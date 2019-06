عنوان Age of Mythology یکی از بهترین و دوست داشتنی‌ترین عناوین سبک استراتژی همزمان است که در حقیقت به نوعی یک نسخه‌ی فرعی از سری Age of Empires محسوب می‌شود. این بازی ابتدا در اواخر سال ۲۰۰۲ میلادی توسط مایکروسافت (Microsoft) عرضه شد و توانست تحسین منتقدین و بازی‌بازان را برانگیزد. اگرچه تا به حال […]

عنوان Age of Mythology یکی از بهترین و دوست داشتنی‌ترین عناوین سبک استراتژی همزمان است که در حقیقت به نوعی یک نسخه‌ی فرعی از سری Age of Empires محسوب می‌شود. این بازی ابتدا در اواخر سال ۲۰۰۲ میلادی توسط مایکروسافت (Microsoft) عرضه شد و توانست تحسین منتقدین و بازی‌بازان را برانگیزد. اگرچه تا به حال دنباله‌ای رسمی برای بازی ساخته نشده، اما مایکروسافت در سال ۲۰۱۶ بسته‌ی الحاقی جدیدی به نام Tale of Dragon برای آن منتشر کرد.

مایکروسافت در چند سال گذشته چند نسخه‌‌ی ریمستر از سری Age of Empires را عرضه کرده است. با این حال، این اتفاق در مورد Age of Mythology رخ نداده است.

اخیرا، آقای آدام ایسگرین (Adam Isgreen)، کارگردان سری Age of Empires در استودیوی اکس‌باکس گیم (Xbox Game Studios)، در مصاحبه با وب‌سایت Eurogamer توضیحاتی ارائه داده که موجب امیدواری طرفداران شده است.

وی اظهار داشت:

این بسیار عالی است که می‌بینیم طرفداران چقدر بازی Age of Mythology را دوست دارند. این دلیلی است که من نیز آن را دوست دارم. ما قصد داریم به زودی محتویات و به‌روز‌رسانی جدیدی برای Age of Mythology: Extended Edition عرضه کنیم، چراکه می‌دانیم برخی چیزهایی وجود دارد که بازی‌بازان علاقه دارند آن را تجربه کنند. بنابراین ما می‌خواهیم این کار را انجام دهیم. پس از اینکه کار ما با نسخه های Definitive Edition و نسخه‌ی چهارم سری Age of Empires تمام شد، سپس برروی Age of Mythology تمرکز می‌کنیم تا ببینیم چه کاری می‌توانیم برای آن انجام دهیم. چراکه من این بازی را دوست دارم و قرار نیست آن را رها کنیم.

طبق صحبت‌های آدام ایسگرین ، انتظار می‌رود در آینده نسخه‌ی جدیدی از این بازی معرفی شود.

