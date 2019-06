امسال بیست و پنجمین دوره ی برگزاری نمایشگاه E3 یا به طور کامل The Electronic Entertainment Expo بود که در ایالت کالیفرنیا و شهر لس آنجلس برگزار شد. مانند هر سال، امسال هم عده ای پس از اتمام نمایشگاه و کنفرانس های شرکت های بزرگ بازی سازی بسیار خوشحال بودند و عده ای مشغول غر […]

امسال بیست و پنجمین دوره ی برگزاری نمایشگاه E3 یا به طور کامل The Electronic Entertainment Expo بود که در ایالت کالیفرنیا و شهر لس آنجلس برگزار شد. مانند هر سال، امسال هم عده ای پس از اتمام نمایشگاه و کنفرانس های شرکت های بزرگ بازی سازی بسیار خوشحال بودند و عده ای مشغول غر زدن و نقد کردن که «آقا این چه وضعشه؟ مگه مسخره بازیه؟» و بعضی ها هم که E3 2019 را بدترین E3 چند سال اخیر می دانستند (که مدیونید اگر فکر کنید این افراد بیشترشان فن بوی های سونی بودند). اما همواره عده ای که توانسته اند به E3 به چشم یک فستیوال بازی نگاه کنند تا یک میدان رقابت و جنگ و دعوا، برندگان این نمایشگاه بوده اند. هر سال بازی های بسیار خوب و جدیدی در این نمایشگاه معرفی می شوند که اصل مطلب هم همان ها هستند. گرچه این موضوع را باید قبول کنیم امسال بسیاری از بازی های بزرگی که شدیداً منتظرشان بودیم ظاهر نشدند، بتسدا از Elder Scrolls جدید هیچ حرفی به میان نیاورد، یوبی سافت اصلاً به رویش نیاورد که طرفداران چندین سال است که منتظر Prince of Persia جدید هستند و همچنین حرفی از Splinter Cell نزد، همچنین خبری از Bayonetta 3 و Fable 4 هم نبود. سونی هم که با غیبتش سوالات طرفداران درباره ی The Last of Us Part 2، Death Stranding و Ghost of Tsushima را بی جواب باقی گذاشت. اما از طرف دیگر بازی هایی که هر گیمری را روی صندلی هایشان میخکوب کنند هم کم نبودند. حضور کیانو ریوز در کنفرانس مایکروسافت یکی از بهترین اتفاق هایی بود که در چند سال اخیر در کنفرانس مایکروسافت افتاده است و حضورش در بازی مورد انتظار Cyberpunk، صبر همه را برای انتشار این بازی کمتر از قبل کرد (انگار بازی خودش اندازه ی کافی خیره کننده و عالی نبود!). از طرف دیگر در کنفرانس بتسدا که معمولاً همیشه یکی از بهترین کنفرانس هاست و امسال منتقدین بسیار زیادی داشت، دو آی پی جدید معرفی شدند و با وجود اینکه به جز تریلرهای سینمایی کوتاه چیز دیگری از آن ها ندیدیم، اما با توجه به سابقه ی استودیوهای سازنده ی هر دو بازی، باید منتظر دو شاهکار باشیم. نینتندو از طرف دیگر بسیار خوب ظاهر شد و حداقل برای طرفدارانش که هر روز در سرتاسر دنیا به تعداد آن ها اضافه می شود، یک عالمه محتوا و بازی جدید داشت. البته از نینتندو هم طرفدارانش انتظاراتی داشتند (برای مثال معرفی مدل های جدید Nintendo Switch) که خب عملی نشد. البته نینتندو همواره طرفداران بسیار اندکی در ایران داشته است، چون می دانید که، ما بازی های *سرفه* بچگانه *سرفه* بازی نمی کنیم. یوبی سافت هم کمرنگ تر از همیشه ظاهر شد و فقط بازی هایی را معرفی کرد که همه از قبل می دانستتد و هیچ سورپرایز خاصی برای طرفداران نداشت.

