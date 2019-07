ندای رستگاری به گوش می رسد… | اولین نگاه به Call Of Duty Modern Warfare

درست به خاطر دارم که اولین مقاله ای که به عنوان نویسنده در گیمفا نوشتم، در مورد فرانچایز call of duty بود. در آن مقاله به طور مفصل و دقیق به علت افت کلی این فرانچایز بزرگ در چند سال اخیر پرداختم. آنجا مواردی چون داستان و شخصیت پرداری نه چندان سطح بالا، طراحی مراحل […]

درست به خاطر دارم که اولین مقاله ای که به عنوان نویسنده در گیمفا نوشتم، در مورد فرانچایز call of duty بود. در آن مقاله به طور مفصل و دقیق به علت افت کلی این فرانچایز بزرگ در چند سال اخیر پرداختم. آنجا مواردی چون داستان و شخصیت پرداری نه چندان سطح بالا، طراحی مراحل ضعیف و دیگر موارد مشابه را به عنوان علل افت این سری مطرح کردم. عنوان آن مقاله “ندایی که کمتر به گوش می رسد” بود. حال امروز، در مقاله ای کاملا متفاوت، نگاهی به جدیدترین نسخه این فرانچایز به شدت محبوب خواهم داشت. با این تفاوت که Call Of Duty Modern Warfare را باید به راحتی مورد انتظار ترین عنوان از این سری در نسل هشتم قلمداد کرد. ریبوت نسخه اول از یکی از برترین سه گانه های تاریخ گیم، بازگشت شخصیت های محبوب مانند کاپیتان جان پرایس ، تمرکز کامل بر روی بخش داستانی و از همه مهم تر نام Modern Warfare, از جمله عواملی هستند که انتظارات را به شدت از این عنوان بالا برده اند.

فرانچایز Call Of Duty را در کنار فرانچایز هایی مانند Super Mario و Grand Theft Auto, باید به عنوان نماد های صنعت گیم دانست. درست است که در طول دو دهه اخیر شاهد IP های موفق، درجه یک و بعضا انقلابی مانند Bloodborne, Witcher 3 یا The Last of Us بودیم، اما حقیقت این است پرچمداران صنعت گیم فرانچایز هایی مانند Call Of Duty و Grand theft auto هستند. در بسیاری از مقالات و اشارات کلی و جزئی به دنیای گیم، هنواره تصاویر فرانچایز Call Of Duty به چشم می خورده و می خورد. سالهاست که تقرییا تمامی نسخه های این سری محبوب، در سبد خرید بسیاری از گیمران هاردکور یا کژوال جای خود را تثبیت کرده اند. حتی آن دسته افرادی که نه با صنعت گیم آشنایی دارند و نه به آن علاقه دارند نیز، احتمالا حداقل یک بار نام Call Of Duty را شنیده یا آن را دیده اند. شاید بتوان به نوعی سری ندای وظیفه را Star Wars دنیای گیم دانست. در صنعت سینما سالهاست که تمامی آثار بزرگ و کوچک مربوط به دنیای جنگ ستارگان، که این نام را یدک می کشند، فارغ از کیفیت هنری، از لحاظ فروش و جذب مخاطب بسیار خوب عمل می کنند. مهم نیست فیلمی که از Star wars عرضه میشود ضعیف یا کم کیفیت باشد، چرا که تا حد مشخص فروش این اثر تضمین شده است. چون جنگ ستارگان نه تنها یک نوستالژی برای بسیاری از مردم آمریکایی و اروپایی محسوب می شود، بلکه از پیشگامان آثار علمی تخیلی به شمار می رود. در صنعت بازیهای ویدیویی، ندای وظیفه شرایطی مشابه را داراست. چون حتی آن دسته عناوین این سری(مانند Call Of Duty Ghosts) که سطح کیفی مطلوبی را دارا نبوده اند، باز از لحاظ فروش حتی از بهترین عناوین سال نیز پرفروش تر و بهتر عمل کرده اند. نکته جالب این است تقریبا پس از معرفی هر نسخه از ندای وظیفه، گروهی از مخاطبان عام و خاص به انتقاد از شرایط و وضعیت کنونی این فرانچایز می پردازند، اما پس از عرضه، بسیاری از این افراد آن نسخه خاص را خریداری می کنند.

