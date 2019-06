محتویات جدیدی برای بازی Assassin’s Creed Odyssey در دسترس قرار گرفت

اگر شما نیز مانند بسیاری از بازی‌بازان عنوان Assassin’s Creed Odyssey را کنار گذاشته‌اید، بهتر است باری دیگر آن را اجرا کنید و به تجربه‌ی بخش جدیدی از سری مراحل Lost Tales of Greece بپردازید. مدت زمان بسیاری از انتشار بازی Assassin’s Creed Odyssey گذشته است اما شرکت یوبی‌سافت (Ubisoft) طی این مدت، نسبت به […]

مدت زمان بسیاری از انتشار بازی Assassin’s Creed Odyssey گذشته است اما شرکت یوبی‌سافت (Ubisoft) طی این مدت، نسبت به انتشار محتوای اضافه برای این عنوان ناامید نشده و همیشه شاهد انتشار بخش‌ها و محتویات جدیدی برای این بازی بوده‌ایم. حال قسمت جدیدی از سری مراحل Lost Tales of Greece منتشر شده است و به نظر می‌رسد که با یک بخش بسیار مهم از این سری روبرو باشیم؛ چراکه شخصیت Herodotos، که پیش‌تر در سری مراحل Eagle Bearer در کنارمان حضور داشت، در این قسمت حضور دارد.

پس از دریافت این مرحله برای بازی خود، شاهد نمایش نام آن در لیست مراحل خود خواهید بود و پیشنهاد می‌شود که این قسمت جدید را که Every Story Has an Ending نام دارد به همراه دیگر بخش‌های Lost Tales of Greece تجربه کنید.

بازی Assassin’s Creed Odyssey هم‌اکنون برروی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان پلتفرم‌ رایانه‌های شخصی در دسترس است. آیا شما نیز همچنان به گشت و گذار در یونان باستان می‌پردازید و از محیط بسیار زیبای آن لذت می‌برید؟ نظرات خود را در رابطه این عنوان و محتویات آن با ما و دیگر کاربران گیمفا به اشتراک بگذارید.

منبع متن: gamefa