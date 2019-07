۳۴۳ اینداستریز نسبت به انتشار غیرقانونی بتای Halo Reach واکنش نشان داد

بالاخره اولین مرحله‌ی تست بتای Halo: The Master Chief Collection در این هفته آغاز شد و اینسایدرهای (Insider) این عنوان توانستند بازی Halo Reach را همراه با پنجمین ماموریت این اثر یعنی Tip of The Spear تجربه کنند. البته این آزمایش به صورت بسیار محدود و به تعداد هزار نفر صورت گرفته است اما بر […]

بالاخره اولین مرحله‌ی تست بتای Halo: The Master Chief Collection در این هفته آغاز شد و اینسایدرهای (Insider) این عنوان توانستند بازی Halo Reach را همراه با پنجمین ماموریت این اثر یعنی Tip of The Spear تجربه کنند. البته این آزمایش به صورت بسیار محدود و به تعداد هزار نفر صورت گرفته است اما بر اساس برخی اطلاعات منتشر شده، برخی افراد توانستند که به صورت غیرقانونی و با دور زدن برخی موارد، به تست بتای Halo Reach دسترسی پیدا کنند. حال استودیوی ۳۴۳ اینداستریز (۳۴۳ Industries)، نسبت به عمل این افراد واکنش نشان داده است.

بر اساس توضیحات استودیوی ۳۴۳ اینداستریز ر و همچنین بر اساس قوانین مایکروسافت، تمام افرادی که به هر طریقی شرایط دسترسی به نسخه‌ی آزمایشی یک محصول را دور زده و به صورت غیرقانونی به آن دسترسی پیدا کنند، شناسایی شده و این استودیو می‌تواند آن‌ها را نسبت به دسترسی نسخه‌‌های آزمایشی که در آینده برای این محصول در دسترس قرار می‌گیرند، بن (Ban) کند.

تایلر دیویس (Tyler Davis)، مدیر بخش روابط عمومی ۳۴۳ اینداستریز توضیح داد:

ما متوجه شدیم که مرحله‌ی اول بتای Halo Reach به صورت غیرقانونی در فضای اینترنت منتشر شده است. اگر شما این کپی غیرقانونی را دانلود کرده و به تجربه‌ی آن بپردازید، ما این حق را داریم تا اکانت شما را بن کرده و دسترسی شما را از تمام مراحل بتا قطع کنیم.

تایلر همچنین توییتی را با مزمون فوق و تصویر از قرارداد شرکت مایکروسافت منتشر کرد:

شما می‌‌توانید عهدنامه‌ی مایکروسافت را در پایین مطالعه فرمایید:

دیویس همچنین افزود که این شرایط را پیش‌بینی می‌کردند و می‌توانستند که با وارد کردن عناوین خود به پلتفرم رایانه‌ی شخصی، اینچنین مواردی را مشاهده خواهند کرد.

بر اساس اطلاعات صفحه‌ی رسمی Halo MCC، مرحله‌ی آزمایشی اول بسیار کوچک خواهد بود اما روز گذشته استودیوی ۳۴۳ اینداستریز اعلام کرد که در حال کار بر روی مرحله‌ی دوم و همچنین بتای بخش محبوب Firefight هستند و این مرحله قرار است که با تعداد بیشتری از بازی‌بازان آغاز شود. همچنین این استودیو اعلام کرد که کسانی که برای مرحله‌ی اول ثبت‌نام کرده بودند اما به این عنوان دسترسی پیدا نکردند، برای تجربه‌ی مرحله‌ی دوم در الویت قرار می‌گیرند.

Halo: The Master Chief Collection در حال حاضر در دسترس کنسول اکس‌باکس وان قرار دارد و در تاریخی نامعلوم برای پلتفرم رایانه‌ی شحصی و از طریق دو فروشگاه استیم و مایکروسافت در دسترس قرار خواهد گرفت.

