنتی رو چطوری بکشم؟ حلقه های قدرتمند بازی کجا هستن؟ پاسخ های شما همگی اینجاست. در ابن راهنما از شروع بازی به صورت مرحله به مرحله تمامی بخش های بازی کاملا قدم به قدم شرح داده خواهند شد تا در نهایت کاملترین راهنمای نوشتاری جامع فارسی برای این بازی به دست اید و اختصاصا توسط گیمفا به شما تقدیم گردد. امیدوارم که این راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls Remastered که برای اولین بار توسط گیمفا به زبان فارسی تهیه می شود و انتخاب خود شما بوده است نیز به مانند راهنمای جامع Bloodborne و Dark Souls III و Resident Evil 7 مورد رضایت و توجه شما عزیزان قرار بگیرد و این مقالات راهنما بتوانند گاهی به کمک شما بیایند. پیشنهاد می کنم با نخستین قسمت سری مقالات راهنمای قدم به قدم و جامع Dark Souls Remastered با بنده و وبسایت تحلیلی خبری گیمفا همراه شوید.

این قسمت را با بیان بخش انتهایی قسمت قبل یعنی از شروع منطقه Anor londo دنبال می کنیم.

منطقه Anor londo

آیتم هایی که در این منطقه هستند:

منطقه Anor londo هم از نظر درجه سختی منطقه دشواری (دوشواری؟ دوشواری نداریم ما! خیلیم عالیه!… باشه حالا بهت میگم داری یا نداری!) است و البته یکی از سخت ترین باس های کل تاریخ بازی ها و احتمالا سخت ترین باس کل عناوین میازاکی را در این منطقه داریم. در این منطقه باید یاد بگیرید که خودتان را کاملا با شرایط و حرکات دشمنانتان وفق دهید و آنها را بشناسید و از همه مهم تر این که لولتان چقدر است و قطعا لول بالاتر خیلی در این منطقه به شما کمک می کند، پس تا می توانید لول فارم کنید! از پله ها پایین بروید و از کنار گاردهای غول پیکر که ایستاده اند رد شوید و از درون اتاق بعدی خارج شوید تا خود را در یک منطقه باز خیلی بزرگ ببینید. اولین دربی که اینجا سمت چپتان وجود دارد به بونفایر می رسد. همچنین یک فایر کیپر اینجاست که می تواند Estus Flask شما را آپگرید کند که خیلی خیلی مفید و عالی است، البته اگر که Fire Keeper Soul همراه داشته باشید می توانید این کار را انجام دهید. در بونفایر استراحت کنید.

در اتاق بونفایر می توانید فایرکیپر را بکشید و یک عدد Fire Keeper Soul بگیرید ولی خب دیگر این بونفایر خاموش می شود. البته باز هم بعد از مرگ می توانید اینجا ظاهر شوید ولی دیگر استراحت کردن و .. در کار نیست تا دفعه بعدی بازی. همچنین این فایرکیپر عضو کاوننت Blade of the Dark Moon است و اگر میخواهید با آنها خوب بمانید نباید وی را بکشید. از اتاق بونفایر خارج شوید و حالا باید هر دو اتاق بزرگ سمت چپ و راست را بررسی کنیم. در بخش سمت چپ دو صندوق هستند که توسط شوالیه های غول پیکر Sentinel نگهبانی می شوند. صندوق سمت راستی یک میمیک است که بعد از کشتنش CRYSTAL HALBERD دریافت می کنید و از صندوق دیگر TWINKLING TITANITE را بردارید.

