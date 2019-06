به نظر می‌رسد که دوست‌داران و طرفداران سری Call Of Duty به‌زودی شاهد اولین تریلر گیم‌پلی نسخه‌ی جدید آن یعنی Call Of Duty: Modern Warfare خواهند بود. بازی Call Of Duty: Modern Warfare احتمالا از جهات بسیاری نسبت به عناوین پیشین خود متفاوت باشد. همان‌طور که مطلع هستید، بخش داستانی این بازی بسیار سرد بوده […]

به نظر می‌رسد که دوست‌داران و طرفداران سری Call Of Duty به‌زودی شاهد اولین تریلر گیم‌پلی نسخه‌ی جدید آن یعنی Call Of Duty: Modern Warfare خواهند بود.

بازی Call Of Duty: Modern Warfare احتمالا از جهات بسیاری نسبت به عناوین پیشین خود متفاوت باشد. همان‌طور که مطلع هستید، بخش داستانی این بازی بسیار سرد بوده و قرار است که استودیوی اینفینیتی وارد (Infinity Ward) یک داستان بسیار دردناک را روایت کند. همچنین این عنوان بر خلاف بازی‌های پیشین سری از سیزن پس بهره نبرده و محتوای اضافی آن در چنین قالبی منتشر نخواهد شد.

اخیرا حساب رسمی استودیوی اینفینیتی وارد در انجمن ردیت (Reddit) در واکنش به سوال یکی از کاربران که در رابطه با زمان انتشار نخستین تریلر گیم‌پلی عنوان Call Of Duty: Modern Warfare اینگونه پاسخ داده است:

به‌زودی… منتظر باشید.

به هر حال نمی‌توان از حالا تاریخ دقیقی را برای زمان دقیق انتشار این تریلر حدس زد اما مشخص است که استودیوی سازنده برنامه‌هایی برای نمایش آن دارد.

بازی Call of Duty: Modern Warfare قرار است در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۸ (مصادف با ۲۵ اکتبر ۲۰۱۹) برای کنسول‌های اکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه شود.

بازی Call of Duty: Modern Warfare قرار است در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۸ (مصادف با ۲۵ اکتبر ۲۰۱۹) برای کنسول‌های اکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه شود.

منبع متن: gamefa