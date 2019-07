همان طور که می‌دانید پس از اینکه شرکت مایکروسافت در سال ۲۰۱۴ امتیاز سری‌ Gears of War را از شرکت اپیک گیمز (Epic Games) خرید، آن‌ها وظیفه‌ی ساخت ادامه‌ی این سری مشهور را به استودیوی کوالیشن (The Coalition) محول کردند. این استودیو در سال ۲۰۱۶ نسخه‌ی چهارم این سری را منتشر کرد و در حال […]

همان طور که می‌دانید پس از اینکه شرکت مایکروسافت در سال ۲۰۱۴ امتیاز سری‌ Gears of War را از شرکت اپیک گیمز (Epic Games) خرید، آن‌ها وظیفه‌ی ساخت ادامه‌ی این سری مشهور را به استودیوی کوالیشن (The Coalition) محول کردند. این استودیو در سال ۲۰۱۶ نسخه‌ی چهارم این سری را منتشر کرد و در حال حاضر نیز مشغول توسعه‌ی نسخه‌ی پنجم است. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این استودیو برنامه‌ای برای ساخت یک IP جدید دارد یا فقط تمرکز آن برروی سری Gears of War خواهد بود؟

اخیرا، آقای راد فرگوسن (Rod Fergusson)، رییس استودیوی کوالیشن، در مصاحبه‌ای با وب‌سایت IGN، هنگامی که از وی سوال شد که آیا کوالیشن در آینده برنامه‌ای برای ساخت یک IP دارد، پاسخ داد: هرگز نگویید هرگز. فرگوسن گفت گرچه کوالیشن تنها برروی ۵ Gears و بازی‌های فرعی آن مثل Gears POP و Gears Tactics تمرکز کرده، اما ممکن است در آینده به فکر ساخت یک IP جدید باشند.

وی اظهار داشت:

این یک جواب سخت است، اما هرگز نگویید هرگز. ما تیم کوالیشن هستیم. می‌خواهیم خودمان را در کنار این سری نشان دهیم. ما به استودیوهای ترن ۱۰ (Turn 10) و ۳۴۳ اینداستریز (۳۴۳Industries) نگاه کردیم و گفتیم: بسیار خوب، این استودیوهایی اختصاصی هستند که به یک سری بازی اختصاص داده شده‌اند. بنابراین ما نیز خودمان را وقف سری Gears of War کرده‌ایم. اما این بدان معنی نیست که در آینده عنوان جدیدی نخواهیم ساخت.

وی ادامه داد:

زمانی که من در سال ۲۰۱۴ به تیم اضافه شدم، هیچ ایده‌ای برای بازی موبایلی Gears POP نداشتم. در حالی که ما به فراتر از چیزهای دیگر نگاه می‌کردیم، یکی از این چیزها در مورد حفظ استعداد هنری است و پسس شما می‌خواهید به طور بالقوه به چیزهای خلاقانه‌ی دیگر فکر کنید. اما در حال حاضر تمام تمرکز ما برروی Gears است. حقیقت این است که ما قادر هستیم به تمام این مکان‌های مختلف با کمک کتاب‌های کمیک، رمان‌ها، فیلم‌ها، و بازی‌های متفاوت و… برویم.

بازی Gears 5 قرار است در تاریخ ۱۹ شهریورماه ۱۳۹۸ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی) برای کنسول اکس‌باکس وان و پلتفرم رایانه‌های شخصی عرضه شود.

منبع متن: gamefa