در این اتاق احتمالا متوجه یک خروجی دیگر در سمت راست هم اتاق شده اید که یک شوالیه دیگر آنجا ایستاده و از پله های پشت سرش نگهبانی می دهد. این پله ها به golden fog gate و ورودی منطقه The Duke’s Archives می رسند که فعلا بسته است و غیر قالب دسترسی و بعدا سراغش می آییم. برگردید به حیاط اصلی و این بار به اتاق سمت راست اتاق بونفایر بروید. در اتاق سمت راست هم یک صندوق است که از آن DEMON TITANITE را بردارید. برگردید بونفایر و استراحت کنید و سپس از اتاق بونفایر مسیر مستقیم را پیش بگیرید و به سمت یک بخش آسانسور مانند بروید. در بخش پایینی این مسیر یک گارگویل وجود دارد که مثل همان باس هایی است که قبل تر کشتیم. وقتی آن را کشتید به سمت آسانسور بروید ولی قبل از ورود به آن بایستید و بچرخید و در روبرویتان در کنار پله هایی که از آن پایین رفتیم یک سری پله می بینید که به پایین می روند.

مسیر این پله ها را دنبال کنید و پایین بروید تا نهایتا به یک صندوق می رسید که DEMON TITANITE را از آن بردارید. در اینجا حتما متوجه یک ستون عظیم متصل کننده که ساختمان روبرویی را به پایین همین پله هایی که شما از آن پایین رفتید ول کرده است و شما می توانید بروید روی این ستون بزرگ. با احتیاط به روی این ستون بروید و با دقت مسیر را تا بالا طی کنید تا به ساختمان روبرویی برسید. سپس از سمت راست پایین بپرید و از یک پنجره شکسته که کاملا مشخص است وارد ساختمان شوید. آماده باشید که اینجا قرار است مقداری روی مخ باشد! از نردبان بالا بروید و یکی دو دشمن سفید پوش (که در این بخش و طبقه زیرینش پر از اینهاست و Painting Guardian نام دارند) را بکشید.

سپس وقت رفتن روی ستون های باریک نزدیک به سقف است و باید از روی اینها به آن سمت این سالن بزرگ برویم و اگر بیافتید کشته می شوید. می توانید قبل از رفتن روی این بخش ها از دور دشمنانی که روی این ستون ها هستند را بکشید. مسیرتان را خیلی آهسته از روی بخش بالایی این اتاق روی قسمت های باریک ادامه دهید و خیلی مراقب دشمنان سفید پوشی که آنها این بالا و روی این بخش های باریک هستند باشید. حتما لوستر را در سر راهتان قطع کنید تا پایین بیافتد ولی مواظب باشید خودتان پایین نیافتید. وقتی به آن سمت رسیدید از بخش دارای نردبان پایین بپرید و یک بخش مه گرفته می بینید.

اگر از اینجا قبل از ورود به بخش مه گرفته بپرید روی یک لبه پایین تر و جایی که ۳ مجسمه هستند و مسیر را دنبال کنید نهایتا به یک صندوق می رسید که از آن می توانید Divine Blessing را بردارید. در نهایت بعد از انجام این کار را بدون برداشتن این آیتم، باید وارد بخش مه گرفته شوید. در اینجا یک دستگیره بزرگ وجود دارد که آن را دو بار بکشید و سپس به سمت پایین بروید تا بونفایر Darkmoon Tomb bonfire و همچنین حلقه RING OF THE SUN’S FIRSTBORN را پیدا کنید. اینجا در اتاق بونفایر، یک بخش انتخابی و یک باس وجود دارد که بعدا در راهنما وقتی حلقه Darkmoon Sence Ring را برداشتیم به اینجا باز خواهیم گشت تا بخش انتخابی و باس GWYNDOLIN را نیز کامل کنیم.

از اتاق بونفایر برگردید بالا و از خرجی که اینجاست می توانید وارد طبقه اصلی و همکف cathedral شوید. اینجا باید خیلی مراقب باشید. سربازان سفید پوش Painting Guardian که اینجا کلی از آنها وجود دارند می توانند خیلی خطرناک تر و آزار دهنده تر از چیزی باشند که به نظر می رسند، مخصوصا وقتی چندتایی با هم باشند. اینجا سعی کنید یکی یکی آنها را به سمت خود بکشید و خیلی با دقت همه را بکشید تا این بخش بسیار بزرگ که لوستر را از بالا روی کفش انداختیم، پاکسازی شود. وقتی تعداد زیاد سربازان سفید پوش را در این بخش کشتید می توانید از گوشه و کنار این بخش، SORCERY: GREAT MAGIC WEAPON که از لوستر افتاده است، BLACK IRON HELM, BLACK IRON ARMOR, BLACK IRON GAUNTLETS, BLACK IRON LEGGINGS, GREATSWORD و BLACK IRON GREATSHIELD را بردارید. در اینجا از طریق تابلوی نقاشی خیلی بزرگی که وجود دارد می توانیم به یک دنیای انتخابی برویم (باید عروسک Peculiar Doll را هم از Undead Asylum داشته باشید که اگر با راهنما آمده باشید قبلا برداشته ایم) ولی بهتر است اول Anor londo را تمام کنیم بعد سراغش بیاییم.

