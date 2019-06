برای فصل دهم فورتنایت باید کامپیوتر خود را ارتقا دهید

کم‌کم به انتهای فصل نهم فورتنایت نزدیک می‌شویم. در حالیکه هنوزی چند هفته‌ای تا آغاز فصل دهم باقی مانده است، اگر فورتنایت را روی کامپیوتر شخصی خود بازی می‌کنید، ممکن است که نیاز به ارتقای آن داشته باشید، چراکه شرکت اپیک در حال تغییر دادن حداقل پیشنیازهای بازی است.

از فصل بعد فورتنایت، کارت گرافیکی حتما باید از DirectX 11 پشتیبانی کند.

اپیک پیشنیازهای جدید فصل دهم بازی فورتنایت برای کاربران کامپیوترهای شخصی را روی وبسایت رسمی خود قرار داد:

«با آغاز فصل دهم، نسخه کامپیوتر فورتنایت به کارت‌های گرافیکی نیاز خواهد داشت که توانایی اجرای DirectX 11 مایکروسافت را داشته باشند. گرچه کارت‌های گرافیکی همخوان با DirectX 11 همواره یکی از پیشنیازهای اجرای بازی فورتنایت بوده است، پیش از این ما از بازی‌کنندگان با کارت‌های قدیمی‌تر هم پیشتیبانی می‌کردیم، تا آنها هم بتوانند از بازی فورتنایت لذت ببرند. به هر صورت، با آغاز فصل دهم، بازی فورتنایت دیگر با این کارت‌های گرافیکی قدیمی‌تر همخوان نخواهد بود. این امر به ما اجازه می‌دهد که تمرکز خود را بر توسعه و بهینه‌سازی تجربه بازی برای همه بازی‌کنندگان بگذاریم.»

بدیهی است که کارت‌های گرافیکی که توانایی اجرای DirectX 11 را دارند، چندان هم رده بالا محسوب نمی‌شوند، بنابراین احتمالا شما هم برای برآورده کردن پیشنیازهای جدید با مشکل خاصی مواجه نخواهید شد. به هر صورت در ذهن داشته باشید که هنوز هم گزینه‌های زیادی خارج از دنیای کامپیوترهای شخصی برای دسترسی به بازی وجود دارد، از جمله: نینتندو سوییچ، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، iOS، و اندروید.

اپیک هنوز تاریخ دقیقی برای آغاز فصل دهم فورتنایت اعلام نکرده است، ولی پایان فصل نهم مطابق وبسایت بازی برای اول آگوست برنامه‌ریزی شده است. این بدان معنی است که تا آن زمان فرصت دارید که چالش‌های بازی را به اتمام رسانده، تمام پاداش‌ها و جوایز فصل نهم را از آن خود سازید.

