بی‌شک یکی از پرطرفدارترین عناوین در میان سری بازی‌های تیراندازی اول شخص، سری Call of Duty شناخته می‌شود که فضایی بی‌نظیر از محیط جنگ را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. در این میان، استودیوی بازی‌سازی تری‌آرک (Treyarch) به تازگی اعلام کرده است که نوع جدیدی از لوت باکس را به جدیدترین نسخه‌ی این سری یعنی Call of Duty: Black Ops 4 اضافه خواهد کرد.

عنوان Call of Duty: Black Ops 4 مدتی است که در اختیار علاقه‌مندان به بازی‌های تیراندازی قرار گرفته و با محتویات بی‌نظیر و خاص خود، توجه‌ی افراد زیادی را جذب کرده است. در همین راستا، استودیوی بازی‌سازی تری‌آرک در تلاش بوده تا با انتشار به‌روزرسانی‌ها و بهنیه‌سازهای مختلف، آیتم‌ها و نقشه‌های بازی را افزایش داده تا همیشه برای هواداران و بازی‌بازان خود، حال و هوای جدیدی را ایجاد کند. در جدیدترین نسخه‌ی این سری یعنی Call of Duty: Black Ops 4، عناوین و آیتم‌های زیادی قرار داده شده که به‌طور قطع برای بسیاری از افراد جذاب خواهد بود.

حال به تازگی این استودیوی بازی‌سازی قدرتمند اعلام کرده است که با به‌روزرسانی بعدی بازی Call of Duty: Black Ops 4، نوع جدیدی از لوت باکس را در اختیار بازی‌بازان و کاربران قرار می‌دهد. طبق اخبار و گزارش‌های منتشر شده، این لوت باکس‌های جدید که تحت عنوان Ultra Weapon Bribe شناخته می‌شوند، به بازی‌بازان و کاربران این اطمینان را می‌دهند که در هر صورت، یکی از اسلحه‌های Black Market را که در حال حاضر در اختیار ندارند را به آن‌ها اهدا خواهند کرد. استودیوی بازی‌سازی تری‌آرک اعلام کرده است که این نوع جدید از لوت باکس‌ها، اسلحه‌هایی را که هم‌اکنون برای شما قفل هستند را نیز در دسترس شما قرار می‌دهند. همین نکته جالب و جذاب به نظر می‌رسد که حتما سلاحی در اختیار شما قرار می‌گیرد که آن را تا به حال تجربه نکرده‌اید و آن را در لیست سلاح‌های خود نداشته‌اید.

لازم به ذکر است که لوت باکس‌های Ultra Weapon Bribe با به‌روزرسانی بعدی بازی Call of Duty: Black Ops 4 در دسترس قرار خواهند گرفت و همچنین طبق گزارش‌ها و گفته‌های استودیوی تر‌ی‌آرک، برخی از مشکلات و ایراداتی که از طریق بازی‌بازان و کاربران گزارش شده بودند نیز به واسطه‌ی به‌روزرسانی بعدی حل خواهند شد. در همین راستا تیم‌های سازنده اعلام کرده‌اند که بخش جدیدی به بازی Call of Duty: Black Ops 4، تحت عنوان Contracts نیز اضافه خواهد شد که تا به الان توجه‌ی هواداران این سری بازی را به سوی خود کشانده است. این ویژگی منحصر به فرد جوایز و هدایایی را به ازای انجام مراحل و آیتم‌های مختلف و مشخص به بازی‌بازان و کاربران اهدا می‌کند. این جوایز بیشتر شامل امتیازاتی برای ارتقای رتبه و یا لوت باکس‌هایی با وسایل متنوع هستند.

همان‌طور که می‌بینید، استودیوی تری‌آرک در تلاش است تا هر روز، ویژگی‌های جدیدی را به بازی Call of Duty: Black Ops 4 خود اضافه کند. به جرات می‌توان گفت که این بازی با ایجاد فضایی منحصر به فرد و محیطی خاص، مبارزات هیجان‌انگیز و استثنایی را در دسترس بازی‌بازان و علاقه‌مندان به عناوین تیراندازی اول شخص قرار می‌دهد. بی‌شک بازی‌های تیراندازی هواداران زیادی دارند که در این میان، عنوان Call of Duty بسیار می‌درخشد و تیم‌های سازنده نیز با انتشار به‌روزرسانی‌ها و بسته‌های الحاقی متنوع، سعی در جذاب‌تر کردن این سری بازی دارند. در ضمن شما می‌توانید تحلیل فنی و بررسی عملکرد بازی Call of Duty: Black Ops 4 را نیز از طریق این صفحه وب‌سایت مشاهده کنید. در نهایت اگر قصد خرید این عنوان استودیوی تری‌آرک را دارید، نکاتی را که باید پیش از خرید بازی Call of Duty: Black Ops 4 بدانید را از طریق هایلایت وب‌سایت گیمفا مشاهده کنید.

اگر از علاقه‌مندان به بازی‌های تیراندازی و مخصوصا از طرفداران سری بازی Call of Duty هستید، پیشنهاد می‌کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر درباره Call of Duty: Black Ops 4، نقد و بررسی این عنوان به قلم امیرمهدی نامجو را از طریق این صفحه‌ی وب‌سایت مطالعه کنید. بازی Call of Duty: Black Ops 4 هم‌اکنون برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و همچنین پلتفرم رایانه‌های شخصی در دسترس قرار دارد.

