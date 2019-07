به رسم همیشگی، شرکت مایکروسافت به تازگی بازی‌های رایگان سرویس گلد اکس‌باکس در ماه جولای را مشخص کرده است. مشترکین گلد در این ماه به چهار عنوان، دو بازی اکس‌باکس وان و دو بازی اکس‌باکس ۳۶۰، دسترسی پیدا خواهند کرد. بازی تحسین شده‌ی Inside یکی از عناوینی محسوب می‌شود که مایکروسافت برای کاربران کنسول نسل […]

بازی تحسین شده‌ی Inside یکی از عناوینی محسوب می‌شود که مایکروسافت برای کاربران کنسول نسل هشتم خود در نظر گرفته است. خوشبختانه شما تمام طول ماه جولای را فرصت دارید تا این بازی بی‌نظیر را دریافت کنید. از طرفی دیگر، اگر به دنبال یک تجربه‌ی سرگرم کننده با دوستان خود هستید، بازی Big Crown: Showdown می‌تواند انتخاب مناسبی باشد. این عنوان از تاریخ سه شنبه ۲۵ تیر (۱۶ جولای) تا پنجشنبه ۲۴ مرداد (۱۵ آگست) به صورت رایگان در دسترس قرار خواهد گرفت.

حال بیایید به بازی‌های کنسول اکس‌باکس ۳۶۰ نیز نگاهی بیاندازیم. مشترکین سرویس گلد از دوشنبه ۱۰ تیر (۱ جولای) تا دوشنبه ۲۴ تیر (۱۵ جولای) زمان دارند تا با دریافت Castlevania: Symphony of the Night، به تجربه‌ی یکی از بهترین عناوین تاریخ سبک مترویدونیا بپردازند. البته اگر یکی از طرفداران انیمیشن Meet the Robinsons هستید، ما پیشنهاد می‌کنیم بازی اقتباسی Meet The Robinsons را نیز در نظر داشته باشید. این عنوان در بازه‌ی زمانی بین سه شنبه ۲۵ تیر (۱۶ جولای) و چهارشنبه ۹ مرداد (۳۱ جولای) قابل دریافت خواهد بود.

در نهایت باز هم باید یادآور شویم که به لطف قابلیت پشتیبانی از نسل قبل، شما می‌توانید بازی‌های اکس‌باکس ۳۶۰ را نیز در کنسول نسل هشتمی خود تجربه کنید.

منبع متن: gamefa