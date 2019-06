توسعه دهندگان Cuphead آرزو دارند برروی The Legend of Zelda کار کنند

ظاهراً پس از موفقیت و محبوبیت فوق العاده بالای بازی مستقل Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer، حالا استودیو‌های مستقل زیادی علاقه دارند تا برروی آی‌پی‌های قدرتمند نینتندو کار کنند. یکی از توسعه دهندگانی که به تازگی علاقه‌ی خود را نشان داده، استودیوی MDHR یعنی سازنده‌ی Cuphead است. در طی مصاحبه‌ای با مجله‌ی Nintendo […]

ظاهراً پس از موفقیت و محبوبیت فوق العاده بالای بازی مستقل Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer، حالا استودیو‌های مستقل زیادی علاقه دارند تا برروی آی‌پی‌های قدرتمند نینتندو کار کنند. یکی از توسعه دهندگانی که به تازگی علاقه‌ی خود را نشان داده، استودیوی MDHR یعنی سازنده‌ی Cuphead است.

در طی مصاحبه‌ای با مجله‌ی Nintendo Force، هم بنیان گذار استودیوی MDHR در مورد رویای ساخت یک نسخه‌ از سری The Legend of Zelda صحبت کرد. آقای جرد مولدن‌هاور (Jared Moldenhauer) در واقع توضیحات دقیقی را در مورد این بازی رویایی ارائه داد:

یک بازی Zelda گسترده با استایل دو بعدی که انیمیشن‌های آن با دست طراحی شده‌اند… کافی است به جزئیاتی که می‌توان به قبیله‌ها، مردم و دشمنان جهان غنی بازی اضافه کرد، فکر کنید! ما می‌توانیم استعداد طراحی خود را با خلق باس‌های متفاوتی که صفحه‌ را پر می‌کنند، به چالش بکشیم. البته پس زمینه نیز به صورت دستی و منحصر به فرد خواهد بود! این لیست همچنان ادامه دارد. ما واقعاً آرزو داریم برروی این بازی کار کنیم.

پیش‌تر نیز استودیوی مستقل الدن پیکسل (Elden Pixel) با تگ کردن حساب رسمی شعبه‌ی آمریکای نینتندو، پیشنهاد ساخت دنباله‌ی Zelda II: The Adventures of Link را در توئیتر خود مطرح کرده بود.

موفقیت بازی Cadence of Hyrule نشان داد که توسعه دهندگان مستقل نیز می‌توانند برروی آی‌پی‌های باارزشی نظیر The Legend of Zelda کار کنند. همچنین باید یادآور شویم که به گفته‌ی آقای کیرک اسکات (Kirk Scott)، مدیر بخش Nindie نینتندو، ممکن است در آینده شاهد همکاری‌های بیشتری بین نینتندو و استودیو‌های مستقل باشیم.

نظر شما چیست؟ آیا دوست دارید MDHR برروی یک نسخه از The Legend of Zelda کار کند؟

منبع متن: gamefa