حال با این شرایط، طبیعی است که معرفی نسخه ریبوت Call Of Duty Modern Warfare, انتظارات را بسیار بالا ببرد. چند سالی است که بخش داستانی و Campaign ندای وظیفه، به مانند نسخه های قدیمی تر موفق ظاهر نشده اند و تمرکز اصلی سازندگان همواره بر روی بخش چند نفره و محتوای آنلاین بازی بوده است. تا جایی که در آخرین نسخه عرضه شده یعنی Black Ops 4, بخش داستانی به طور کلی در بازی قرار نداشت. اما این بار به نظر می رسد که شرایط بسیار فرق می کند. تریلر معرفی بازی، که به سرعت تعداد بالایی بازدید در شبکه های اجتمایی مختلف را نیز بدست آورد، کاملا حول محور بخش داستانی بازی قرار داشت و صحبت های سازندگان و اطلاعات ارائه شده توسط منابع مختلف، اکثرا به بخش داستانی، اتمسفر، شخصیت پردازی و روایت مربوط بودند و مانند سالهای گذشته سازندگان روی بخش چندنفره و آنلاین مانور خاصی ندادند. سازندگان برای تمرکز هر چه بیشتر بر روی بخش داستانی و حفظ اتمسفر واقع گرایانه، سیاه و سنگین بازی، حتی قید بخش پرطرفدار زامبی را نیز زدند و پس از چند سال حضور پی در پی در تمامی نسخه های این سری در چند سال اخیر، Call Of Duty Modern Warfare دارای بخش زامبی نخواهد بود. این تصمیم و تصمیم های مشابه نشان می دهد که در این نسخه، داستان به عنوان رکن اصلی بازی مطرح است. البته بدیهی است که همچنان سازندگان بخش چند نفره کامل و پر محتوا را برای بازیبازان تدارک خواهند دید، اما پر واضح است که با صحبت های متعدد حول بخش داستانی، سازندگان قصد بازگرداندن آن دسته از طرفداران قدیمی سری را دارند که مدتی است ازاین فرانچایز روی برگردانده اند. و با توجه به بازخورد هایی که از مخاطبان در شبکه های اجتماعی مشاهده کرده ام، به نظر می رسد Activision تا حد قابل توجهی توانسته توجه طرفداران قدیمی را نیز به خود معطوف سازد. در واقع یک تیر و دو نشان. هم طرفداران ثابت و همیشگی سری به شدت منتظر تجربه این عنوان هستند، و هم آن دسته مخاطبانی که ندای وظیفه را با دوران خوش سه گانه مدرن وارفر به یاد می آوردند و از نسخه های جدید دل خوشی نداشتند نیز به خرید و تجربه این عنوان ترغیب شده اند. در واقع تصمیم برای ساخت ریبوت نسخه اول Modern Warfare, هوش تجاری بالای مدیران و دست اندرکاران Activision را نشان می دهد. به خصوص اینکه فروش نسخه آخر یعنی Black Ops 4 با وجود دارا بودن بخش بتل رویال، به هیچ وجه راضی کننده نبود. اما براساس اعلام خرده فروشی های مختلف در کشورهایی مانند آلمان، بلژیک، فرانسه و البته آمریکا، Call Of Duty Modern Warfare بالاتر از عناوینی چون Death Stranding, بیش ترین میزان پیش فروش را از آن خود کرده است.

در ادامه نگاهی دقیق و جزئی به Call Of Duty Modern Warfare خواهیم داشت. با من و گیمفا همراه باشید…

…تنها حقیقتی رو که من میدونم اینه که دنیایی که توش زندگی می کنیم مثل یه انبار بزرگ باروت…فقط کافیه یه نفر یه کبریت رو روشن کنه… جان پرایس

