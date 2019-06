تمام محتوای الحاقی Gears 5 رایگان خواهد بود

توسعه دهندگان Gears 5 قول سیستمی را دادند که شامل محتوای قابل دسترس زیاد، و محتوای پولی اندک است. بازی جدید بر خلاف نسخه قبلی فاقد Season Pass و Gears Pack خواهد بود.

استودیو کوالیشن (The Coalition) طی اطلاعیه‌ای چنین اعلام کرد: «ما متعهدیم که از طریق سیستم جدیدی به نام Tour of Duty محتوای قابل دسترسی بیشتری برای شما فراهم کنیم.» در این سیستم جدید بازی‌کنندگان به محتوای اضافی بازی – مثل اسکین‌های جدید شخصیت‌های بازی – بواسطه کامل کردن چالش‌های روزانه و رسیدن به اهداف فصلی، دسترسی خواهند داشت.

بازی Gears 5 دهم سپتامبر امسال برای ایکس باکس و کامپیوترهای شخصی عرضه خواهد شد.

سیستم Tour of Duty برنامه‌ای فصلی را دنبال خواهد کرد، که با شروع هر فصل محتوای جدیدی به بازی اضافه می‌کند. «مسیر دسترسی به هر بخش از این محتوا سرراست خواهد بود، و شما خواهید دانست که برای دسترسی به هر مورد خاص چه باید بکنید.»

استودیو کوالیشن دو مورد دیگر را هم تضمین کرده است: اول اینکه، هیچ بخشی از محتوای اضافی صرفا پولی نخواهد بود، و همه چیز از طرق دیگر قابل دسترسی است؛ و دوم اینکه، کسانی که برای بدست آوردن محتوای اضافی پول پرداخت می‌کنند دقیقا از آنچه ابتیاع می‌کنند مطلع خواهند بود. به عبارت بهتر، خبری از لوت باکس‌ها، مکانیک‌های غافلگیر کننده، و جوایز تصادفی نخواهد بود. نقشه‌های الحاقی بازی هم چه برای Private Play و چه برای Match Making رایگان خواهد بود، گرچه ممکن است برخی نقشه‌های اضافی خاص همچنان پولی باشد.

کوالیشن اضافه کرد: «ما به ایجاد یک محیط رقابتی عادلانه متعهدیم، بنابراین هیچ موردی در فروشگاه وجود نخواهد داشت که برای کسانی که آنها را ابتیاع کرده‌اند برتری رقابتی ایجاد کند.»

بااینحال Gears 5 مشتمل بر یک گزینه Boost خواهد بود که برای مدتی مشخص – مثلا یک روز یا یک هفته – تجارب کسب شده (XP) را دو برابر می‌کند و سرعت فرود مهمات را افزایش می‌دهد.

منبع: Polygon

