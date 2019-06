سونی برنامه‌های بزرگی برای کنسول نسل بعدی خود دارد؛ برنامه‌هایی که چند سالی است اجرای آن‌ها شروع شده و زمان زیادی هم تا رونمایی رسمی از آن‌ها باقی نمانده. سونی اخیرا طی جلسه‌ای برای سهامداران خود از استراتژی‌هایی که برای پلی‌استیشن ۵ دارد صحبت کرده است؛ استراتژی‌هایی که از تمرکز این شرکت روی گیمرهای حرفه‌ای و ساخت یک کنسول بسیار قدرتمند خبر می‌دهد. هدف سونی رقابت با مایکروسافت و کنسول نسل بعد این شرکت است و در همین راستا، سونی ذره‌ای برای ساخت پلی‌استیشن ۵ کم نگذاشته است.

طبق گزارش وال استریت ژورنال، «کنیچیرو یوشیدا»، مدیر عامل سونی، معتقد است که کنسول پلی‌استیشن ۵ برای مخاطب وسیعی ساخته نمی‌شود و آن‌ها گیمرهای حرفه‌ای را هدف گرفته‌اند. در واقع مدیر عامل سونی گفته است که پلی‌استیشن ۵ یک محصول خاص است و آن‌ها انتظار دارند که مخاطبی که جدی بازی می‌کنند، سراغ این کنسول بروند. کنیچیرو یوشیدا با اشاره به سخت‌افزار بسیار قدرتمند پلی‌استیشن ۵ گفت که جزییات در ساخت بازی‌ها به موضوعی مهم تبدیل شده است و کنسول نسل بعدی آن‌ها هم توانایی پردازش افکت‌های گرافیکی سنگین مثل Ray Tracing را دارد و این امکان را فراهم می‌کند تا دنیاهای بسیار واقعی‌تری خلق کرد.

در همین مراسم، مدیر عامل سونی گفت که آن‌ها مایکروسافت را رقیب اصلی خود در نسل بعدی کنسول‌های بازی می‌دانند. سونی می‌گوید که گوگل و پلتفرم بازی آن‌ها فعلا قرار نیست تهدیدی برای کنسول‌های بازی باشد و با گسترش اینترنت در بازارهای مهم و بزرگ بازی، باید به گوگل هم به عنوان یک رقیب نگاه کرد. از نظر سونی، نینتندو هم رقیب آن‌ها نیست؛ سونی معتقد است که مخاطب نینتندو کاملا متفاوت است و آن‌ها بازی‌کننده‌های جوان را هدف گرفته‌اند، در حالی که سونی به دنبال جذب افراد بزرگسال است.

گزارش وال استریت ژورنال می‌گوید که سونی به دنبال فروش بالای کنسول پلی‌استیشن ۵ نیست و آن‌ها می‌خواهند روی بازی‌های بزرگ و تراز اول تمرکز کنند. سونی مشخصا بازی‌هایی مثل Red Dead Redemption و Fallout را به عنوان مثال‌هایی برای ورود به حوزه‌ی بازی‌های آنلاین مطرح کرده است؛ بازی‌هایی که قرار است چند سالی مخاطب‌های خود را سرگرم نگه دارند.

در راستای پاسخ به انتظارات این مخاطب‌ها، سونی تصمیم گرفته است تا روابط خود را با شرکت‌های بازی‌سازی بزرگ بهتر کند؛ طوری که نهایتا محتوای بیشتری توسط شرکت‌های بزرگ برای پلی‌استیشن ۵ تولید شود و هم‌چنین سونی بتواند قراردادهایی برای محتوای انحصاری روی کنسول خود تنظیم کند. سونی می‌خواهد بازی‌های تراز اول و بازی‌هایی که با بودجه‌های بالا ساخته می‌شوند را جذب پلتفرم خود کند و به همین دلیل هم کنسولی بسیار قدرتمند برای پشتیبانی از این بازی‌ها ساخته است.

تمرکز روی بازی‌های مستقل و همکاری با استودیوهای بازی‌سازی کوچک‌تر، به طور کلی از استراتژی سونی برای پلی‌استیشن ۵ خارج شده است. با این حال، سونی می‌گوید که محبوبیت کنسول بعدی آن‌ها، به خودی خود تمام استودیوهای بازی‌سازی را برمی‌انگیزد تا ساخته‌های خود را روی پلی‌استیشن ۵ هم عرضه کنند.

یوشیدا می‌گوید که جهش قدرت پلی‌استیشن ۵ و تفاوت گرافیکی بازی‌های این کنسول آن‌قدر زیاد است که به سادگی خرید و تهیه‌ی آن را توجیه می‌کند. سونی هم‌چنین برنامه دارد تا ساخت بازی‌های بزرگ را در استودیوهای داخلی خود گسترش دهد.

تمام صحبت‌های سونی، بدون شک به یک موضوع اشاره دارند: اینکه پلی‌استیشن ۵ بسیار گران‌قیمت خواهد بود.

منبع: mxdwn، توییتر

