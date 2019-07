با توجه به خبر جدیدی که به تازگی منتشر شده است، غول بی شاخ و دم صنعت بازی‌های ویدئویی تمام توجه خود را بر روی بازی‌های انحصاری پلی‌استیشن ۵ متمرکز کرده است. به عبارت دیگر سونی به دنبال تکرار استراتژی انحصاری‌های پلی‌استیشن است؛ مانند حکمرانی پلی‌استیشن ۴ در این نسل. همانطور که می‌دانید، این خبر […]

با توجه به خبر جدیدی که به تازگی منتشر شده است، غول بی شاخ و دم صنعت بازی‌های ویدئویی تمام توجه خود را بر روی بازی‌های انحصاری پلی‌استیشن ۵ متمرکز کرده است. به عبارت دیگر سونی به دنبال تکرار استراتژی انحصاری‌های پلی‌استیشن است؛ مانند حکمرانی پلی‌استیشن ۴ در این نسل.

همانطور که می‌دانید، این خبر کم ‌و‌ بیش با آنچه که سونی در گذشته راجع به برنامه‌های فرست پارتی خود مطرح کرده، مرتبط است پس نباید به چشم غافل‌گیری به آن نگاه کرد. به سری که درد نمی‌کند دستمال نبند؛ سونی این قانون را در این نسل با بازی‌های انحصاری بزرگی مانند: Bloodborne ،Uncharted 4: A Thief’s End ،Marvel’s Spider-Man ،God of War ،Horizon: Zero Dawn ،Ghost of Tsushima ،Death Stranding و با نور چشم انحصاری‌های خود یعنی بازی The Last of Us Part II نقض کرده است. علاوه بر تمرکز به روی بازی‌های انحصاری پلی‌استیشن ۵، سونی همچنین به دنبال ادامه‌ی همکاری خود با استودیوهای ترد پارتی است. احتمالا این مشارکت در قالب بازی‌های انحصاری زمانی، حقوق بازاریابی و محتویات انحصاری ادامه پیدا کند. موارد ذکر شده پایه و اساس پلی‌استیشن در این نسل بوده است پس شنیدن اینکه سونی به دنبال ادامه‌ی همکاری رو به رشد خود با بسیاری از ناشرین بزرگ ترد پارتی است چندان غافل‌گیر کننده نیست. در اثناء فرض بر این است که کنسول پلی‌استیشن همچنان انتخابی برای اجرای بازی‌های ژاپنی (جدا از بازی‌های پلتفرم نینتندو سوییچ) باشد.

کنسول پلی‌استیشن ۴ در این نسل انتخابی برای انحصار و انحصار زمانی بازی‌های بزرگ ژاپنی مانند: Persona 5 ،NieR: Automata ،Yakuza و Dragon Quest بوده است. با وجود برخی کم و بیش‌ها، سونی در این نسل به موفقیت خارق‌العاده‌ای دست یافته است. بنابراین طرفداران باید انتظار نبرد مشابه‌ای را برای نسل بعدی داشته باشند که این شامل حال انحصاری‌های بزرگ و شگفت‌انگیز PS5 هم خواهد شد.

نظر شما راجع به انحصاری‌های بزرگ پلی‌استیشن ۵ چیست؟ آیا نسل بعد هم مانند این نسل باشکوه خواهد بود یا خیر؟ نظرات زیبای خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: gamefa