Crash Team Racing Nitro-Fueled بازسازی عنوان خاطره‌انگیز و محبوب Crash Team Racing می‌باشد که در سال 1999 بر روی PS1 منتشر شده بود. توسعه‌ی بازی بر عهده‌ی استودیوی Beenox بوده و این بازسازی با وجود داشتن گرافیکی به روز و نسل هشتمی، اما گیم‌پلی کلاسیک نسخه‌ی اصلی را همچنان حفظ کرده است. همچنین، Crash Team Racing Nitro-Fueled شامل تمامیِ ماشین‌ها، مسیرها، زمین‌های مسابقه و حالت‌های نبرد از بازی Crash Nitro Kart نیز می‌شود که دنباله‌ی غیر مستقیم Crash Team Racing به حساب می‌آمد. داستان این عنوان بر روی تلاش‌های تیمی متشکل از کارکترهای دنیای Crash Bandicoot که باید جهت حفظ زمین و منابع آن با شخصیت منفی اصلی یعنی دکتر Nitros Oxide مسابقه بدهند، تمرکز می‌کند. هفته‌ی گذشته، بازی در دسترس قرار گرفت که موفق به جلب نظر منتقدین شد و تونست میانگین نمرات 84 از 52 نقد را در وبسایت Metacritic ثبت کند. حال می‌خواهیم عملکرد فنی Crash Team Racing Nitro-Fueled بر روی پلتفرم‌های مقصد آن را بسنجیم؛ پس با پردیس‌گیم همراه باشیم.

به تازگی، Digital Foundry که بخاطر مقایسه‌ی عملکرد فنی بازی‌ها(گرافیک، نرخ فریم و...) بر روی پلتفرم‌های مختلف شناخته‌ می‌شود، با انتشار 2 ویدئو به مقایسه‌ی عملکرد Crash Team Racing Nitro-Fueled بر روی پلتفرم‌های PS4، Xbox One، PS4 PRO، Xbox One X و Switch پرداخته است. ویدئوی اول مختص کنسول Switch می‌باشد که در ادامه به موارد بااهمیت آن اشاره می‌کنیم.

در ابتدا باید گفت که یکی از بهترین ویگی‌های Crash Team Racing Nitro-Fueled نحوه‌ی اجرای آن بر روی سوئیچ است که گاهی اوقات فراموش می‌کنید که در حال تجربه‌ی آن بر روی یک کنسول دستی می‌باشید. هسته‌ی اصلی بازی بر روی کنسول هیبریدی Nintendo به اندازه‌ی دیگر نسخه‌ها، قدرتمند است. فریم ریت Crash Team Racing بر روی سوئیچ همانند ورژن‌های دیگر، 30 فریم بر ثانیه است و در حالت Docked، رزولوشن آن به 1280x720 نیتیو می‌رسد. همچنین، نسخه‌ی سوئیچ شامل تمامی زمین‌های مسابقه می‌شود و حجم آن 6 گیگابایت می‌باشد؛ در حالی که نسخه‌ی PS4 حدود 16 گیگابایت حجم دارد. یکی از دلایل کمتر بودن حجم نسخه‌ی سوئیچ، کیفیت پایین‌تر ویدئوهای انکودشده خصوصا در بخش داستانی بازی می‌باشد. دیگر عامل موثر در کم شدن فضای خالی مورد نیاز سوئیچ، کیفیت کمتر سایه‌ها به خصوص در فواصل دور می‌باشد؛ این تفاوت در قیاس با نسخه‌ی Xbox One X کاملا مشهود است. بازی‌هایی نظیر Mario Kart 8 Deluxe بر روی سوئیچ با نرخ فریم 60 و رزولوشن 1080p اجرا می‌شوند، هر چند باید گفت که نسخه‌ی سوییچ Crash Team Racing از ویژگی‌هایی نظیر Motion Blur به صورت کامل و Ambient Occlusion بهره می‌برد. در حالت تقسیم صفحه به چهار، کنسول سوئیچ به صورت Docked، بازی را با دقت تصویر 1024x676 پردازش می‌کند که به هر بازیکن، دقت تصویری معادل 512x288 داده می‌شود. در حالت Portable، بدوندر نظر گرفتن مود انتخاب شده، Crash Team Racing با ابعادی تصویری معادل 854x480p اجرا می‌شود. علاوه بر رزولوشن، دیگر تفاوت بین حالت‌های Docked و Portable به کیفیت سایه‌ها بر‌می‌گردد که حالت Docked سایه‌های بهتری خصوصا در فواصل دور ارائه می‌دهد.

