تا امروز همه شایعات بر وجود لااقل دو کنسول مختلف ذیل پروژه اسکارلت مایکروسافت تاکید داشتند، اما مصاحبه جدید فیل اسپنسر – رئیس ایکس‌باکس – نشان می‌دهد که مایکروسافت رویکرد چند کنسولی را کنار گذاشته و نسل بعد ایکس‌باکس تنها مشتمل بر یک کنسول خواهد بود.

فیل اسپنسر، طی مصاحبه‌ای با نشریه بیزینس اینسایدر، در پاسخ به پرسشی در مورد نحوه ارجاعش به نسل بعدی کنسول‌های ایکس باکس «در وجه جمع» در مراسم E3 2018 چنین گفت: «پارسال ما از کنسول‌ها صحبت کردیم، و یکی از آنها را هم عرضه کردیم، و حالا از جزییات دومی خبر می‌دهیم؛ این یعنی وجه جمع.»

کنسولی که مایکروسافت پارسال عرضه کرد – Xbox One S All Digital Edition – کنسولی بود بدون دیسک‌خوان و اندکی ارزان‌تر. بنابراین می‌توان گفت که از لحاظ گرامری استفاده اسپنسر از وجه جمع درست بوده است. اما اخبار جدیدتر از آن حکایت می‌کند که مایکروسافت ابتدائا دو کنسول متفاوت را ذیل پروژه اسکارلت مد نظر داشته، ولی در ادامه با در نظر گرفتن پیچیدگی‌های بی‌موردِ حاصله، از این کار صرفنظر کرده است.

طی کنفرانس مایکروسافت در E3 2018 اسپنسر ضمن اشاره به کنسول‌های نسل بعد در وجه جمع، گفت که «در حال طراحی کنسول‌های بعدی ایکس‌باکس‌اند». خبرهای بعدی با صحه‌گذاری بر این امر نشان دادند که پروژه اسکارلت مشتمل بر دو کنسول خواهد بود، یک کنسول قوی‌تر با اسم رمز «آناکوندا»، و کنسولی ضعیفتر به نام «لاکهارت». اما ظاهرا این اخبار در کنفرانس E3 امسال ماکروسافت نقض شد، جاییکه مایکروسافت رسما از پروژه اسکارلت پرده برداشت و بارها در وجه مفرد بدان ارجاع داد.

با وجود بازی کلامی اسپنسر در مصاحبه اخیر، سایت Thurott (که طی سال گذشته بطور مداوم به اخبار ایکس‌باکس پرداخته است) ادعا کرد که در سال ۲۰۱۸ اسپنسر در واقع هم به دو کنسول نسل بعدی اشاره داشته، و اینکه حذف یکی از آنها نتیجه تغییر استراتژی مایکروسافت بوده است.

طبق ادعای این سایت، توسعه دهندگان با تمرکز بر دو کنسول با مشخصات متفاوت مشکل داشته‌اند، و تمرکز خود را بجای کنسول قویتر آناکوندا، بر کنسول ضعیفتر لاکهارت قرار داده بودند، که نهایتا به قربانی شدن کیفیت ختم می‌شد. علاوه بر آن، طبق گفته سایت، پروژه xCloud مایکروسافت هم شاید عامل دیگر این تغییر استراتژی باشد، چراکه با وجود این سرویس که می‌تواند بازی‌ها را با کیفیت نسل بعد روی همه دستگاها، از جمله ضعیف‌ترین‌ها، استریم کند، فلسفه وجودی نسخه ضعیفتر لاکهارت زیر سوال می‌رفت. در نهایت مایکروسافت با حذف لاکهارت عملا مسیر آینده ایکس‌باکس را هرس کرده است.

به هر صورت و مستقل از شایعات، طبق گفته‌های رسمی مایکروسافت، پروژه اسکارلت تنها یک کنسول را شامل می‌شود، و آن هم طبعا کنسول قدرتمندتر آناکوندا خواهد بود.

