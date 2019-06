Infinity Ward: کراس پلی به خوبی در Call of Duty: Modern Warfare پیاده سازی شده است

چند وقت پیش بود که Infinity Ward بازی جدید خود را با نام Call of Duty: Modern Warfare معرفی کرد و پس از آن نیز تایید کرد این بازی از قابلیت کراس پلی بهره می‌برد که این مورد برای اولین بار است که در تاریخ سری Call of Duty اتفاق می‌افتد. بعد از اعلام این خبر، ابهامات زیادی در میان کاربران به وجود آمد و نحوه‌ی اجرای این حالت در بازی مشخص نبود. به گزارش پردیس گیم و به نقل از وب سایت Comicbook، حال اما به تازگی و در جدیدترین اخبار منتشر شده، تیلور کورساکی، یکی از کارگردانان این استودیو خبر از تست موفقیت آمیز کراس پلی در Call of Duty: Modern Warfare داده است.

به تازگی این فرد در اکانت خود در توییتر چند توییت را منتشر کرده است که نه تنها از حضور کراس پلی در بازی خبر داده است، بلکه عنوان می‌کند که هم اکنون این قابلیت در بازی پیاده سازی شده است و همچنین تست شده است و تست این قابلیت هم موفقیت آمیز بوده است. تاکنون بازی‌های کمی مانند Fortnite و Rocket League از این قابلیت پشتیبانی می‌کنند و حضور این قابلیت در بازی می‌تواند به فروش آن نیز کمک بزرگی بکند. البته هنوز نحوه‌ی تعامل کاربرانی که این بازی را بر روی PC انجام می‌دهند با کاربران کنسولی این بازی مشخص نیست و باید دید با وچود ماوس و کیبورد که باعث برتری کاربران PC است استودیوی سازنده‌ی چه راهکاری را برای حل این مشکل به کار می‌گیرد. Call of Duty: Modern Warfare در تاریخ 25 اکتبر (3 آبان) برای پلتفرم‌های PC، PS4 و Xbox One منتشر خواهد شد.

