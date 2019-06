یک نقش آفرینی بسیار ساده | نقدها و نمرات بازی Super Neptunia RPG

بازی Super Neptunia RPG بالاخره عرضه شد و حال شاهد انتشار نمرات آن هستیم که به نظر می‌‍‌رسد با عنوانی در حد و اندازه‌های سری Neptunia روبرو نیستیم. عنوان Super Neptunia RPG عنوانی فرعی برای سری Neptunia محسوب می‌شود و داستان خود را در شهر Gamindustri که بی‌شباهت به دنیای واقعی بازی‌های ویدئویی نیست روایت […]

عنوان Super Neptunia RPG عنوانی فرعی برای سری Neptunia محسوب می‌شود و داستان خود را در شهر Gamindustri که بی‌شباهت به دنیای واقعی بازی‌های ویدئویی نیست روایت می‌کند. اما متاسفانه به نظر می‌رسد که این بازی در حد و اندازه‌ی دیگر عناوین سری نبوده و نمرات نسبتا متوسطی را دریافت کرده است. در قسمت زیر می‌توانید مروری بر نقدها و نمرات این بازی داشته باشید.

۷٫۵/۱۰ :NintendoWorldReport

۷/۱۰ :Nintendo Life

این بازی بیشتر به عنوان South Park: The Fractured But Whole شباهت دارد تا به دیگر بازی‌های سبک خود؛ چراکه عناصر تعریف کننده‌ی بازی‌های نقش آفرینی به شکل بسیار ساده‌ای در Super Neptunia RPG استفاده شده‌اند. طراحی محیط زیبا و مراحل سرزنده‌ را می‌توان از نقاط مثبت این بازی به شما آورد.