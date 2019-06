هفته گذشته در Reddit تصویری از صحبت‌های پاول ساسکو، طراح ارشد مراحل Cyberpunk 2077، در بخش پیام‌های خصوصی توئیتر راجع به روابط عاشقانه این بازی منتشر شد. سایت Gamespot در همین راستا تصمیم به برقراری تماس با استودیوی CD Projekt RED برای تایید این موضوع و دریافت جزئیات بیشتر گرفت.

به گزارش پردیس گیم، ساسکو در بیانیه‌ای برای Gamespot نوشت: "درباره بخش روابط عاشقانه باید گفت بازیکنان در طول بازی با شخصیت‌های زیادی که اهداف، انگیزه و نیازهای خود را دارند مواجه خواهند شد. گاهی اوقات این اهداف با آنچه که شخصیت V برای آن تلاش می‌کند در یک تراز است و با توجه به تصمیمات بازیکن، شاید باعث جلب توجه NPC شود. البته شخصیت‌های فرعی در تمام سناریوها عاشق V نمی‌شوند. وقتی شرایط درست نباشد، آن‌ها ترجیح می‌دهند رابطه‌شان با شما فقط در حد یک دوستی باشد تا عشق! همچنین گرایشات جنسی NPCهای مورد نظر روی این تعاملات تاثیر می‌گذارند. گرالت در The Witcher 3 یک شخصیت ثابت به‌همراه گرایشات جنسی مشخصی بود اما در Cyberpunk 2077 شما آزاد هستید تا هرگونه رابطه عاشقانه با شخصیت‌ها برقرار کنید. به همین ترتیب این بازی فراتر از رابطه با جنس مخالف ارائه می‌دهد و گزینه‌های بیشتری به‌همراه دارد."

در توئیتی که ابتدای این مطلب از آن یاد شد، ساسکو روابط عاشقانه Cyberpunk 2077 را با The Witcher 3 مقایسه کرد اما دقیق مشخص نشد تا چه حد مشابه یکدیگر هستند. اکنون می‌دانیم در Cyberpunk 2077 هم مثل The Witcher 3 امکان شکست در برقراری رابطه عاشقانه با یک شخصیت وجود دارد. با این حال، برخلاف The Witcher 3، تمام این روابط عاشقانه در دسترس نیستند. ساسکو افزود گرایشات جنسی نقش بزرگی در موفقیت یا عدم موفقیت یک رابطه دارد. این یعنی برخی شخصیت‌ها (یا شاید همه آن‌ها) جنسیت و گرایشات از پیش تعیین شده خواهند داشت و خودشان را با هر نوع شخصیتی که شما خلق کرده‌اید وقف نمی‌دهند:

"حتی در دنیای Cyberpunk هم روابط اهمیت زیادی دارند. گاهی اوقات ممکن است ایجاد این روابط آسان باشد و همزمان در برخی مواقع دشوار هم به‌نظر برسند. انتخابات بازیکن تعیین می‌کند V چند رابطه خواهد داشت اما تغییر برخی ترجیحات جنسی مثل دنیای واقعی، غیر ممکن است. ما باور داریم این یکی از فاکتورهایی است که به شخصیت‌ها حس درست، طبیعی و واقعی می‌دهد. ما به شخصیت‌ها در داستان توجه زیادی کرده‌ایم زیرا ستون اصلی ریتم بازی هستند. به همین خاطر نباید بیشتر در رابطه با این موضوع صحبت کنم تا چیزی از داستان لو نرود."

در The Witcher 3 اگر بخواهید با هردو شخصیت Triss و Yennefer رابطه عاشقانه داشته باشید، در نهایت طی یک سکانس طنز و جالب توسط خود آن‌ها مجازات خواهید شد. ساسکو به نوعی اشاره کرد که اگر V با چند نفر در رابطه باشد، عواقبی جدی به‌همراه می‌آورد. به‌نظر می‌رسد برخی شخصیت‌ها در Cyberpunk 2077 از اینکه V با چند نفر رابطه عاشقانه برقرار کند مشکلی ندارند، در حالی که سایر افراد فقط در صورت وفاداری، با او ارتباط خواهند داشت، گرچه ساسکو این را به‌طور مستقیم تایید ننمود. باید منتظر بمانیم و ببینیم.

بازی Cyberpunk 2077 در تاریخ 28 فروردین 1399 برای PC ،PS4 و Xbox One منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame