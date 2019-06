در Assassin’s Creed Odyssey داستان خود را تعریف کنید

یوبی‌سافت از عرضه‌ی یک حالت جدید به نام «حالت ساخت داستان» (Story Creator Mode) جهت ایجاد ماموریت‌های داستانی برای بازی Assassin’s Creed Odyssey خبر داد. این حالت جدید – که برای همه دارندگان بازی رایگان است – از امروز بصورت آزمایشی آغاز به کار می‌کند.

این حالت به بازی کنندگان اجازه می‌دهد که داستان‌های خود را بیافرینند و ماموریت‌هایی را که بوسیله‌ی دیگر بازی‌کنندگان ایجاد شده است، بازی کنند. این ماموریت‌ها بصورت بین پلتفورمی روی ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و کامپیوترهای شخصی، در دسترس قرار می‌گیرد. جزییات این حالت جدید از این قرار است:

این حالت جدید بازی Assassin’s Creed Odyssey همین حالا در دسترس همه‌ی کسانی است که بازی را تهیه کرده‌اند.

«حالت جدید ساخت داستان، بر مبنای ابزارهای طراحی داستان، و سیستم شاخه‌ای گفتگوهای استفاده شده در بازی Assassin’s Creed Odyssey ساخته شده است. این حالت چنان طراحی شده تا با بازی‌کنندگان بتوانند داستان خودشان را بنویسند و گیم‌پلی آن را هم طراحی کنند و امکانات زیادی را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.»

حالت ساخت داستان، امکانات بیشماری را جهت خلق داستان در اختیار بازی‌کنندگان قرار می‌دهد:

ترکیب و هماهنگ سازی اهداف ماموریت‌ها: بازی کنندگان می‌توانند بین شش هدف مختلف در ماموریت‌های بازی – مثل آزاد کردن یا ترور اهداف خاص و یا رفتن به مکان‌هایی مشخص – دست به انتخاب بزنند.

بازی کنندگان می‌توانند بین شش هدف مختلف در ماموریت‌های بازی – مثل آزاد کردن یا ترور اهداف خاص و یا رفتن به مکان‌هایی مشخص – دست به انتخاب بزنند. ساخت روایت‌های چند شاخه: با ابتنای بر سیستم تعاملیِ دیالوگ‌های شاخه‌ای در بازی Assassin’s Creed Odyssey، بازی کنندگان میتوانند روایت‌های چند شاخه با پیامدهای متفاوت خاص خود را خلق کنند.

با ابتنای بر سیستم تعاملیِ دیالوگ‌های شاخه‌ای در بازی Assassin’s Creed Odyssey، بازی کنندگان میتوانند روایت‌های چند شاخه با پیامدهای متفاوت خاص خود را خلق کنند. تعامل با تاریخ: بازی کنندگان به گستره بزرگی از شخصیت‌های تاریخی و تخیلی بازیِ اصلی دسترسی خواهند داشت، و می‌توانند وقایع تاریخی بازی را از دید خود بازگویند، و یا حتی موارد خاص خود را بیافرینند.

بازی کنندگان به گستره بزرگی از شخصیت‌های تاریخی و تخیلی بازیِ اصلی دسترسی خواهند داشت، و می‌توانند وقایع تاریخی بازی را از دید خود بازگویند، و یا حتی موارد خاص خود را بیافرینند. گزینه‌های نقش‌آفرینی: بازی کنندگان می‌توانند گزینه‌های نقش آفرینی خاص – مثل حمله به شخصیت‌های موجود در بازی – را در سیستم دیالوگ پردازی بازی تعریف کنند.

بازی کنندگان می‌توانند گزینه‌های نقش آفرینی خاص – مثل حمله به شخصیت‌های موجود در بازی – را در سیستم دیالوگ پردازی بازی تعریف کنند. برای دسترسی به داستان‌های این حالت جدید، بازی کنندگان باید یک نسخه از بازی Assassin’s Creed Odyssey را داشته، و از آنجایی که این حالت مبتنی بر وب است، برای ساخت داستان شخصی خود، باید به یک کامپیوتر شخصی دسترسی داشته باشند.

این حالت جدید بازی Assassin’s Creed Odyssey همین حالا در دسترس همه‌ی کسانی است که بازی را تهیه کرده‌اند. البته پلتفرم ساخت داستان، کاملا مبتنی بر وب است و نیازی به خود بازی نخواهد بود.

می‌توانید در ادامه تریلری که برای معرفی حالت Story Creator Mode بازی منتشر شده است را ببینید.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

The post در Assassin’s Creed Odyssey داستان خود را تعریف کنید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala