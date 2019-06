کارگردان Dark Souls اعتقاد دارد که جهان واقعی یک چیز بیهوده است

کارگردان خلاق استودیوی From Software، هیدتاکا میازاکی (Hidetaka Miyazaki) بسیار به خاطر دید دیستوپیایی خود نمایش ویران شهرها در جهان بازی‌های خود شهرت دارد و تاکنون دست به خلق چند تا از بهترین بازی‌های چند وقت اخیر یعنی سری Dark Souls ،Bloodborne و Sekrio: Shadows Die Twice زده و بازی جدید که Elden Ring نام دارد و خالق معروف مجموعه کتاب‌های "نغمه‌ی آتش و یخ" که سریال Game of Thrones از روی آن اقتباس شده، یعنی جرج آر آر مارتین در ساخت آن مشارکت دارد نیز قرار است ساختاری مشابه مجموعه‌ی Dark Souls داشته باشد. این همکاری می‌تواند باعث خلق یکی از غنی‌ترین و زیباترین جهان‌های فانتزی شود. اکنون این سوال مطرح می‌شود که این نوع دیدگاه میازاکی در خلق بازی‌هایش از چه چیزی سرچشمه می‌گیرد؟

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Game Rant، هیدتاکا میازاکی در جریان مصاحبه‌ی اخیر خود که بخشی از آن توسط وب سایت IGN به اشتراک گذاشته شده است، کمی در رابطه با طرز تفکر خود در خلق جهان بازی‌های خود صحبت کرد. او توضیح داد که همواره سعی می‌کند در آثار خود زیبایی را از درون تاریکی پیدا کند و این باعث می‌شود که سبک او به نوعی واقع گرایانه‌تر باشد. او در این رابطه گفت: "یک جهان که خوشحال و روشن است، چیزی‌ست که برای من واقع گرایانه نیست. من معتقدم که دنیا به طور کلی یک چیز بیهوده است و با هیچ کدام از ماها مهربان نیست. من آن را این گونه می‌بینم."

البته فقط میازاکی نیست که از این پنجره به جهان نگاه می‌کند و به نظر می‌رسد افرادی همچون یوکو تارو (Yoko Taro)، کارگردان خلاق بازی Nier: Automata نیز ظرز تفکری شبیه به او دارند، این چیزی است که از صحبت‌های تارو مشخص می‌شود و دنیای را بی‌رحم خطاب می‌کند و می‌گوید که در بازی‌اش قصد نشان دادن واقعیت را دارد.

هیچ شکی وجود ندارد که جهان بازی‌های میازاکی بسیار تاریک هستند، اما در میان عده‌ی زیادی طرفدار هم دارند. شاید همین خلوص و صداقت در ساخت این جهان‌هاست که عناوینی همچون Dark Souls ،Bloodborne و Sekiro تا این حد و اندازه محبوب می‌سازد. بازی‌های او تاریک نیستند تا فقط تاریک باشند، بلکه این تاریکی معنا و مفهوم خاص خود را دارد. این تاریکی، میازاکی را قادر می‌سازد تا بتواند داستان‌های فوق العاده و جذاب خود را روایت کند.

توجه داشته باشید، این نقل قول‌ها از زبان ژاپنی ترجمه شده و امکان اینکه متن به طور کامل دقیق نباشد، وجود دارد. نظر شما در این رابطه چیست؟

