ماجراجوی تنها | نقد و بررسی بازی Outer Wilds

ماجراجویی تنها راه ارضا کنجکاوی است. این نظر نه تنها من بلکه، بازی سازان نیز هست. این حس یکی از با ارزش ترین تعلقات یک فرد است که موجب پویایی و سرزندگی در هر مکان می شود. نکته قابل توجه در این است که بازی سازان سالیان سال است که به شکوفایی این حس پی برده و در این راه گام های بلندی برداشته اند. به طور کلی سوای هر بازی که به صحنه های اکشن و مملو از خون ریزی ختم می شود، میتوان با خرسندی تمام وجود صنعت گیم را ستود که لحظات آرامش بخشی نیز را برای لحظاتی به ما هدیه کرده است. هرچند که بازار چنین بازی هایی در این بین آنقدر داغ است که بازی های متعددی با مضمون های متفاوتی عرضه شده اند. حال فکر کنید که ماجراجویی تنها در کوتاهی سیاره زمین تعریف نشده و به سامانه بزرگتر خلاصه شود. مثال بارز آن بازی های ماجراجویی و گردشگرایانه در فضای خارج جو زمین می باشد که شمارا ایجاب می کند تا بزرگتر فکر کنید و به آنچه که دیروز رخ دادن آن برایتان غیر قابل باور بود، امروز به حقیقت بپیوندد. حائذ اهمیت است که وقتی ماجراجویی از یک حد گذر می کند، سختی های جدیدی نیز پدیدار می شوند. سختی هایی که تا به دیروز قابل لمس نبودند ولی حال به مشکلات جدی تر در بازی تبدیل می شوند. بازی مثل Kerbal Space Program، یک بازی است که مرز های ماجراجویی را به نحو خود شکست. این بازی که در حیطه Customization (ویرایش و طراحی) را در این عرصه آفرید و قدرتی به شما اعطا کرد که شما با ایدئولوژی خود یک فضاپیما طراحی کرده و با آن به فضا سفر کنید. سفری که همراه با دانش فضانوردی بوده و موازات خود را با دانش فیزیک نشان می دهد. این یک تولد دوباره برای خانواده محصولات علمی-تخیلی (Sci-Fi) است که طرفداران و دلدادگان علوم را به خود جذب می کند. فرقی نمی کند که شما یک فرد فاقد سواد داشنگاهی یا یک دانشمند باشید، اگر به سری Startrek و Starwars علاقه دارید و یا از گردشگری فرا زمینی لذت می برید قطعا سری محصولات علمی-تخیلی برای شما مناسب بوده و لذت برای شما معنا خواهد کرد. بازی مثل ELITE DANGEROUS که توانش را به شکل دیگری خرج کرده نیز هواداران بسیاری در پلتفرم های مختلف به خود دیده است. این بازی خلاف جو آرام بازی های سعی کرده لحظات هیجان انگیز و خطر آفرین را گسترده تر به عرصه نمایش بگذارد به طوری که شما در این بازی ممکن است همواره در حال نبرد قرار گرفته و یا مدام در حال گشت و گذار باشید. البته قابل بیان است که تعداد سیارات این بازی آنقدر زیاد است که بسیاری از آنها هنوز در دسترس پلیر ها قرار نگرفته اند. فضای اکشن و متلاطمی که این بازی ارائه می دهد باب میل همه نیست چنان که شما به معنای واقعی، شما سکان هدایت یک فضاپیمای واقعی را دارا می باشید که قابلیت های تیر اندازی و تعیین مسیر بوده و همچنین توانایی نمایش دادن داده ها و دستاورد ها را در چنته دارد. میتوان اذعان داشت بازی هایی مانند ASTRONEER، که کماکان سبک آرام خود در کنار یک گردشگری گسترده که همراه با تاسیس پایگاه با منابع به دست آمده و سیستم لوتینگ(جمع آوری منابع گاها به غارت) را داراست قابل انکار نیستند هر چند که می توانند در مواردی ابتدایی باشند ولی عناصر سازنده بازی آنقدر هیجان انگیز هستند و که شمارا به هر سن وادار به ورود به دنیای خود میکند. بازی مانند No Man’s Sky که علاوه بر تاسیس پایگاه، خطر های نوینی را اعم از وجود موجودات خطرناک مقیم در منطقه را نیز پدید آورده است.