اما در این مقاله جزئیات E3 2019 را رها کرده و مستقیماً به اصل مطلب اشاره می کنیم. چون در آخر، آن چیزی که برای گیمرها می ماند تجربه ی یک بازی خوب است و این نمایشگاه ها واقعاً برای این نیستند که بنشینیم و به هر چیزی که می بینیم غر بزنیم. مطمئناً همه ی بازی ها برای همه ی سلایق ساخته نشده اند و برای مثال معرفی DLC جدید اسکایریم آنلاین برای من هیچ اهمیتی ندارد، اما کسی در گوشه ی دیگر دنیا برای دانلود این محتوای جدید لحظه شماری می کند. فرد دیگری منتظر معرفی یک بازی VR خوب است و دیگری به نظرش VR سوسول بازی است! بنابراین در این لیست به سراغ بازی هایی رفتیم که احساس کردیم از اهمیت بیشتری برای اکثریت برخوردارند. نه تنها این، که نمایش های بسیار خیره کننده یا گیم پلی متفاوت و دنیای نابی را برای عرضه داشته اند. مانند همیشه این را در نظر بگیرید که این لیست می تواند به نظر شما کامل نباشد، اما به هر حال سعی شده که از بازی های خوب و بزرگ و یا خلاقانه حتماً سخنی به میان آورده باشیم. بیش از این مقدمه چینی نمی کنم و مستقیم می رویم سراغ لیست. با من و گیمفا و لیستی از بهترین نمایش های E3 2019 همراه باشید.

**اخطار : بازی های ذکر شده در این لیست، بازی هایی هستند که در جریان E3 2019 معرفی شدند و نه بازی هایی مثل Cyberpunk، Halo و Doom Eternal که مدتی قبل از این نمایشگاه چندین و چند بار تریلر و گیم پلی منتشر کرده بودند. پس از نبود این بازی ها در لیست تعجب نکنید.

Carrion

لیست را می خواهم با این بازی شروع کنم، چون مطمئنم بسیاری از کسانی که E3 2019 را دنبال نمی کردند و حتی تعدادی از کسانی که دنبال می کردند متوجه حضور این بازی خلاقانه و جذاب در نمایشگاه امسال نشده اند. این روزها در دنیای بازی ها کمتر پیش می آید که یک بازی واقعاً چیز جدیدی را رو کند و Carrion این کار را انجام داد. سازندگان و نشریه ها، این بازی را یک Reverse Horror خوانده اند که با توجه به سیستم گیم پلی بازی و تریلر نمایش داده شده در E3 امسال، کاملآً دقیق به نظر می رسد. سبک بازی ترسناک است و با گرافیک نوستالژیک پیکسلی ساخته شده است، اما شما فردی نیستید که هیولا یا هیولاها را می کشد، این بار شما خود آن هیولایید که همه به دنبال شما می گردند و از هر سلاحی استفاده می کنند تا جلوی شما را بگیرند. همین ایده کافی است تا بسیاری از طرفداران سبک ترسناک جذب این بازی متفاوت شوند، اما این کل ماجرا نیست. گیم پلی بازی نشان دهنده ی یک اکشن دو بعدی روان و بسیار لذت بخش است و گرافیک بازی نه تنها چیزی از حس بازی کم نکرده، بلکه کاملاً روی آن نشسته، به شکلی که نمی توانید حالت بهتری برای آن تصور کنید. Carrion در سال ۲۰۲۰ بر روی PC و کنسول ها منتشر خواهد شد.

Legend of Zelda: Breath of the Wild Sequel

از گل های سرسبد کنفرانس نینتندو همین بازی بود. کلاً سری Legend of Zelda برای دارندگان کنسول نینتندو مثل طلا می ماند و وقتی که بازی جدیدی از این مجموعه باشد، طرفداران خوشحال و سرحال اند. امسال هم Legend of Zelda: Breath of the Wild Sequel وظیفه ی هایپ نگه داشتن کنفرانس نینتندو و اخبار قبل و بعد آن را داشت و با توجه به تریلری که نمایش داده شد، باز با یک بازی درجه یک دیگر طرف خواهیم بود. فراموش نکنید که Legend of Zelda یکی از بالاترین میانگین های نمرات را در بین بازی ها در اختیار دارد و همواره عالی بوده است. همانطور که می دانید بازی اصلی در سال ۲۰۱۷ منتشر شده بود و این بازی به نوعی جریانات اتفاق افتاده در آن بازی را ادامه خواهد داد. اگر می خواهید زلدا را برای اولین بار بازی کنید، باید این نکته را در نظر داشته باشید که شاید در نگاه اول نتوانید با آن ارتباط برقرار کنید، اما پس از کمی بازی کردن نخواهید توانست آن را رها کنید. بازی در سال ۲۰۲۰ بر روی کنسول نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد و نینتندو با این بازی بار دیگر ثابت کرد که الآن، بهترین وقت برای داشتن این کنسول است.

