بازی One Punch Man: A Hero Nobody Knows معرفی شد

شرکت باندای نامکو (Bandai Nacmo)، از عنوان زیبا و جذاب One Punch Man: A Hero Nobody Knows رونمایی کرد. شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما در ادامه‌ی مطلب همراه شوید. بازی One Punch Man: A Hero Nobody Knows، عنوانی مبارزه‌ای و اکشن است که از پتانسیل بالای سری One Punch Man بهره […]

شرکت باندای نامکو (Bandai Nacmo)، از عنوان زیبا و جذاب One Punch Man: A Hero Nobody Knows رونمایی کرد. شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما در ادامه‌ی مطلب همراه شوید.

بازی One Punch Man: A Hero Nobody Knows، عنوانی مبارزه‌ای و اکشن است که از پتانسیل بالای سری One Punch Man بهره می‌برد. این بازی شامل نبردهای گروهی می‌شود، بدین صورت که شما می‌توانید با انتخاب سه شخصیت مورد علاقه‌ی خود به مبارزه با تیم حریف بپردازید. از شخصیت های بازی می‌توان به سایتاما (Saitama)، ابرقهرمانی که می‌تواند با یک مشت، دشمنان خود را از بین ببرد اشاره کرد. در حقیت سایتاما از روی بی‌حوصلگی به قهرمانی روی آورده است و وی آرزو دارد تا روزی بتواند با حریفی در سطح خود به مبارزه بپردازد. شخصیت‌‌های دیگری نیز در بازی حضور دارند و از آن‌ها می‌توان به جنوس (Genos) که شاگرد سایتاما است اشاره کرد. زبان اصلی بازی ژاپنی است و از زیرنویس‌های انگلیسی، اسپانیایی و فرانسوی پشتیبانی می‌کند.

بازی One Punch Man: A Hero Nobody Knows به زودی برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد.

منبع متن: gamefa