سبقت ماریو از بندیکوت در یک هفته | جدول هفتگی بریتانیا

در این هفته شاهد آن هستیم که بازی Super Mario Maker 2 به راحتی و تنها پس از یک هفته توانست تا بر سلطنت Crash Team Racing Nitro-Fueled خاتمه دهد. با گیمفا، جدول فروش هفتگی بریتانیا و توضیحی اجمالی بر آن همراه باشید.

شاید باورتان نشود، ولی بازی Super Mario Maker 2 به راحتی توانسته است تا بهترین فروش در زمان عرضه را در میان تمامی بازی‌های نینتندو سوییچ داشته باشد. این امر اصلا کار آسانی نیست؛ مخصوصا زمانی که در لیست بازی‌های نینتندو سوییچ به عناوینی همچون The Legend of Zelda و New Super Mario Bros U Deluxe بر می‌خوریم. Super Mario Maker 2 کاری اعجاب‌انگیز را در حیطه‌ی فروش انجام داده و به همین واسطه موفق به کنار زدن روباه دوست‌داشتنی بازی‌بازان، یعنی بازی Crash Team Racing Nitro-Fueled، شده است.

جالب‌تر آن است که بدانید عرضه‌ی این بازی باعث شده است تا میزان فروش این کنسول و دیگر بازی‌های مخصوص به آن نیز به صورت چشمگیری افزایش پیدا کند؛ برای مثال بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild با افزایش فروش ۶۶ درصدی روبرو شد و از رتبه‌ی بیست و دوم به رتبه‌ی یازدهم جدول فروش هفتگی بریتانیا رسیده است. این امر زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانید اختلاف این بازی با رتبه‌ی دهم، تنها ۲۸ نسخه است. دیگر بازی‌های مربوط به این اتفاق را نیز در ادامه‌ی متن برای شما نام برده و توضیح خواهم داد.

روباه قرمز رنگ ماشین‌سوار و بازی Crash Team Racing Nitro-Fueled نیز با از دست دادن جایگاه اول به رتبه‌ی دوم منتقل شد و افت فروش معقول ۴۸ درصدی را تجربه کرده است.

رتبه‌ی سوم به بازی F1 2019 اختصاص دارد که جزو عناوین تازه وارد به بازار فروش محسوب می‌شود. شاید نتوان ادعا کرد که این بازی به اندازه‌ی نسخه‌ی پیشین خود فروش داشته است، ولی نمی‌توان فروش قابل قبول آن را انکار کرد. البته انتظار داریم که این بازی در دراز مدت بتواند به فروش بسیار خوبی دست پیدا کند.

در جایگاه بعدی شاهد بازی Judgment هستیم که به تازگی عرضه شده و در اولین هفته‌ی فروش خود نسبتا عملکردی مناسب را از خود نشان داده است. این بازی که بسیار شبیه به سری yakuza است، به راحتی موفق به کسب اعتبار و احترام میان بازی‌بازان ژاپنی شده و احتمالا نیز بخش عظیمی از فروش این بازی مربوط به کشور مذکور است.

بازی وسترن Red Dead Redemption II با یک پله پسرفت و انتقال به رتبه‌ی ششم، به کار خود در این هفته پایان داده است. در چند روز اخیر، ناشران این بازی در حال صحبت‌هایی هستند که بیان می‌کنند شاید نیازی نباشد که تمامی بازی‌های آنان، داستانی ۱۰۰ ساعته را روایت کند و محتویات زیادی داشته باشند. تمامی این موارد را می‌توان به این امر نسبت داد: سازندگان بازی Red Dead Redemption II زحمت زیادی برای آن کشیدند ولی این بازی در عین این که یک شاهکار به تمام معنا می‌شد، نتوانست آن‌طور که لایقش بود مورد توجه همگان قرار بگیرد. در حقیقت می‌توان بیان کرد که شرکت سازنده، از این بازی انتظارات بیشتری داشت. تمام این حرف‌ها حدس‌هایی هستند که خبرگزاری‌های مختلف به آن‌ها دامن زده‌اند و نمی‌توان به آن‌ها استناد کرد، شاید دلیل تغییر روند ناشر بازی Red Dead Redemption II کاملا موضوع دیگری باشد.

بازی Grand Theft Auto V همانن هفته‌ی گذشته رتبه‌ی هفتم را به خود اختصاص داده است. شاید یکی از دلایلی که ناشر این بازی چندان از بازی وسترن خود راضی نباشد، فروش خیره‌کننده و مقایسه‌ی آن با Grand Theft Auto V باشد.

تخفیف‌های این چند روز باعث شده است تا بازی Assassin’s Creed Odyssey با افزایش فروشی ۱۳۶ درصدی، از رتبه‌ی سی و چهارم به جایگاه هشتم رسیده باشد.

بازی Bloodstained: Ritual of the Night نیز توانسته است تا با افزایش فروشی خیره‌کننده از رتبه‌ی هفدهم به جایگاه نهم دست پیدا کند.

عناوین انحصاری

نینتندو بدون هیچ شکی، فاتح این هفته در حیطه‌ی فروش است. بازی Super Mario Maker 2 رتبه‌ی اول را در اختیار دارد. بازی Mario Kart 8 با سه رتبه‌ پیشرفت به جایگاه پنجم رسیده است و هر هفته در راه ارتقای مقام خود قدم بر می‌دارد. Super Smash Bros Ultimate نیز رتبه‌ی دهم را در اختیار دارد و همان‌طور که ذکر شد، با اختلاف اندکی رتبه‌ی یازدهم لیست به یک عنوان انحصاری دیگر از نینتندو سوییچ اختصاص دارد.

در حقیقت، سونی و مایکروسافت در این هفته هیچ حرفی برای گفتن در برابر نینتندو نداشتند.

فهرست ۱۰ بازی پرفروش بریتانیا

نام بازی رتبه‌ی این هفته رتبه‌ی هفته‌ی گذشته Super Mario Maker 2 ۱ – Crash Team Racing Nitro-Fueled ۲ ۱ F1 2019 ۳ – Judgement ۴ – Mario Kart 8 ۵ ۸ Red Dead Redemption II ۶ ۵ Grand Theft Auto V ۷ ۷ Assassin’s Creed Odyssey ۸ ۳۴ Bloodstained: Ritual of the Night ۹ ۱۷ Super Smash Bros Ultimate ۱۰ ۱۱

