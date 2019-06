امکان دارد The Last of Us Part II بخش چند نفره نداشته باشد

قطعا و همان طور که می‌دانید بخش داستانی این بازی مهمترین بخش آن است و بیشتر دلیل فروش بالای این بازی نیز مربوط به بخش داستانی جذاب آن است و تمرکز اصلی نسخه‌ی قبلی بازی نیز بر روی بخش داستانی بازی بود. همچنین این رویه نیز ادامه خواهد داشت و مهمترین بخش The Last of Us Part II، بخش داستانی آن خواهد بود که تمرکز اصلی ناتی داگ هم بر روی این بخش است و دلیل اصلی کاربران برای خرید این بازی بخش داستانی آن است. اما در مورد بخش چند نفره‌ی بازی وضعیت متفاوتی وجود دارد. Sony قبلا تایید کرده بود که این بخش در The Last of Us Part II حضور خواهد داشت اما تا کنون ناتی داگ از این بخش رونمایی نکرده است و حال به گزارش پردیس گیم و به نقل از وب سایت Comicbook، به تازگی و در جدیدترین اخبار منتشر شده، خبری جدید از این بازی منتشر شده است که خبر از عدم وجود بخش چند نفره در بازی The Last of Us Part II می‌دهد.

به تازگی تصویری جدید از نسخه‌ی محدود کنسول PS4 با نام Days of Play منتشر شده است که در این تصویر شاهد نوشته‌ای بر روی جعبه کنسول هستیم که به نبود بخش چند نفره در این بازی اشاره می‌کند. البته این امکان وجود دارد که این مورد اشتباه چاپی باشد اما با این حال وجود چنین چیزی بر روی محصول رسمی خود Sony کمی عجیب به نظر می‌رسد. تا کنون نیز ناتی داگ و یا Sony به این خبر واکنش رسمی نشان نداده‌اند و به نظر می‌رسد که باید برای کسب اطلاعات بیشتر صبر کنیم. The Last of Us Part II برای PS4 در دست ساخت است و تا کنون نیز تاریخ عرضه‌ی بازی نیز اعلام نشده است اما شایعاتی وجود دارد که بازی در اوایل سال 2020 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame