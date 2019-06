مایکل کاندری (Michael Condrey)، رئیس سابق دو استودیوی اسلج‌همر (Sledghammer) و ویسرال گیمز (Visceral Games)، طی مصاحبه‌ی جدیدی از الویت‌های استودیوی خود در مبحث توسعه‌ی و ساخت بازی، اطلاعاتی را با بازی‌بازان و طرفداران به اشتراک گذاشت. قبل از تاسیس یک استودیوی جدید با همکاری ۲کی گیمز (۲K Games)، مایکل کاندری وظیفه‌ی ساخت و توسعه‌ی […]

قبل از تاسیس یک استودیوی جدید با همکاری ۲کی گیمز (۲K Games)، مایکل کاندری وظیفه‌ی ساخت و توسعه‌ی عناوین بسیاری را در استودیوی اسلج‌همر (Sledghammer)، یکی از چند استودیوی اصلی توسعه‌ دهنده‌ی مجموعه‌ی Call of Duty، بر عهده داشت. البته قبل از آن نیز وظیفه‌ی ریاست و سرپرستی استودیوی ویسرال گیمز (Visceral Games) را بر عهده داشت که با مجموعه‌ی محبوب Dead Space شناخته می‌شود که البته این استودیوی این اواخر توسط شرکت الکترونیک آرتس (Electronic Arts) بسته شد.

حال کاندری طی مصاحبه‌ی جدیدی از الویت‌های خود در توسعه‌ی آثار استودیوی جدیدش یعنی نحوه‌ی گنجاندن محتویات درون یک اثر وهمچنین ارائه‌ی آن به بازی‌باز، اطلاعاتی را با طرفداران به اشتراک گذاشت:

دلایل بسیاری وجود دارد که ارا‌ئه‌ی محتوا به بازی‌باز را مهم جلوه می‌دهند. یکی از دلایل اصلی این است که باید یک اثر، تاثیری مثبت را برروی جامعه بگذارد که البته تنها منظور من جامعه‌ی بازی‌بازان نیست، منظور من در رابطه با جامعه‌ی جهانی است. این دو بسیار با یکدیگر متفاوت‌اند. در واقع روایت داستان و خلق شخصیت‌ها در صورتی تاثیر گذار و خوب عمل می‌کنند که نحوه‌ی ارائه محتوا طی پروسه‌ای بی نقص و خوب تکرار شود و توجه همه‌ی بازی‌بازان را با سلایق مختلف به خود جلب کند.

وی افزود:

برا مدت بسیاری است که بازی‌های ویدئویی محتویاتی را ارائه می‌دهند که در آن جنس مذکر و البته سفید پوست را کاملا بی‌پروا و قهرمان جلوه می‌دهند. من به تمام توسعه دهندگان و افکارشان در رابطه با توسعه بازی احترام می‌گذارم اما داستان‌های بسیاری هم حول دیگر جنسیت‌ها و دیگر رنگ‌های پوستی وجود دارد. من دوست دارم تا این داستان‌ها را تجربه کنم و همجنین برای من توسعه و خلق اینچنین داستان‌ها و شخصیت‌هایی و ارائه‌ی آن به بازی‌بازان در الویت قرار دارد.

کاندری در ادامه به این موضوع اشاره کرد که برای وی و همچنین تیم او، توسعه و ساخت محیطی که تمام اقوام و جنسیت‌ها را پوشش دهد و در خود جای دهد، در الویت و اهمیت قرار دارد.

در سال گذشته کاندری استودیوی اسلج‌همر را به مقصد ۲کی گیمز ترک کرد اما وی قبل از ترک کردن این استودیو، در حال کار برروی Call of Duty Modern Warfare و نسخه‌ی ۲۰۲۰ سری Call of Duty بوده است و اگر تیم‌های توسعه دهنده‌ی این مجموعه، راه و همچنین برنامه‌های وی را پیش بگیرند، احتمالا شاهد تنوع بسیاری در نحوه‌ی ارائه داستان به همه‌ی آحاد جامعه خواهیم بود. البته به دلیل اختلافاتی که بین دو استودیوی اسلج‌همر و های‌مون (Highmoon) صورت گرفته است، در حال حاضر ادامه‌ی روند توسعه‌ی نسخه‌ی سال آینده‌ی Call of Duty بر دوش استودیوی تری‌آرک (Treyarch) محول گشته است و نمی‌توان گفت که آیا تری‌آرک از طرح کاندری در این نسخه استفاده واهد کرد یا خیر.

با این حال نسخه‌ی پیش روی این مجموعه یعنی بازی Call of duty Modern Warfare که در حال حاضر اطلاعات بیشتری از آن در دسترس هست، در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۸ (۲۵ اکتبر ۲۰۱۹) در دسترس کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌ی شخصی قرار می‌گیرد.

منبع متن: gamefa