Final Fantasy VII Remake

پس از کلی خواهش، تمنا، هشتگ زدن و ریش گرو گذاشتن طرفداران مبنی بر ساخت نسخه ی بازسازی شده ی Final Fantasy VII، بالاخره اسکوئر انیکس حاضر شد آن را بسازد. البته این از خبرهایی بود که قبل از نمایشگاه تقریباً لو رفته بود و همه انتظار معرفی این بازی را داشتند، اما این، چیزی از هایپ موضوع کم نکرد و همه ی طرفداران پس از معرفی بازی کنترل خود را از دست داده بودند! Final Fantasy یکی از بازی هایی است که همواره فن بیس خودش را داشته است و تا به حال یک عالمه نسخه ی اصلی و فرعی و انیمیشن از آن منتشر شده، اما شماره ی هفتم این سری، جای خاصی در قلب طرفداران دارد. نه تنها طرفداران، بلکه حتی کسانی که از این سبک بازی ها خوششان نمی آید هم به نوعی برای این بازی استثنا قائل می شوند. اما خبر خوب اینکه در نسخه ی بازسازی مجبور نیستید پس از هر ضربه منتظر باشید دوباره نوبت تان برسد تا بتوانید حرکتی انجام دهید (چیزی که حوصله ی خیلی ها را در بازی اصلی سر برده بود و دلیل اصلی اینکه خیلی ها بازی را کنار گذاشتند)، بلکه می توانید آزادانه به این طرف و آن طرف حرکت کنید و در واقع «بازی» کنید. شخصیت های محبوب طرفداران هم که جمعشان جمع است و فکر نکنم اسکوئر انیکس می توانست کاری جذاب تر از معرفی این بازی انجام دهد. این بازی در سوم مارس ۲۰۲۰ به شکل انحصاری روی کنسول Play Station 4 منتشر خواهد شد.

Baldur Gates III: The Black Hound

تقریباً همه از ساخته شدن ادامه ی این بازی با اصالت و قدیمی ناامید شده بودند که Black Isle Studios آمد و با تریلری سینمایی از نسخه ی سوم این بازی، گیمرها را سورپرایز کرد. البته اینکه با عوض شدن تعدادی از اعضای سازنده و همچنین ناشر این بازی قرار است بازی چه شکلی شود و آیا می تواند مانند گذشته به یکی از خاطره ساز ترین بازی های گیمرها تبدیل شود یا نه سوال هایی هستند که باید صبر کرد و دید. چیزی که در نمایشگاه E3 نشان داده شد، فقط یک تریلر سینماتیک بود که در جریان آن یک شهر قدیمی پس از اتمام جنگ را نشان می داد، و سربازی که خسته و خونی راه می رود و ناگهان تبدیل به موجودی دیگر می شود. بازی های قبلی سری از موفق ترین های سبک Dungeos & Dragons بودند، اما اکنون همه چیز فرق کرده است و این در خود این سبک تغییرات بسیار زیادی ایجاد شده است. باید صبر کرد و دید آیا نسخه ی سوم این بازی خواهد توانست یک بازی امروزی ولی اورجینال تحویل طرفداران دهد یا خیر. چیزی که اکنون می دانیم این است که تریلر سینماتیک بازی بسیار جالب به نظر می رسید و این بازی در دست ساخت است. Baldur Gates III: The Black Hound هنوز تاریخ و با پلتفرم مقصد معینی ندارد.