آنچه از داستان، مراحل و اتفاقات بازی می دانیم…

همانطور که در قسمت ابتدایی مقاله اشاره کردم، از همان اولین ساعات معرفی رسمی بازی تا به امروز، بخش اعظمی از کمپین ها و هزینه های تبلیغاتی Activision بر روی بخش داستانی و تک نفره بازی تمرکز داشته اند. ناسلامتی کاپیتان جان پرایس، یکی از محبوب ترین شخصیت های تاریخ گیم، بازگشتش را در این عنوان رقم خواهد زد. در کنار این موضوع، مانور قابل توجه سازندگان بازی بر روی مشکلات و تنش های واقعی بین المللی، و استفاده از این الهامات واقعی در روایت بازی، باعث ایجاد حواشی مختلفی شد که این حواشی در نوع خود حتی باعث بیشتر شدن توجهات نسبت به این عنوان شدند. در مورد حواشی مختلف در بخش های پایانی مقاله توضیحاتی خواهم داد…

اما داستان بازی…همانطور که می دانید، این نسخه، نسخه ای ریبوت محسوب می شود، و شاهد اتفاقات، شخصیت ها و روایتی متفاوت به نسخه اصلی خواهیم بود. با این وجود همچنان برخی شخصیت ها و ویژگی های اساسی و قدیمی، همچنان در این عنوان حضور دارند. در واقع سازندگان به مانند آشپزی عمل کرده اند که با مواد اولیه مشابه، غذای متفاوتی از لحاظ طعم و مزه آماده می سازد(مثال آشپزی، در مقاله گیم؟ به حق چیزای نشنیده!!!).

با توجه به اطلاعات رسمی که تا به امروز در اختیار داریم، در نیمه اول بازی بازیبازان کنترل افسر سابق ارتش بریتانیا، Kyle Gerrick را بر عهده خواهند داشت. و در ادامه جریان و روایت بخش داستانی، در نیمه دوم بازی، بازیبازان در نقش مأمور CIA به نام Alex قرار می گیرند. هنوز مشخص نیست که به علت مأموریت سری Alex نام فامیلی او مشخص نیست، یا آنکه نام فامیلی او ممکن است باعث لو رفتن داستان یا اتفاقاتی شود و به همین دلیل سازندگان از ارائه اسم فامیلی این شخصیت خودداری کرده اند. برای یافتن پاسخ البته تنها راه صبر کردن تا زمان انتشار بازی و تجربه آن است. همچنین حداقل در یک مرحله، بازیبازان کنترل کودکی به نام Farah را بر عهده خواهند گرفت که یک مرحله فلاش بک محسوب می شود. چون Farah و برادرش Haider در ادامه به عضویت Tier یکم به فرماندهی کاپیتان پرایس در خواهند آمد. هنوز مشخص نیست که آیا این مرحله فلاش بک تنها مرحله از این نوع مراحل در بازی است یا اینکه به منظور روایت منسجم و پیوسته، در قسمت های بیشتری در گذشته کنترل Farah در دوران کودکی همراه برادرش را بر عهده خواهیم داشت. لازم به ذکر است هنگامی که بازیبازان کنترل این بچه ها را بر عهده خواهند داشت، با توجه به شایعات ففط و ففط یک پیچ گوشتی در اختیار دارید و در این بخش ها بیشتر باید به حالت مخفی کارانه و محتاطانه پیشروی کنید.

بر اساس اطلاعات مختلف، مراحل بازی در اروپا و خاورمیانه جریان دارند. شاید کنجکاو باشید که در خاورمیانه در کدام کشور ها مراحل بازی جریان خواهند داشت. باید بگویم سازندگان به جای استفاده از کشور ها و مناطق واقعی، داستان بخش خاورمیانه بازی را در کشوری ساختگی با نام Ursekstan روایت خواهند ساخت. این مسأله چند ویژگی مثبت دارد. اول از آنکه سازندگان و ناشر بازی را درگیر مشکلات و حواشی مختلف نمی سازد(عنوان Call Of Duty Modern Warfare 3به عنوان مثال در کشور روسیه ممنوع اعلام شد)، دوم آنکه به سازندگان بازی به خوبی اجازه می دهد شرایط مورد علاقه خود را خلق سازند و بنابر نیاز روایت داستان، در Ursekstan اتفاقات، گروه ها و شخصیت ها مختلفی خلق سازند. دو شخصیت Farah و Haider که بالاتر از آن ها نام بردم، هر دو از شهروندان Ursekstan هستند و در سن بزرگسالی نیز به گروه های آزادی طلب می پیوندند و برای آزادی کشورشان تلاش می کنند. به نظر می رسد بین اتفاقات و شخصیت های دو بخش اروپا و خاورمیانه، یک ارتباط مشخص وجود داشته باشد و احتمالا فرد یا اتفاقی، این دو جریان را به هم ربط خواهد داد. در این بین شاید برایتان سوال باشد پس نقش کاپیتان پرایس چیست؟ باید بگویم آن طور که مشخص است، کاپیتان پرایس یکی از شخصیت های همراهی خواهد بود که در بسیاری از مراحل حضور دارد و در روایت داستان و اتفاقات نقش مهمی را ایفا می سازد. این مسأله که تصویر کاپیتان پرایس بر روی جلد رسمی بازی قرار دارد، علاوه بر دلایل تبلیغاتی، می تواند اشاره به نقش پررنگ او در وقایع مختلف بخش داستانی بازی نیز داشته باشد. به شخصه حدس میزنم کاپیتان پرایس یک نوع پل ارتباطی را بین شخصیت های مثبت بازی ایجاد کند. Alex از یک سو، Farah از سوی دیگر و همچنین kyle garrick. البته بدیهی است این صحبت ها فقط در حد گمانه زنی باقی خواهد ماند و هیچ گونه امکانی برای اثبات این فرضیه وجود ندارد. خصوصا انکه بعید به نظر می رسد سازندگان اطلاعات بیشتری از بخش داستانی بازی را فاش سازند چون تا همین جا نیز اطلاعات زیادی در دسترس همگان قرار داده شده است.

ما نمی جنگیم تا تو آینده دنیا مارو به یاد بیاره. ما می جنگیم که تو آینده دنیایی برای به یاد آوردن وجود داشته باشه… جان پرایس

Piccadilly

اولین مرحله ای که به سراغ آن می رویم، Piccadilly است. به نظر می رسد با توجه به اتفاقات این مرحله، این مأموریت آغاز کننده داستان بازی باشد. در این مرحله که در لندن جریان دارد. در شرایطی که اعضای تیم ضد-تروریستی و تیم ویژه ماشین تروریست ها را محاصره کرده اند و تیراندازی به شدت در حال انجام است. یک ماشین ون پس از طی مسافتی کوتاه منفجر می شود(احتمالا حرکتی از سوی تروریست ها برای سردرگم کردن نیروهای ویژه)، پس از مدت کوتاهی و در حالی که شوک انفجار اول همچنان پابرجاست، انفجار دوم در یکی از خیابان های لندن رخ می دهد و باعث بیش از پیش پیچیده شدن اتفاقات می گردد. جزئیات مربوط به این مرحله و اتفاقات بیشتر طبیعتا مشخص نیستند فقط آنچه می دانیم این است که این انفجارها در لندن، به نوعی می توانند سرآغاز خط اصلی داستانی بازی باشند. همچنین در این مرحله، بازیبازان کنترل Kyle Gerrick را بر عهده می گیرند و به نظر می رسد بعد اتفاقات Piccadilly, Kyle Gerrick که عضو گروه ضد تروریستی شهر است به کاپیتان پرایس می پیوندد و به او برای پیدا کردن و دستگیر ساختن تروریست ها کمک خواهد کرد.

Townhouse

این مرحله پس اتفاقات Piccadilly رخ می دهد و اکنون کاپیتان پرایس، به همراه سه تیم کامل از نیروهای ویژه به سراغ ساختمانی چند طبقه در حاشیه لندن می روند که به نظر می رسد مکان تروریست ها باشد. به احتمال فراوان، شخصیت Kyle Gerrick اطلاعات این مخفی گاه را در اختیار کاپیتان پرایس و تیمش گذاشته است و به نظر می رسد او نیز در این مرحله به عنوان شخصیت قابل بازی حاضر است. در این مرحله تیم ویژه به همراه جان پرایس و Gerrick, طبقه به طبقه در این ساختمان پیشروی کرده و مناطق مختلف را از تروریست ها پاک سازی می کنند. در این مرحله شاهد فراز و نشیب های زیادی خواهیم بود برای مثال در یکی از اتاق ها زنی ادعا می کند که گروگان گرفته شده است، اما با سرعت سعی می کند به ضامن انفجاری برسد که توسط نیروهای ویژه از پای در میاید. یا در بخشی دیگر بازیبازان در نقش Gerrick با استفاده از شاتگانی قدرتمند سوراخی بزرگ در یکی از دیوار ها ایجاد کرده و با پرتاب نارنجک آنجا را پاکسازی می کنند. در پایان مشخص می شود آنجا یک پایگاه تروریستی بوده است و همچنین کاپیتان پرایس تایید می کند که آنها اطلاعاتی از رییس تروریست ها با نام Wolf کسب کرده اند. به مانند مرحله قبل اطلاعات دقیق تر اعلام نشده اند.

