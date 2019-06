بازی Bloodstained: Ritual of the Night بالاخره پس از مدت‌ها، چند روز پیش برروی رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و اکس‌باکس وان در دسترس قرار گرفت و هواداران خود را شگفت زده کرد. حال در ادامه می‌خواهیم نگاهی به نقدها و نمرات منتشر شده از این بازی بیندازیم. Bloodstained: Ritual of the Night از سری عناوین […]

بازی Bloodstained: Ritual of the Night بالاخره پس از مدت‌ها، چند روز پیش برروی رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و اکس‌باکس وان در دسترس قرار گرفت و هواداران خود را شگفت زده کرد. حال در ادامه می‌خواهیم نگاهی به نقدها و نمرات منتشر شده از این بازی بیندازیم.

Bloodstained: Ritual of the Night از سری عناوین جذاب و مبارزه‌ای است که حدود ۴ سال پیش توسط سازندگان معرفی شد و استودیوی ۵۰۵ گیمز وظیفه‌ی ساخت بازی مذکور را برعهده داشته است. انتشار این بازی به دلیل مشکلات بسیار با تاخیر طولانی همراه شد. حال دارندگان پلتفرم رایانه‌های شخصی و کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و اکس‌باکس وان قادر به تجربه‌‌ی این بازی هستند. این عنوان فردا روز دیگر برروی کنسول نینتندو سوییچ نیز در دسترس قرار خواهد گرفت. حال در ادامه قصد داریم مروری دقیق بر نقدها و نمرات کامل این بازی داشته باشیم.

PC Invasion: 8/10 Bloodstained: Ritual of the Night نمایش عالی را از خود به نمایش گذاشت و یک تجربه‌ی رضایت بخش و کلاسیک را پس از مدت‌ها انتظار در اختیار بازی‌بازان و کاربران قرار داد. GameCrate: 9.5/10 علی رغم وجود ضعف‌هایی در بخش نمایشنامه‌ی بازی و حرکات عجیب بعضی از دشمنان بازی، این عنوان در این سبک به خوبی توانسته کاربران و بازی‌بازان را به سوی خود بکشاند. اگر از طرفداران پر و پا قرص این سبک از بازی‌ها هستید، Bloodstained: Ritual of the Night یکی از بهترین تجربه‌های شما خواهد بود. Gamers Heroes: 9/10 Bloodstained: Ritual of the Night یکی از جذاب‌ترین و هیجان‌انگیزترین ماجراجویی‌ها در سبک مترویدوانیا است که ورود خوبی را به همراه کاراکترها و شخصیت‌های خود به این سبک داشته است. CGMagazine: 10/10 Bloodstained: Ritual of the Night همه‌ی چیزهایی که در سبک مترویدوانیا انتظار می‌رود را دارد و قطعا ساعت‌ها بازی‌بازان را به خود مشغول خواهد کرد. The Games Machine: 6.5/10 بازی Bloodstained: Ritual of the Night یک عنوان بد نیست اما به نوعی ناامیدکننده به نظر می‌رسد. این بازی همچنان ماننده گذشته‌ی خود است و آیتم‌ها و ویژگی‌های جدید کمی به بازی اضافه شده است. همچنین در بخش مبارزات و درگیری‌های بازی، ایرادات و مشکلات زیادی به چشم می‌خورند که از جذابیت و لذت بازی می‌کاهند.

بازی Bloodstained: Ritual of the Night در حال حاضر برروی کنسول‌های اکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. این در حالی است که نسخه‌ی نینتندو سوییچ آن فردا مورخ سه شنبه ۴ تیر ماه ۱۳۹۸ (۲۵ ژوئن ۲۰۱۹ میلادی) در دسترس قرار خواهد گرفت.