Pistol Whip

از بازی های دیگری که شاید خیلی ها متوجه حضور آن در نمایشگاه نشده باشند همین بازی Pistol Whip است. یادم می آید از وقتی که کینکت، Play Station Move و VR به بازار عرضه شده اند، ما منتظریم که بازی هایی واقعاً درخور این دستگاه ها به بازار بیاید. کینکت و PS Move که در نسل قبل همه را تا حد زیادی از خود ناامید کردند و حالا توپ و میدان دست VR است. VR تا حدی توانسته تا حالا بهتر از دو دستگاه یاد شده عمل کند، اما هنوز هم تعداد بازی های جذاب آن کم است. بازی Pistol Whip یک عنوان VR است که سازندگان هنگام معرفی آن لفظ جان ویک از دهانشان نمی افتاد و اینقدر نام این فیلم را گفتند که آدم فکر می کرد دارند بازی مربوط به فیلم را معرفی می کنند! اما حرف هایشان کاملاً درست هم بود، چرا که در گیم پلی نمایش داده شده از این بازی، شما مانند صحنه ی فیلم اصلی جان ویک که به کلاب می رود و با حرکات آکروباتیک ملت را می کشد، به کشتن افرادی با کت و شلوار سیاه مشغول می شوید! بازی های VR ممکن است خیلی برای همه ی افراد مهم نباشند اما این بازی واقعاً جذاب و متفاوت به نظر می رسد و استایل گرافیکی خاص، گیم پلی سرعتی و کلاً حال و هوای بازی چیزی است که توجه ما را به این بازی جلب کرده است. حالا باید تا زمان انتشار بازی صبر کرد و دید نتیجه چه خواهد بود.

Outriders

اسکوئر انیکس امسال فقط به نسخه ی بازسازی شده ی فاینال فانتزی ۷ تکیه نکرده بود و با Outriders هم توانست توجه تعداد زیادی از مخاطبین را به خود جلب کند. تریلر سینماتیک Outriders که حدود دو دقیقه بود، گروهی از سربازان را در دنیایی قرمز و قهوه ای رنگ نشان می داد که احتمالاً کره ی زمین نیست. در تریلر به نظر می رسید که این گروه حسابی گیر افتاده اند و دارند با تمام قوا با موجودات عجیب و غریب که از همه ی جهت ها به آن ها هجوم می آورند می جنگند. سرانجام موجودی بسیار بزرگ و غول پیکر با ظاهری عجیب به آن ها نزدیک می شود و یکی از سربازان از نیروی ویژه و جادویی خود استفاده می کند. نمایش جذاب بود، اما به نظر می رسد که گیم پلی و ایده ی کلی بازی تکراری خواهد بود. اگر تریلر بازی را ندیدید باید بگویم Outriders شباهت هایی به بازی Lost Planet دارد. فضاسازی بازی جوری است که به نظر می آید بازی در آینده رخ خواهد داد. Outriders در تابستان سال ۲۰۲۰ برای پلتفرم های PC، Xbox One و Play Station 4 منتشر خواهد شد.

Star Wars Jedi: Fallen Order

پس از موفقیت های بازی استاروارز در جهان آنلاین، حالا نوبت یک بازی Single Player بود که بیاید و کارنامه ی این سری را بهتر از گذشته کند. البته خیلی ها از این نمایش راضی نبودند که دلیلش را فقط خودشان می دانند، چون در صحنه هایی که از گیم پلی این بازی به نمایش گذاشته بودند، با یک بازی بسیار روان و جالب طرف هستیم. چه بهتر از یک Star Wars داستانی با انیمیشن های روان و کمپین چندین ساعته؟ مبارزات با شمشیرهای لیزری آنطور که به نظر می رسید بسیار لذت بخش و روان بود و کسانی هم که در نمایشگاه این عنوان را چند دقیقه ای تجربه کرده اند این موضوع را تصدیق می کنند. حالا اینکه بازی وفادار به داستان اصلی فیلم و کتاب ها هست یا نه چیزی نیست که برای عامه ی جامعه ی گیمرها مهم باشد و چیزی که ما می خواهیم گیم پلی لذت بخش است که در این تریلر مشاهده کردیم. نکته ی مثبت تر این که فقط تا آبان باید برای انتشار این بازی صبر کنیم و Star Wars Jedi: Fallen Order، در تاریخ ۱۵ نوامبر همین سال روی پلتفرم های PC، Xbox One و Play Station 4 منتشر خواهد شد.