از اینجا، مسیر رسیدن به بونفایر بعدی مسیر سختی است و پیشنهاد میکنم یک بار برگردید به بونفایری که تازه روشن کردیم و استراحت کنید تا مسیر را ادامه دهیم. حالا از بونفایر برگردید بالا و دستگیره ای که قبلا دو بار کشیده بودیم را یک بار بکشید. حالا می توانید از اینجا مسیر مستقیم را بروید و به سمت پله های بسیار عظیم Anor londo بروید. از این پله های عظیم بالا بروید و دشمنان و شوالیه های Sentinel را با دقت بکشید. در بالای پله ها درب روبرو که ورودی اصلی قصر است و مسیر سمت چپتان بسته است و فقط راه سمت راست را دارید. وارد این بخش شوید و از پله ها پایین بروید و اینجا ۲-۳ عدد Demon روی مخ و تقریبا قدرتمند به نام Bat Wing Demon هستند که می توانند بپرند روی سرتان و باید با دقت آنها را بکشید.

سعی کنید اول یکی را از پله ها بکشانید بالا و بکشید و سپس یکی دو عدد دیگر که در بخش کنار پله ها قایم شده اند را بکشید. بعد از کشتن این شیاطین، در پایین پله ها در سمت چپ بروید روی یک بخش ramp مانند شیبدار که پایین می رود. در پایین این بخش شیبدار در یک قسمت مسقف، یکی دو شیطان دیگر هستند که اینها را هم بکشید. حالا باید بروید روی بخش شیبداری که از سمت دیگر این منطقه کوچک مسقف بالا می رود. اینجا یک جهنم واقعی و یکی از سخت ترین و روی مخ ترین بخش ها در تاریخ سری سولز و تمام بازی های هاردکور است! هنگام بالا رفتن از این بخش شیبدار، دو شوالیه با تیرکمان های عظیم و قدرتمند، از بالا شروع به تیراندازی به شما از دو جهت، در کل مسیر خواهند کرد.

مهم ترین سوال این است که چطور باید از پس این دو شوالیه اسنایپر بر آییم؟ یکی دو راه وجود دارد که برایتان می گویم. اول اگر تیرکمان دور زن Bow of Pharis و کلی تیر سمی و مقدار خیلی زیادی صبر دارید، می توانید شروع کنید و یکی یکی با دقت و بین تیرهای این شوالیه ها، آنها را با تیر سمی بزنید تا نهایتا بعد از مدت زیادی صبر و استقامت کشته شوند. روش دیگر که اکثرا باید استفاده کنیم این است که باید یک سپر خوب بردارید و خیلی سریع از بین تیرهای این شوالیه ها مسیر را تا بالای بالا بدوید و می رسید به یک بخش خیلی باریک که شوالیه ها در چپ و راستتان هستند و چون این بخش خیلی باریک است تنها راهی که تیر بهتان نخورد غلت زدن است که از زیر تیرها رد شوید. تا رسیدید این بالا، بدوید به سمت راست و به سمت یکی از شوالیه ها و غلت بزنید و مراقب باشید که پایین نیافتید تا به شوالیه برسید.