همانطور که شما مثل من تشنه گیم و صنعت بروز آن و قطعا منتظر مشاهده جزئیات بازی Outer Wilds هستید، پس بدون فوت وقت، به نقد و بررسی این محصول در ادامه می پردازیم، پس تا آخر نقد همراه بی بدیل ما بمانید!

بازی Outer Wilds در روز ۲۹ ماه May سال ۲۰۱۹ بر روی کنسول Xbox One و با یک روز فاصله برای ویندوز در روز ۳۰ ماه May سال ۲۰۱۹ عرضه شد. سبک بازی ماجراجویی-اکشن (Adventure-Action) در مضمون جست و جو و گردش در فضا ( Space Exploration) می باشد و یکی بازی مستقل از سرمایه گزاری ناشر به شمار می رود (Indie Game). این بازی در ابتدا توسط تیم خود بازی (Team Outer Wilds) توسعه یافت ولی هم اکنون وظیفه توسعه بازی بر عهده Mobius Digital Studio می باشد که همان اعضای Team Outer Wilds برای این استودیو کار می کنند ولی این بار تحت نظر Masi Oka سازنده Mobius Digital Studio که یک بازیگر آمریکایی- ژاپنی است که به علت موفق بودن این محصول بر این بازی سرمایه گزاری کرد. این شرکت هم اکنون بروزرسانی های متعددی برای رفع مشکلات بازی و ایرادات وارده، منتشر می کند.

شما در شبانگاه در جنگلی بزرگ چشم می گشایید که در کنار یک هیمه (آتش و هیزم) از خواب، بیدار می شوید. خود را در یک اتمسفر خاص مشاهده می کنید که شباهت زیادی به کره زمین دارد(تقریبا سیاره شما کره زمین تصور می شود)، از قابلیت های جذاب بازی مانند دور هم نشینی در کنار آتش در نخستین ثانیه های بازی رونمایی می شود که شما میتوانید مارشملو را روی شعله های آتش پپزید و از حس سرمایی که شب به شما القا می کند لذت ببرید. هیاهویی در شهر دیده می شود که همه از شما به عنوان یک فضانورد شجاع یاد می کنند. هر کدام از اهالی محل (شما همه موجودات فضایی هستید که به انسانی تشبیه شدید) از عجایب فضا می گویند و کار رشادت مندانه شما را تحسین می کنند. شما می بایست به رصد خانه بالای کوه بروید و با مسئول هماهنگی برای دریافت کد عبور (گذرواژه) صحبت کنید. شما در واپسین لحظات دستاورد های عجیبی در رصد خانه مشاهده می کنید که اسرار این بازی را نمایان تر می کند. پس از این مرحله شما اکنون آزاد آزادید که هر گشت و گذاری که میخواهید انجام بدهید. شاید فکر کنید که این پوچی بازی را می رساند ولی اینطور نیست. بازی به سیستم Time Loop (زمان حلقوی یا چرخشی) مجهز است که در ادامه به توضیح مفصل آن پرداختیم.

شما ۲۲ دقیقه قبل از تبدیل شدن خورشید به سوپرنوا هوشیاری خود را در بازی به دست می آورید یا به طور عامیانه تر در بازی ظاهر می شوید. وقتی یک ستاره به حالت سوپرنوا می رسد چند اتفاق علمی ممکن است رخ بدهد، یا ستاره به یک سیاه چاله غول پیکر تبدیل می شود که به روند خنثی و سرد شدن می رود که یک کوتوله سفید را تشکیل می دهد. ستارگان هر چه جرم بیشتر و دمای بالاتری داشته باشند، سوپر نوا به سیاه چاله شدن میل می کند. در بازی هنگام رخ دادن این سوپر نوا تشعشات خورشیدی خطرناک در سطح سامانه خورشیدی پخش شده و همه چیز را در هم می کوبد و مرگ را به آستانه می آورد.

