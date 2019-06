عناوین رایگان ماه جولای سرویس Xbox Games with Gold مشخص شدند

بازی‌های رایگاه ماه جولای سرویس Xbox Games With Gold برای Xbox One و Xbox 360 مشخص شدند.

به روز رسانی ماه آینده Xbox Games With Gold، بازی‌ Castlevania: Symphony of the Night را برای دارندگان Xbox 360 و Inside را برای بازیکنان Xbox One اضافه خواهد کرد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از VG247، بر روی Xbox One، بازیکنانی که اشتراک GOLD داشته باشد می‌توانند در مدت زمان یک ماهه Inside را دانلود کنند. آغاز این دوره روز 16 جولای(25 تیر) و پایان آن 15 آگوست(24 مرداد) می‌باشد.

از طرفی کاربران Xbox 360 و Xbox One می‌توانند از 1 تا 15 جولای(10 تیر تا 24 تیر) عنوان محبوب Castlevania: Symphony of the Night را به لیست بازی‌های خود اضافه کنند البته از 16 جولای(25 تیر) بازی Meet the Robinsons جای این عنوان را خواهد گرفت و تا آخرین روز جولای قابل دانلود خواهد بود.

فراموش نکنید که شما هنوز می‌توانید عناوین GOLD ماه قبلی، Earth Defence Force 2017 و NHL 19، را دانلود کنید.

منبع متن: pardisgame