باید مراقب تیرهای شوالیه دوم که اکنون پشت سرتان است هم باشید. وقتی برسید نزدیک شوالیه، او شمشیرش را در می آورد و روی یک بخش خیلی باریک شمایید و این شوالیه قدرتمند. اینجا وقتی خیلی نزدیک شوالیه شوید احتمالا از دامنه تیرهای شوالیه پشت دومی خارج شده اید. حمله نکنید. فقط سپرتان را بگیرید بالا و دفاع کنید و همینطور با سپر بدوید به طرف شوالیه و به او فشار بیاورید تا سرانجام با یکی از ضربه های شوالیه که به سپرتان می خورد، او از روی لبه پرت شود پایین. روی او قفل نکنید تا بعد از افتادن او ناگهان خودتان هم پایین نروید. یک راه دیگر هم این است همین کارها را انجام دهید و وقتی شوالیه تیرکمانش را با شمشیر عوض کرد، شما بدوید برگردید عقب روی بخش شیبداری که از آن بالا آمدید. شوالیه میخواهد شما را دنبال کند و به احتمال زیاد از روی این بخش پرت می شود پایین.

در این حالت باید حواستان باشد که مدام بدوید و حرکت کنید زیرا در این روش در تیررس شوالیه دوم باقی خواهید ماند. وقتی این شوالیه سمت راستی کشته شد، کاری به شوالیه سمت چپی نداشته باشید و همان مسیر لبه شوالیه سمت راست را ادامه دهید تا به یک بخش برسید که می توانید بپرید پایین روی یک بالکن و نفسی به راحتی بکشید. وارد ساختمان شوید و در اولین اتاق سمت چپتان یک یونفایر است که کلی از دیدنش خوشحال خواهید شد! شخصیت Solaire of Astora نیز کنار این بونفایر نشسته است. آن را روشن کرده و استراحت کنید. این شخصیت می تواند در باس این بخش نیز به شما کمک کند.

در این بخش ساختمان که شامل یک راهرو و چند اتاق و یک راه پله هاست که بالا می رود، باید مراقب دشمنان که اغلب شوالیه ها هستند باشید و اگر بخواهید اتاق های مختلف را بگردید و آیتم ها را بردارید باید چند تا از این شوالیه ها را بکشید. در یکی از این اتاق ها می توانید یک SUNLIGHT MEDAL را بردارید. در اولین اتاق سمت چپ در آن سمت پله های مارپیچ، درون شومینه یک راه مخفی است که با ضربه زدن به آن پدیدار می شود و چند صندوق می بینید. صندوقی که کاملا در سمت چپ است یک میمیک است که باید او را بکشید ولی هر ۴ صندوق دیگر امن هستند و از درون آنها OCCULT CLUB, DRAGON TOOTH, HAVEL’S GREATSHIELD, HAVEL’S HELM, HAVEL’S ARMOR, HAVEL’S GAUNTLETS و HAVEL’S LEGGINGS را بردارید.

حالا برگردید به راهرو و از پله های مارپیچ بالا بروید. هر دو صندوقی که بالای پله ها می بینید میمییک هستند! آنها را بکشید و GOLD COIN و (SILVER COIN (x5 را دریافت نمایید. در محلی که بالای پله ها رسیدید، اتاقی سمت چپتان است که از آن SOUL OF A HERO را بردارید. از این اتاق می توانید از راه دور Titanite Demon که در طبقه زیر اتاق است بکشید تا بعدا از نبرد مستقیم با او راحت شوید. در آن سمت پله ها یک درب قفل است و وارد درب دیگر شوید. در اینجا و در مسیرتان به سمت بالا باید یک شوالیه دیگر را بکشید. در بالای این بخش که یک فضای باز است، دو ورودی برج مانند هستند که هر کدام توسط یک شوالیه نگهبانی می شوند.

اگر به ورودی سمت چپی بروید و پایین بروید و با شخصیت Siegmeyer of Catarina است صحبت کنید، او از شما می خواهد که ۳ شوالیه بزرگی که در اتاق بغلی هستند بکشید و اگر این کار را کنید و با او صحبت کنید به شما TINY BEING’S RING را می دهد (بعد از این کار، وی به فایرلینک شراین می رود و اگر بعدا با او صحبت کنید و به او از نقشتان در باز کردن دروازه ها بگویید، وی به شما پاداش خوب و به درد بخوری به نام Emit Force miracle می دهد). می توانید از آن اتاق (DEMON TITANITE (x2 را بردارید و درب را هم از این سمت باز کنید که مثل یک میانبر از بونفایر عمل کند.

