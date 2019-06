نگاهی به نقدها و نمرات بازی The Sinking City؛ داستانی مملو از رمزوراز برای عاشقان وحشت لاوکرفتی

همان‌طور که می‌دانید چند روزی ار عرضه جدیدترین بازی استودیو Frogwares یعنی The Sining City که ساخت چندین بازی براساس شرلوک هولمز را نیر در کارنامه دارد می‌گذرد و از این رو منتقدین به نقد و بررسی بازی پرداخته‌اند.

The Sinking City یک بازی اکشن و ماجراجویی ترسناک است که با الهام از کارهای نویسنده معروف سبک وحشت یعنی "اچ پی لاوکرفت" توسعه یافته و شامل اقتباسی از Cthulhu (موجودی خیالی که توسط لاوکرفت خلق شده و تاثیر زیادی بر سیک وحشت داشته) نیز می‌شود. The Sinking City توسط Bigben Interactive منتشر شده و هم‌اکنون برروی کنسول‌های Nintendo Switch ،Xbox One و PS4 و پلتفرم PC در دسترس است.

در زیر با هم برخی از نقدها و نمرات بازی را مرور می‌کنیم.

Impulsegamer 90

اینکه سرانجام عنوانی عرضه شده که به خوبی بازیکن را در میان یکی از دنیاهای "اچ پی لاوکرفت" قرار می‌دهد، بسیار خوب است. حس عجیب‌بودنی که در زیر مه و دنیای مرموز عجیب دنیای بازی قرار دارد، بسیار خوب پیاده‌سازی شده است. برای این که به بهترین شکل ممکن در دنیای The Sinking City غرق شوید بهتر است در شب و با چراغ‌های خاموش به تجربه بازی بپردازید.

Riot Pixels 83

استودیو Frogwares پس از مدت‌ها توانسته یک ماجراجویی چندلایه، بالغ و قدرت‌مند خلق کند کهتا آخرین لحظه بازیکن را پای خود نگه دارد.

PC Invasion 80

انجام این بازی به طرفداران کارهای "اچ پی لاوکرفت"، اتمسفرهای مرموز و افسانه‌های Cthulhu توصیه می‌شود. متاسفانه سیستم مبارزات ضعیف و مکانیزم‌های گشت‌وگذار بازی چندان قوی و خوب نیستند.

IGN 78

با اینکه گاهی اوقات بازی واقعا خسته‌کننده می‌شود، داستان متقاعد‌کننده، محیط‌های هیجان‌اگیز و شخصیت‌های به یاد ماندنی The Sinking City سبب خلق یکی از بهترین بازی‌های با محوریت Cthulhu شده است.

Vandal 74

The Sinking City بازی بسیار جذابی بوده و علیرغم کم‌بودن، از ایده‌های خوبی برخورد است. اگر به دنبال یک بازی با ریتم کند و گیم‌پلی‌ـی مبتنی بر گشت‌وگذار در محیط هستید، بهتر است نگاهی به این بازی داشته باشید.

SpazioGames 70

Frogwares موفق به ساخت یک دنیای جهان‌باز و داستانی خوب شده که به بهترین نحو با افسانه‌های "لاوکرفت" همخوانی دارند؛ ولی با این وجود The Sinking City نمی‌تواند در میان بهترین بازی‌های این سبک قرار گیرد.

God is a Geek 70

اگر بتوانید از مشکلات تکنیکی و فنی The Sinking City صرف نظر کنید، با قرار دادن درجه سختی بازی برروی حالت آسان می‌توانید از داستانی مرموز لذت ببرید.

PC Gamer 66

بازی گاهی اوقات می‌تواند از نویسندگی ضعیف، مبارزات نه چندان خوب و دنیای خسته‌کننده خود فرار کرده و سرگرم‌کننده شود.

Eurogamer Italy 60

The Sinking City یک بازی لاوکرفتی با داستان و روایت فوق‌العاده ولی مکانیزم‌های بسیا جاه‌طلبانه است.

VideoGamer 50

The Sinking City مطمئنا به خاطر ریتم اولیه و تازگی محیط و اتمسفرش ارزش تجربه را دارد. ولی مکانیزم‌های خوب و به درد بخور نیستند.

میانگین نمرات بازی در وبسایت متاکریتیک: 73

منبع متن: pardisgame