بازی به طوری است که پس از مرگ شما یا نابودی کل منظومه اطلاعات شما ذخیره خواهد شد! ببینید، بازی فقط به صورت نامنظم و ساده ایی به مضمون آنکه فقط شما به گردش بپردازید نیست. در بازی صدها معما، پازل و داده وجود دارد که سفر شما را از دیروز علمی تر می کند. در واقع Time Loop چنین است که شما در ظاهر می میرید ولی هر بار پس از مرگ با زندگی دوباره و تکامل یافته تری در این عرصه قدم بر میدارید. در هر بار زندگی، داده های شما کامل و کامل تر می شود به طوری که شما به عجایب جهان هستی، وجود فرازمینیان و آدم فضائی ها، رموز به جا گذاشته آنها و ویژگی ها و دیدگاه های دیگر زندگی پی می برید. آنقدر این بازی جالب است که این رموز و عجایب همه در زندگی اول قابل کشف نیستند چون نه زمانش را دارا هستید و نه بازی به شنا این امکان را خواهد داد. بعضی از این امکانات در زندگی های بعدی شما نمایان خواهند شد. به عنوان مثال شما یک حقیقت و رازی را از فرازمینیان متوجه شدید و این بار پس از مرگ و تولد دوباره در سیستم Time-Loop به ادامه آن راز هدایت خواهید شد. تیکه های پازل این بازی از ضمیر ناخودآگاه شما استفاده می کند تا شمارا ایجاب کند که همیشه در بازی HINT و نکته ایی برای راهنمایی نیست بلکه این شما هستید که در دنیای واقعی باید دانا برای موفقیت باشید. این ویژگی میتواند کمی سردرگمی و نا امیدی را به همراه داشته باشد ولی نگران نباشید چون بازی فکر اینجا را نیز کرده است.

هنگامی که سوار فضاپیما می شوید، بخش های مختلفی را در کابین آن مشاهده می کنید. بخشی در پشت که شامل رایانه ایی می شود که تمام اطلاعات اتخاذی و به دست آورده شما در هر بازه زمانی در آن ثبت شده و به صورت شماتیک و در حالت جدولی استنتاجی (حاصل نتیجه) به شکل فلش قابل رویت است. تمام اسرار و رموز در آن ثبت شده و به شکل یک پازل با قطعات مختلف می تواند شمارا به یک مسیر دیگری از ماجراجویی اصیل دعوت کند. بخش دیگر سفینه شامل وسایل شما می شود. همانطور که واضح است پس از خراج از تروپسفر با تغییرات فشار و دما واجب می شود تا شما از لباس فضانوردی (Space Suit) استفاده کنید. داخل این لباس کپسول گاز اکسیژن وجود دارد تا در مواقع خروج از فضاپیما، از تنفس شما در جو های مسموم و حتی در خلا مراقبت کند. مخزن سوختی نیز در این لباس واقع شده که باعث می شود اگزو های شما همچنان تیز و بز بمانند! این بدان معناست که حرکات بی دلیل و بی پروایی کوچک شما به دور از فضاپیما به منزله اتمام سوخت و خطر آفرین شدن فعالیت های شماست. همچنین بخش اکشن بازی به علت وجود مرگ است. شما در بازی با اشتباهات ممکن است جان خود را از دست بدهید. با نپوشیدن لباس فضایی در فضای خارج از جو، پرش از سکو های بلند و افتادن بر روی زمین با شتاب، ورود به ستاره (خورشید) که قطعا در این مقطع بخار خواهید شد! نکته جالب این بازی آسب پذیر بودن سفینه شماست، به این معنا که با کوباندن این سفینه به شیوه ایی که مدیریت سکان آن از دستتان خارج شود میتواند بسیار نابودگرایانه به اتمام برسد. صدمه به هر بخش از فضاپیما اعم از بخش های پرتابی (قسمتی که سوخت پس از مصرف اغلبا پولوتونیوم، آتش از آن خارج شده و با فشار وارد کردن به سطح زمین خود را به پرواز در می آورد، بخش شوتینگ)، شیشه کاکپیت و کابین هدایت، پشت فضاپیما، پایه ها و پره ها، می تواند هر کدام آفریننده نقص های چشمگیر در پروسه پرواز باشد. در جلوی فضا پیما بخشی برای راندن فضاپیما قرار داده شده که با وجود اقسام هدایتی مختلف اعم از نحوه پرواز و نحوه تغییر تندی می توان اشاره کرد. وجود ویژگی حالب Auto Pilot که یک دستاورد واقعی در عرصه صنعت هوا-فضاست میتواند کمک شایانی به راننده برای طی مسیر طولانی هموار بکند. وجود دوربین تحتانی که برای فرود لازم است نیز یکی از امکانات قابل توجه است که از تصادف های دلخراش جلوگیری می کند و دید بهتری به هدایت کننده فضاپیما می دهد. همچنین وجود یک دستگاه در جلوی کاک پیت برای Scout (عمل دیده بانی و اکتشافی) وجود دارد که با فشردن دکمه ایی با شتاب از فضاپیما کنده شده و به پرواز مستقیم در مسیر در می آید، نیز بسیار مفید واقع شده و اطلاعات کلی از تصویر مقصد به شما ارائه خواهد کرد.

