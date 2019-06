در طی مصاحبه‌ای که استودیوی MDHR با مجله Nintendo Force داشته است، سران شرکت از کشف تنها ۲۰% از رمز و رازهای بازی، ابراز نگرانی کردند. همچنین این استودیو از علاقه‌ی خود نسبت به ساخت یک عنوان بزرگ در دنیای The Legend of Zelda سخن گفت. شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما در […]

در طی مصاحبه‌ای که استودیوی MDHR با مجله Nintendo Force داشته است، سران شرکت از کشف تنها ۲۰% از رمز و رازهای بازی، ابراز نگرانی کردند. همچنین این استودیو از علاقه‌ی خود نسبت به ساخت یک عنوان بزرگ در دنیای The Legend of Zelda سخن گفت. شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما در ادامه‌ی مطلب همراه شوید.

در گزارشی که از سایت Destructoid منتشر شده است، سازندگان عنوان Cuphead اذعان داشتند که ۸۰% از رازهای بازی کشف نشده‌‌اند. اوضاع زمانی بدتر می‌شود که هدف اصلی شما در زندگی، کشف رازهای این بازی باشد؛ زیرا استودیوی MDHR قصد دارد تا محتویات زیادی را از طریق Delicious Last Course DLC به بازی اضافه کند و این امر به معنای افزایش رمز و رازهای عنوان Cuphead است.

زمانی که عنوان Cuphead برروی پلتفرم نینتندو عرضه شد، هم‌زمان محتویات جدیدی از این بازی برروی همه‌ی پلتفرم‌ها منتشر شد ولی با این حال به‌نظر می‌رسد با انتشار بازی Cuphead برروی نینتندو، استودیوی MDHR علاقه‌ی زیادی به ساخت نسخه‌ای از سری The Legend of Zelda پیدا کرده‌ است. اقای جرد مولدن‌هاور (Jared Moldenhauer) ادعا می‌کند که ساخت نسخه‌ای از سری The Legend of Zelda با سبک و سیاق دو بعدی، می‌تواند مثل رویایی باشد که به واقعیت تبدیل شده است. وی با اشاره به پتانسیل بالای دنیای The Legend of Zelda، به خلق داستانی عمیق و پرمحتوایی اشاره می‌کند که می‌تواند به موجودات این جهان فانتزی، جان دوباره‌ای بخشد. با توجه به شناختی که از استودیوی MDHR وجود دارد، ما واقعا مشتاق آن هستیم تا ببینیم این استودیو چه ایده‌هایی در سر دارد. اقای جرد مولدن‌هاور در این باب می‌گوید:

اگر ما ساخت نسخه‌ای از سری The Legend of Zelda را برعهده بگیریم، همچون عنوان Cuphead، شما را با هیولاهایی عظیم الجثه به چالش می‌‌کشیم. طراحی‌های پس زمینه به صورت دستی انجام می‌شود و از هیچگونه تکرار خبری نخواهد بود.

بازی Cuphead هم‌اکنون برروی کنسول‌ اکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ و پلتفرم‌ رایانه‌های شخصی در دسترس است.

منبع متن: gamefa