دیگر تفاوت نسخه‌ی سوییچ با سایر کنسول‌ها به زمان شروع مسابقه برمی‌گردد. به عنوان مثال، PS4 به زمانی حدود 26 ثانیه برای آغاز مسابقه نیاز دارد، در حالی که برای سوئیچ، این عدد به 41 ثانیه می‌رسد. کنسول Xbox One X با زمانی معادل 24 ثانیه بهترین عملکرد را در این زمینه دارد. یکی از نقاط قوت CTR مربوط به مبحث نرخ فریم می‌باشد که کار Beenox برای کنسول سوئیچ بسیار قابل تحسین است. بازی در تمام استیج‌ها با نرخ فریم 30 اجرا شده و تنها در مواردی اندک شاهد کاهش و افت فریم می‌باشیم. ویدئوی Digital Foundry در ارتباط با بررسی عملکرد Crash Team Racing بر روی سوییچ را در زیر می‌توانید تماشا و یا دانلود کنید.





خب حال به سراغ کنسول‌های خانگی می‌رویم. اول از همه باید گفت که متاسفانه، Crash Team Racing بر روی هیچ کدام از کنسول‌ها، حتی میان نسلی با فریم ریت 60 اجرا نمی‌شود و با وجود عدم عرضه‌ی نسخه‌ی PC، نرخ فریم 30 تنها انتخاب ممکن می‌باشد. باید اعتراف کرد که نسخه‌ی بازسازی، بسیار زیبا به نظر می‌رسد و بخش عمده‌ی این زیبایی مدیون رزولوشن نیتیو به کار گرفته شده بر روی کنسول‌ها می‌باشد. بر روی PS4 پایه، شما به رزولوشنی معادل 1920x1080 دست خواهید یافت و هیچ خبری از رزولوشن پویا(Dynamic) یا آپ اسکیل بر روی کنسول نسل هشتمی Sony نیست. اما به طرز تعجب‌آوری، نسخه‌ی Xbox One از رزولوشن مشابهی یعنی 1920x1080 بهره می‌برد و حتی در مودهایی مانند تقسیم صفحه به چهار قسمت نیز کاهش رزولوشن مشاهده نشد. بنابراین باید گفت که از نظر کیفیت بصری و رزولوشن، Crash Team Racing جزء معدود بازی‌هایی است که PS4 و Xbox One را در سطح یکسانی قرار می‌دهد. با توجه به یکسان بودن نرخ فریم بر روی تمام کنسول‌ها(30 فریم بر ثانیه)، پس تفاوت بین ماشین‌های میان نسلی و پایه در چیست؟ PS4 Pro بازی را با دقت تصویر 2560x1440 نیتیو(Native) پردازش می‌کند، هر چند که سایر تنظیمات مانند Ambiennt Occulation، Motion Blur و حتی سایه‌ها شبیه به نسخه‌های کنسول‌های پایه به نظر می‌رسند. رزولوشن بر روی Xbox One X هم معادل 2560x1440 نیتیو می‌باشد و تفاوت 1.8 ترافلاپسی X با Pro برای بهبود در این زمینه به کار گرفته نشده است. البته، در مقایسه با PRO، کنسول Xbox One X کیفیت بهتری را در ویژگیهایی مانند Ambiennt Occulation، سایه‌زنی بهتر در اطراف درخت‌ها و چرخ‌های ماشین‌های ریسینگ ارائه می‌دهد و در سایر موارد، نسخه‌های X و Pro بسیار به یکدیگر نزدیک می‌باشند. به نظر می‌رسد که اولویت Beenox ارائه‌ی ویژگی‌های جذاب گرافیکی بر روی کنسول‌ها بوده و برای دستیابی به این هدف، نرخ فریم تمام ورژن‌ها بر روی 30 قفل شده است. همچنین، هیچگونه افت فریم یا پارگی تصویری نیز بر روی کنسول‌های نسل هشتم مشاهده نمی‌شود. حتی در حالت تقسیم صفحه به 4 قسمت و با اینکه سخت‌افزار مجبور است تا هر استیج را در چهار قسمت رندر کند، باز هم فریم ریت بر روی 30 می‌ماند؛ حتی بر روی Xbox One. در مجموع باید گفت که علی‌رغم عدم وجود حالت 60 فریم بر ثانیه حتی بر روی ماشین‌های میان نسلی، Crash Team Racing Nitro-Fueled در سایر زمینه‌ها بر روی تمام پلتفرم‌ها به خوبی عمل کرده و تجربه‌ی خاطرات گذشته با گرافیکی بسیار چشم نواز، به شدت لذت‌بخش می‌باشد. ویدئوی مربوط به مقایسه‌ی گرافیک بازی بر روی پلتفرم‌های مقصد در زیر قابل مشاهده و دانلود می‌باشد.





