طی مدت اخیر، هیدئو کوجیما اطلاعات زیادی درباره‌ی جدیدترین پروژه‌اش یعنی Death Stranding به اشتراک گذاشته است. این نابغه‌ی ژاپنی در توئیتر گفته است که بازی، استایلی جدید از سبک اکشن می‌باشد و آن را "سیستم ارتباط اجتماعی(Strand)" نامیده است. حال به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gameingbolt، آقای "تروی بیکر"(Troy Baker) که به جای کارکتر Higgs در Death Stranding ایفای نقش کرده، نظر خود درمورد بازی را اعلام کرده است. ماجرا از این قرار است که بر روی شبکه‌ی اجتماعی اینستاگرام، یکی از کاربران پرسیده است که:

"Death Stranding یک بازی ویدئویی است یا یک فیلم؟"

تروی بیکر نیز در جواب گفته است:"نه دوست من، Death Stranding چیز کاملا جدیدی می‌باشد."

آنطور که از شواهد پیداست، Death Stranding یک نوع سبک جدید را در صنعت گیم تعریف خواهد کرد که تاکنون حتی شبیه به آن را ندیده‌ایم. اگر با "تروی بیکر" آشنایی ندارید باید گفت که او وظیفه‌ی صداپیشگی و موشن کپچر کارکترهای محبوبی مثل جول در The Last of Us و بوکر در Bioshock Infinite را برعهده داشته است. همچنین، بازیگشر مشهور هالیوود یعنی "تامی ارل جنکیز" نیز می‌گوید که بازی بخاطر کارگردانی کوجیما، تبدیل به یک شاهکار خواهد شد. Death Stranding در تاریخ 8 نوامبر 2019 (جمعه، 17 آبان 98) توسط Sony بر روی PS4 منتشر می‌شود.