بازی Outer Wilds سراسر عجایب و تحیر است. جو های گوناگون سیارات، شکل متفاوت آنها، حاوی جزییات بسیار در سیارات در راستای وجود اسرار و رموز را میتوان از مکانیک بی نذیر این بازی دانست. چنانچه که شما شاهد سیارکی هستید که جاذبه نسبی آن باعث حرکت سیارکی دیگر در کنار آن در مداری مشخص شده. و یا سیاره ایی که در آن طوفان های خوفناکی و سهمگینی وجود داشته و میتواند بسیار آسیب پذیر نیز واقع شود. و حتی سیاره ایی که در قلب تاریکی نفهته و انسان از گشت و گذار در آن به ترس وا داشته می شود تا خود زمینی که از آن به پرواز در آمدیم نیز کمی آن ور تر آن شاهد دگرگونی های بسیار در اعماق و ارتفاعات آن هستیم. دستگاه رمزخوانی در دستان شما قرار دارد که رموز نگاشته شده فرازمینیان را می خواند و به زبان شما ترجمه می کند تا وجود سنگ هایی که جاذبه را ماهیت دیگر می بخشند واقعا دیده و نگاه انسان را به این سبک بازی های دگرگون می سازد. به عنوان یک موجود چهار چشم فضایی با گوش های بزرگ و قدی کوتاه که در سیاره کوچک Timber Heart زندگی می کند چنین کاوش گری می تواند بسیار گسترده معنا شود. که در اینجا مرگ یک پایان به زندگی نیست بلکه شروعی دیگر برای تکامل است که شمارا پخته تر و دانا تر از قبل کرده تا شرایطی ایجاد کند که شما به سیارات و سیارک هایی قدم بگذارید که حتی یکی از آنها نظیر هم نیستند و دارای ویژگی های متفاوت بنیادی-ساختاری می باشند. وجود اقسامی برای فرود و پرواز در سیارات، وجود نشانه ها و پازل هایی که امروز هستند ولی فردا نه همه باعث برانگیخته شدن شما برای بهتر داسنتن و تکمیل اطلاعات رایانه شما در فضاپیما می باشد. موجود کوچکی که کنترل می کنید از شما کجکاو تر است چنانکه او از قبل مدام از خود پرسش هایی نسبت به آفرینش هستی مطرح می کرده. روند مرگ و بی ار شدن در کنار هیمه (Campfire) کنار شما آنقدر باید تکرار شود تا شما به یک دانش نسبی از بازی دست یابید.

انتخابات اشتباه یا درست شما میتواند شمارا به مسیر های مختلف هدایت کند. اگر شما حتی به طور اشتباه راه دیگری را طی کنید نیز ماجراهای مختلف دیگری را مشاهده می کنید که درهای جدیدی را به روی شما می گشاید. یافته های شما میتواند یک جایزه و یک کادو برای شما تلقی شوند. به علت سختی و پیچیدگی روند پیدا کردن مسائل مختلف و رموز نهفته شده در بازی این حس شمارا برای شروع ماجراجویی دیگر آماده می سازد. دنیای بچگانه روشن و تابان میتواند در بازی به تیرگی محض تبدیل شود و آن حس تنهایی موجب تنش درکنار فعالیت های جستجوگرایانه شما شود. از شهاب سنگی که یخ آن را فرا گرفته و درونش مکان های بزرگی برای گردشگری می باشد تا قمری در نزدیکی خورشید که سرشار از آتشفشان های فعال است که گدازه (Lava) در آن فوران می کند همه گستردگی محتوای بازی را همراه پیچیدگی هایش را در کنار ظاهر ساده آن به تصویر می کشد. اگر شما نیز مثل من تا به اینجای کار شیفته این بازی شدید باید بگویم که حتی سایت های نقد خارجی و حتی جامعه جهانی گیمر ها نیز از این بازی جذاب به تعجب وا داشته شده اند که گویی مبهوت این اثر خلق شده، شده اند. پیشنهاد من به شما این است که اگر از بازی هایی که مضمون رمز و راز را در کنار گردشگری گسترده در یک فضای فرا زمینی دنبال می کنند را می پسندید، حتما این بازی را تجربه کنید، اگر نکنید ضرر کردینا!

منبع متن: gamefa