برگردید بالا به منطقه دارای فضای باز که دو شوالیه از دو ورودی نگهبانی می دادند و این بار ورودی سمت راست که شوالیه از آن نگهبانی می دهد را وارد شوید. از اینجا پایین بروید و به دو اتاق می رسید. در اتاق سمت چپی یک Titanite Demon قدرتمند است که قبلا گفتم از بالای اتاق آن را از راه دور بکشید. اگر آن را بکشید می توانید ۲ عدد DEMON TITANITE بگیرید. در اتاق سمت راستی هم دو صندوق است که از آنها SILVER KNIGHT HELM, SILVER KNIGHT ARMOR, SILVER KNIGHT GAUNTLETS و SILVER KNIGHT LEGGINGS را بردارید. همچنین از این اتاق یک میانبر عالی برای برگشتن به بونفایر و مبارزه باس این منطقه باز می شود که خیلی خیلی به درد بخور است زیرا باس خیلی سختی در انتظارتان است. از همین میانبر بالا بروید و در راهرو از آخرین خروجی راهرو خارج شوید و می بینید که وارد یک سالن بزرگ شده اید. در سمت روبرویتان از اینجایی که وارد شدید یک Silver Knight Archer قرار دارد و در کف این سالن بزرگ هم دو عدد Royal Sentinel وجود دارند.

اینجا اگر پله ها را به سمت بالا ادامه دهید به یک پنجره شکسته می رسید که از آن بپرید پایین و مسیر لبه را ادامه دهید و در انتهای این لبه غلت بزنید و بپرید روی یک پلتفرم که از روی ان می توانید DRAGONSLAYER GREATBOW و یک عدد DRAGONSLAYER ARROW را بردارید. از اینجا هم پایین بپرید تا یک آهنگر غول پیکر پیدا کنید که یکی از مهم ترین شخصیت های بازی از نظر ارتقای آیتم ها و ساخت سلاح های عالی است. او می توانید سلاح های lightning بسازد و همچنین با استفاده از روح باس های مختلف بازی سلاح هایی بسیار یونیک و خاص برای شما بسازد مثل Quelaag’s Furysword. حتما فهمیده اید که آهنگر راه رسیدن به یک صندوق را بسته است که حاوی Hawk Ring است ولی زدن آهنگر و کشتن او اصلا و ابدا کار خوب و مفیدی نیست زیرا او تقریبا مهم ترین شخصیت بازی از نظر ساخت سلاح های خاص و .. است.

بهتر است از دیوار کنار آهنگر شروع به دویدن و غلت زدن کنید و این کار را ادامه دهید تا بالاخره خودتان را بچپانید کنار او گزینه باز کردن صندوق برایتان نشان داده شود! از کنار آهنگر TITANITE CHUNK را بردارید. دربی که نزدیک آهنگر است را باز کنید که یک میانبر است و از اینجا دوباره از پله های نزدیک آهنگر برگردید بالا به درون سالن بزرگ و از جایی در می آیید که قبلا روبرویتان بود و وقتی از آن طرف وارد سالن شدیم گفتم یک Silver Knight Archer روبرویتان وجود دارد. این سالن بسیار بزرگ است و می توانید کاملا آن را از بالا دور بزنید. در واقع سمتی که آهنگر هست دقیقا روبروی بخشی است که شما کمی قبل تر اولین بار از آنجا وارد این سالن شدید و هر دوی این بخش ها وقتی از پله هایشان بالا بروید می رسند در بالا به آن بخش پنجره شکسته. در واقع شما می توانی از بالا دور این سالن را بزنید و از یک سمت وارد بخش راهروی دارای پله های مارپیچ و بونفایری که درون اتاق است شوید و از سمت روبروی آن هم وارد اتاق آهنگر شوید. حالا اینجا یک فعالیت انتخابی وجود دارد که برایتان توضیح می دهم و می توانید آن را در پاراگراف بعدی انجام دهید یا بی خیالش شوید.