The Outer Worlds

یکی از بازی هایی که توجه مرا امسال خیلی به خود جلب کرد همین The Outer Worlds بود. بازی شباهت های زیادی به سری Fallout دارد، اما این اصلاً عجیب نیست، چون سازندگان Fallout: New Vegas پشت این پروژه ی عظیم هستند. البته متاسفانه فقط مکانیزم بازی نیست که شبیه New Vegas ساخته شده است، بلکه انیمیشن های چهره و گرافیک محیط هم انگار از همان دوران New Vegas مانده اند! شخصاً بازی را تا حد زیادی شبیه به سری Borderlands نیز دیدم. به هر حال این تشابهات اصلاً چیز بدی نیستند، چون هم Borderlands و هم Fallout جزو جالب ترین بازی های ساخته شده در تاریخ هستند. در تریلر نمایش داده شده، اینطور به نظر می رسد که بازی المان های قوی RPG نیز خواهد داشت، همانطور که راوی بازی ذکر می کند برخی ها آدم بده هستند، بعضی ها قهرمان و برخی دیگر… روانی! و سپس گیم پلی لذت بخش این بازی به نمایش در می آید. The Outer Worlds در اکتبر سال ۲۰۱۹ برای سه پلتفرم PC، Xbox One و Play Station 4 منتشر خواهد شد.

Blair Witch

بازی Blair Witch از سری بازی هایی است که از روی یک فیلم ساخته شده است و همانطور که تقریباً همه ی گیمرها می دانند، در ۹۰% اوقات بازی های اقتباسی از روی فیلم، بازی های معمولی و گاهاً حتی بد هستند. اما نمونه هایی هم داشته ایم که این ترکیب کاملاً خوب جواب داده و با یک بازی لذت بخش طرف بوده ایم. به نظر می رسد که باید از Blair Witch هم چنین انتظاری داشته باشیم، چون تریلر نمایش داده شده از این بازی که بیشتر گیم پلی آن را به تصویر می کشید، بسیار بسیار جالب به نظر می رسید. لازم به ذکر است که Blair Witch یک فیلم در سبک ترسناک – دلهره آور بود که از زاویه ی دوربین دستی روایت می شد، بنابراین بازی معرفی شده نیز از همین زاویه و با همان حال و هوا بود. پس از Outlast ساختن بازی با دوربین دستی به نوعی مد شد و بسیاری خواستند که از آن بازی تقلید کنند و در نتیجه بازی های ترسناک بیشتری تولید شدند (و تمرکزم روی کلمه ی «ترسناک» است). اما Blair Witch زیاد تقلیدی به نظر نمی رسد و آنچه که از تریلر دریافتیم، یک بازی با پتانسیل های فراوان در امر خیس کردن شلوار مخاطبانش است! Blair Witch در تاریخ ۳۰ آگوست همین سال برای کنسول Xbox One و رایانه های شخصی منتشر خواهد شد.

Deathloop

یکی از بازی هایی که در مقدمه درباره اش حرف زدم همین Deathloop بود. بتسدای امسال بتسدای قوی ای نبود، اما لحظات جالب خودش را داشت. یکی از لحظات جالب همین بازی Deathloop یود که توسط استودیوی Arkane Games معرفی شد. این استودیو کلاً کارنامه ی خوبی دارد و بازی های درجه یکی مثل Dishonored و Prey را ساخته است. سبک بازی Deathloop طبق گفته ها احتمالاً اکشن اول شخص خواهد بود و با توجه با بازی های دیگر این شرکت می توان فهمید که ساخت این سبک از نقطه قوت های Arkane است. بازی دو فرد متفاوت را در یک «چرخه» نشان می دهد. مردی سیاهپوست که از زندانی شدن در این چرخه سخن می گوید و می خواهد آن را بشکند، و زنی در سوی دیگر ماجرا که به نظر می رسد می خواهد از این چرخه دفاع کند. البته حالا اینکه این چرخه چیست و چرا به نفع یک نفر و ضرر دیگری است هیچ اطلاعی در دست نداریم و حتی نمی دانیم بازی قرار است دقیقاً در چه سبکی و با چه مکانیزمی ساخته شود، تنها چیزی که می دانیم این است که تریلر این بازی از جذاب ترین تریلرهای E3 2019 بود و اگر بر و بچه های Arkane دارند روی این بازی کار می کنند، می توان امیدوار بود که این بازی با این داستان، پتانسیل تبدیل شدن به یک شاهکار را دارد. زمان عرضه و پلتفرم های مقصد Deathloop هنوز مشخص نیستند.

