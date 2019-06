Bandai Namco از بازی One Punch Man: A Hero Nobody Knows رونمایی کرد

چندی پیش شرکت Bandai Namco از اولین بازی One-Punch Man برای کنسول‌ها رونمایی کرد. این عنوان One Punch Man: A Hero Nobody Knows نام دارد و بر روی سه پلتفرم PC،Xbox One و PS4، منتشر خواهد شد. هنوز تاریخ عرضه بازی مشخص نیست اما با توجه به تریلر منتشر شده، همانطور که انتظار می‌رفت شاهد عنوانی مبارزه‌ای هستیم.

با توجه به اطلاعاتی که در تریلر قابل مشاهده است و جزئیاتی که توسط توییتر رسمی Bandai Namco منتشر شده، بازی در سبک مبارزه 3v3 قرار دارد و شخصیت‌های قابل بازی زیادی از دنیای One Punch Man در این عنوان حضور خواهند داشت و قابل بازی هستند.

تریلر منتشر شده را در ادامه مشاهده می‌کنید:

زمان رخداد این رونمایی ما را به این باور رسانده است که در مراسم Anime Expo اطلاعات بیشتری در مورد گیمپلی و تاریخ انتشار آن خواهیم شنید. اصولا توسعه دهندگان بازی‌های ویدیویی مرتبط با انیمه‌ها در این مراسم حضور دارند و اطلاعات مختلفی را در رابطه با این پروژه‌ها با طرفداران خود به اشتراک می‌گذارند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gematsu، بازی توسط Spike Chunsoft، سازنده One Piece: Burning Blood و Jump Force، در دست توسعه قرار دارد و به صورت همزمان از یک یا دو بازیکن حمایت خواهد کرد.(به مانند مبارزات Co-Op محلی) هنوز مشخص نیست که آیا بخش داستانی برای این عنوان در نظر گرفته شده است یا خیر.

منبع متن: pardisgame