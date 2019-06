نمرات نسخه‌ی نینتندو سوییچ بازی Devil May Cry به تازگی منتشر شده است که با هم مروری بر آن‌ها خواهیم کرد. همانطور که می‌دانید بازی Devil May Cry به عنوان آغازگر این سری و در سال ۲۰۰۱ برای کنسول پلی استیشن ۲ منتشر شد. این بازی یکی از بهترین‌های سبک هک اند اسلش در زمان […]

همانطور که می‌دانید بازی Devil May Cry به عنوان آغازگر این سری و در سال ۲۰۰۱ برای کنسول پلی استیشن ۲ منتشر شد. این بازی یکی از بهترین‌های سبک هک اند اسلش در زمان خود بود و در سال ۲۰۱۹ که جدیدترین نسخه‌ی این سری با نام Devil May Cry 5منتشر شد، باری دیگر طرفداران را به کام لذت‌بخش خود کشاند و آن‌ها را غرق هیجان کرد. این بازی الهام‌بخش بازی‌هایی مانند Bayonetta بود و در حال حاظر از محبوبیت بسیاری در بین بازی‌بازان برخوردار است. حدود چند ماه پیش بود که کمپانی کپکام خبر از پورت این بازی برای پلتفرم نینتندو سوییچ و عرضه‌ی آن در تابستان امسال داد، حال به تازگی نمرات این بازی برای پلتفرم نینتندو سوییچ منتشر شده است که در پایین می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید:

Video Chums 8/10

بازی Devil May Cry یک بازی اکشن شاهکار است که در نیرومندی و محبوبیت آن شکی نیست. حال شما می‌توانید هنگام حرکت کردن نیز آن را تجربه کنید. طرفدارن قدیمی و جدید باید بر روی پلتفرم نینتندو سوییچ، سری به این عنوان بزنند.

Digital Chumps 7/10

ظواهر بازی Devil May Cry باید به عنوان بخشی از تاریخچه‌ی بازی‌های مدرن در نظر گرفته شود. پیدایش آن در بازی Resident Evil است، تکامل ناخودآگاه ژانر Beat em Up و نقطه‌ی آغاز زیر ژانر Stylish-Action، جلوه‌گاه نوآوری‌های خارق العاده‌ای هستند که در سال ۲۰۰۱ توسط پلی استیشن ۲ به نمایش درآمدند. برای اولین بار و در سال ۲۰۱۹، ممکن است بازی Devil May Cry بیش‌تر خسته کننده باشد تا سرگرم کننده اما نواقص این بازی آسودگی آن را با شهرتش اصلاح می‌کند.