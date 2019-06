ممکن بود کریتوس در God of War 2018 قربانی شخصیتی جدید شود، ولی کارگردان این نسخه، کوری بارلوگ (Cory Barlog)، وی را نجات داد؛ در ادامه با وب‌سایت خبری گیمفا همراه باشید. تغییر شخصیت کریتوس یکی از عوامل موفقیت داستان God of War 2018 بوده است. کریتوس پس از سپری کردن به عنوان شخصیتی ناخوشایند، […]

ممکن بود کریتوس در God of War 2018 قربانی شخصیتی جدید شود، ولی کارگردان این نسخه، کوری بارلوگ (Cory Barlog)، وی را نجات داد؛ در ادامه با وب‌سایت خبری گیمفا همراه باشید.

تغییر شخصیت کریتوس یکی از عوامل موفقیت داستان God of War 2018 بوده است. کریتوس پس از سپری کردن به عنوان شخصیتی ناخوشایند، ضد قهرمان و عصبانی در چند نسخه از مجموعه‌ی God of War، به پروتاگونیستی که بیشتر با وی می‌توان حس همزادپنداری را داشت، تبدیل شد. احیای معجزه‌آسای کریتوس به دست کوری بارلوگ و استودیوی سانتا مونیکا (Santa Monica Studio) بسیار شگفت‌انگیز است و طبق صحبت‌های کوری بارلوگ، تصمیم نگه داشتن کریتوس به عنوان پروتاگونیست God of War 2018 از ابتدا قطعی نبود.

بارلوگ در صحبت‌های خود در نمایش گیم‌لب (Gamelab) واقع در بارسلونا این موضوع را فاش کرد که بسیاری از اعضای تیم خواستار شخصیتی جدید به جای کریتوس و شروعی تازه بودند. کوری در خصوص این موضوع توضیح داد:

در مراحل ابتدایی ساخت God of War 2018، اعضای استودیو همواره بیان می‌کردند که ما باید از شر کریتوس خلاص شویم، او آزار دهنده بوده و کارمان با وی به اتمام رسیده است.

ظاهرا بحثی نیز مبنی بر این موضوع که محیط و دنیای God of War بیشتر از شخصیت اصلی آن اهمیت دارد، وجود داشت و اعضای استودیو بر این باور بودند که «کریتوس God of War نیست بلکه اساطیر یونان God of War است». کوری ایده‌ی نیمه خدا بودن و جنبه‌های انسانی کریتوس را مطح نمود، اما با مخالفت اعضا روبرو شد زیرا آن‌ها واقعا کریتوس را دوست نداشتند و خواستار شخصیتی جدید بودند؛ طبق بیانات کوری بارلوگ، متقاعد کردن اعضای استودیو بسیار دشوار و زمان‌بر بود.

همچنین ممکن بود شاهد عدم حضور آترئوس، بیشتر به دلیل کمبود بودجه در God of War 2018 نیز نباشیم. خوشبختانه وی برای کمک به پررنگتر شدن جنبه‌های انسانی کریتوس در بازی باقی ماند. در نهایت تصمیم درست اتخاذ گردید و God of War 2018 با تمرکز بر شخصیت کریتوس و زندگی جدید او در دنیای نورس تاثیرگذارتر از همیشه شده است. شخصیتی کاملا جدید می‌توانست نفسی جدید را در سری بدمد، ولی در نهایت نسخه‌ی نهایی ممکن بود از فقدان بار احساسی رنج ببرد.

در هر صورت کریتوس تبدیل به شخصیتی بسیار بهتر از همیشه شده است و حتی فکر این موضوع که امکان داشت کریتوس در بازی حضور نداشته باشد، بسیار مضحک به نظر می‌رسد.

God of War 2018 به صورت انحصاری برروی کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه شده است و شایعاتی به گوش می‌رسد مبنی بر این موضوع که ادامه این بازی در دست ساخت قرار دارد.

منبع متن: gamefa