یادتان است در اوایل بازی یک شخصیت به نام Lautrec را از یک زندان آزاد کردیم و او در بونفایر فایرلینک شراین، فایرکیپر ما را که در سلول زیر بونفایر بود کشت و شما از روی جسدش Black Eye Orb را برداشتید و گفتم بعدا می توانید سراغ قاتل برویم و فایرکیپر را زنده کنیم؟ اکنون همان وقت است. اگر در بخشی که از آنجا برای اولین بار وارد این سالن بزرگ شدیم به صفحه بازی دقت کنید می بینید که یک علامت سیاه وقتی در اینجا راه می روید روی صفحه نمایش داده می شود و انگار روشن و خاموش می شود. اگر در همین بخش بروید درون اینونتوری و از این آیتم Black Eye Orb استفاده کنید، شما به صورت یک فانتوم به دنیای Lautrec حمله می کنید و می توانید انتقام بگیرید. کشتن او کار آسانی است چون بادیگاردهایش هم هستند ولی این را بدانید که نیاز نیست حتما بادیگاردها را هم بکشید و کشتن خود Lautrec کافیست.

با کشتن او RING OF FAVOR AND PROTECTION و SOUVENIR OR REPRISAL را دریافت می کنید. همچنین با این کار می توانید بعدا ست زره او را هم در بیرون بخش chamber of the princess بردارید که وقتی به این بخش رسیدیم به شما می گویم که آن را بردارید. همچنین شما FIRE KEEPER SOUL را هم می گیرید که با آن می توانید فایرکیپر را در فایرلینک شراین دوباره زنده کنید و دوباره از بونفایر استفاده نمایید. البته انتخاب با شماست و می توانید بی خیال زنده کردن او و روشن کردن دوباره بونفایر شوید و با استفاده از روح فایرکیپر، Estus Flask خود را ارتقا دهید. در بازی کلا ۷ روح فایرکیپر وجود دارد و به هر حال برای رساندن Estus Flask خود به ماکزیمم، حتما باید در New Game+ باشید.

حالا از همان جایی که اولین بار وارد سالن شدیم، از پله های سالن به پایین بروید تا این بار به بخش پایینی و کف سالن برسیم. درب مه گرفته و دو شوالیه عظیم که در سالن هستند را بی خیال شوید و به سمت مخالف درب مه گرفته بدوید و در گوشه سالن، یک دستگیره وجود دارد که آن را بکشید و دروازه بزرگ این قصر باز می شود که دقیقا همان دروازه ای است که در ورود به این منطقه وقتی از یک سری پله های عظیم بالا آمدیم روبرویمان بود و قفل بود. خب حالا میانبرها همه باز شدند. در این بخش پایین سالن همان طور که گفتم دو شوالیه خیلی غول پیکر و عظیم هم هستند که می توانید آنها را بکشید یا همیشه بلی خیالشان شوید و به سمت دروازه مه گرفته بروید و وارد باس فایت شوید.

اگر در باس فایت کشته شدید و دوباره خواستید به این جا بیایید، شوالیه ها را همیشه بی خیال شوید و فقط با سرعت تمام آنها و هر دشمن دیگری که در مسیر شما بود رد کنید و وارد مه شوید زیرا همین طوری هم آیتم سلامت کم می آوریم برای این باس فایت. حالا وقت رفتن به سراغ باس فایت است. حسابی استراحت کنید و هر ارتقا و لول زدن و .. که دارید انجام دهید تا در قسمت بعدی سراغ این باس فایت (ORNSTEIN AND SMOUGH) که در واقع دو یا حتی ۳ تا باس فایت است برویم که از دشوارترین های تاریخ بازی ها و یکی از ۲-۳ باس سخت تاریخ بازی های میازاکی است.

در قسمت بعدی ادامه مسیر را شرح خواهیم داد

منبع متن: gamefa