Ghostwire: Tokyo

… و آی پی دیگری که گفتم بتسدا معرفی کرد، همین Ghostwire Tokyo بود. به شخصه تریلر این بازی را بیش از هر چیز دیگری در این نمایشگاه دوست داشتم. اول از همه به خاطر شینجی میکامی که بازیساز مورد علاقه ام است و هر وقت که یک بازی جدید معرفی می کند می دانم که قرار است خوشم بیاید، دوماً به خاطر اینکه Tango Gameworks حسابی در ساختن بازی های ترسناک حرفه ای شده و دوست دارم ببینم بازی بعدی این شرکت چطور خواهد بود و سوماً و مهمتر از همه، بخاطر تریلر عجیب و غریبی که از این بازی نمایش دادند. جدا از بحث فضاسازی بی نظیر و کیفیت بسیار بالای مدل ها در این تریلر، به نظر می رسد که پلات داستان چیز خاصی باشد، چیزی که کمتر آن را دیده ایم. در تریلر نمایش داده شده، با حرکت دوربین مردم عادی شهر تک به تک غیب می شوند و از آن ها فقط لباس هایشان روی زمین می ماند. سپس دشمن های بازی را نشان می دهد که طراحی شگفت انگیز و خیره کننده ای دارند و در آخر که صدایی می گویید «از ناشناخته نترس، بهش حمله کن!». مانند Deathloop، این بازی نیز در مراحل اولیه ی ساخت است و هنوز نه چیزی از گیم پلی می دانیم، نه از سبک بازی و نه اینکه قرار است در آن دقیقاً چه کار بکنیم، اما همین تریلر با کیفیت و نام Tango Gameworks برای امیدوار بودن به آینده ی این بازی کافی است!

Watchdogs: Legion

می توان گفت کل قدرت یوبی سافت در E3 2019 به خاطر این بازی بود و سورپرایز خاص دیگری برای مخاطبین نداشت. پس از Watchdogs 1 بسیاری اعتراض کردند که چرا المان های هکینگ بازی برای یک بازی که درباره ی هک است اینقدر ساده است؟ چرا ماشین سواری اینقدر حس خشک و غیر قابل انعطافی دارد؟ چرا یک هکر باید اینقدر در مبارزه مهارت داشته باشید، حتی بیشتر از مهارت های هک اش؟ این شد که یوبی سافت آمد و در Watch Dogs 2 یک سری از این مشکل ها را حل کرد و بازی بیشتر به واقعیت نزدیک شد. حالا اشکالاتی را که طرفداران در Watch Dogs 2 به گوش سازندگان رساندند به نظر می رسد که در Watch Dogs Legion حل کرده اند. البته نه فقط این، که این بازی کلاً متفاوت است. به نظر می رسد یوبی سافت کاری را که با Assassin’s Creed Brotherhood کرد را می خواهد با Watch Dogs Legion هم انجام دهد و در واقع بازی را از حالت داستان یک هکر تنها خارج کند و به شما این اجازه را بدهد که در نقش افراد دیگر هم بازی کنید. قسمتی از این نمایش که خیلی به مذاق طرفداران خوش آمد، مخفی کاری با یک کاراکتر پیرزن بود که در نوع خود خلاقانه و خنده دار به نظر می رسید. این بازی در مارس ۲۰۲۰ برای کنسول های PS4 و Xbox One و برای رایانه های شخصی منتشر خواهد شد و باید ببینیم آیا نهایتاً می تواند انتظارات مردم را از یک Watch Dogs عالی برطرف کند؟

این لیستی از بهترین بازی های معرفی شده در جریان E3 2019 امسال بود. همانطور که اول مقاله ذکر کردم این را در نظر داشته باشید که بازی های Cyberpunk یا Halo یا Doom Eternal مدت زیادی است که موضوع صحبت گیمرهاست و به E3 امسال محدود نمی شوند و این فقط لیستی از بازی های جدید معرفی شده بود. چه بازی های دیگری بودند که منتظرشان هستید؟ کدام یک از این بازی ها را بیشتر دوست دارید و کلاً نظرتان راجع به این بازی ها چیست؟ با ما در میان بگذارید!

منبع متن: gamefa