Hometown

این مرحله، همان مرحله فلاش بکی است که قبل تر به آن اشاره کردم. در این مرحله بازیبازان کنترل Farah در دوران کودکی را به دست می گیرند و باید با استفاده از مخفی کاری و پیچ گوشتی در دسترس، جان خود را حفظ کنند. در این مرحله هنگام عبور Farah از خیابان، او شاهد قتل مردم بی گناه توسط تروریست‌ها خواهد بود(یکی از مسائل بحث برانگیز پیرامون بازی) و احتمالا مشاهده همچین اتفاقاتی در آن سن، در شخصیت Farah و برادرش تاثیر مستقیم گذاشته است. حال باید دید این تاثیر در دیالوگ ها و رفتارهای این دو شخصیت نیز مشهود خواهد بود یا خیر…همچنین صحنه پایانی این مرحله هم به این صورت است که در حالی که یک سرباز دشمن به Farah نزدیک می شود، او در حال تقلا برای بلند کردن یک Revolver است و در نهایت موفق به شلیک می شود.باید دید هدف سازندگان از گنجاندن و طراحی این مراحل فلاش بک چه بوده است…

ما آلوده میشیم، تا جهان پاک بمونه. این مأموریت ماست… جان پرایس در تریلر معرفی Call of duty modern warfare

اطلاعات و جزئیات بیشتری در مورد جزییات مراحل و اتفافات بخش داستانی در دست نیست و احتمالا هم تا زمان عرضه شاهد ارائه نکات آن چنان دقیق تری از سوی Infinity ward نباشیم.لازم به ذکر است به احتمال فراوان نکات بسیار مهم دیگری در مورد داستان بازی و شخصیت های مربوطه وجود دارد. برای مثال احتمال قابل بازی بودن شخصیت های دیگر در جریان مراحل مختلف بالاست. همچنین در مورد ارتباط شخصیت ها با یکدیگر، پیچش های داستانی، حضور شخصیت های قدیمی و موارد مشابه نیز اطلاعات خاصی در دست نیست و به همین دلیل احتمال وجود سوپرایزهای مختلف در بخش داستانی بازی بالاست.

حواشی و جنجال های پیرامون بازی

پس از معرفی، سازندگان اطلاعات مختلفی را در مورد فضا و اتمسفر بازی به اشتراک گذاشتند. از همان اطلاعات اولیه، مشخص شد که شاهد روایتی به مراتب سیاه تر، سنگین تر و جدی تر نسبت به نسخه اصلی خواهیم بود. همچنین وجود کودک سرباز ها، صحنه های کشتار غیرنظامیان و موارد مشابه دیگر نیز در نوع خود باعث به وجود آمدن حاشیه های بیشتری برای این بازی شد. البته خب طبیعتا تا وقتی بازی عرضه نشود و موفق به تجربه آن نشویم نمی توانیم در مورد این حواشی و جنجال ها نظر دهیم، چون اصلا مشخص نیست سازندگان از مسائل جنجالی تا چه حدی استفاده کرده اند. با این حال آن چیز که مشخص است این است که این بار با داستان و روایتی به مراتب سیاه تر از نسخه های دیگر سری مواجه خواهیم بود.

در پایان نگاهی به برخی نکات مختلف پیرامون بازی خواهیم داشت.

بازی دارای بخش زامبی نخواهد بود

موتور گرافیکی بازی نزدیک به پنج سال در دست توسعه قرار داشته است.

بخش co-op, تک نفره و چند نفره دارای روایتی منسجم خواهند بود. مشخص نیست ارتباط بین داستان این قسمت ها به چه صورت انجام خواهد پذیرفت.

مدت زمان بخش داستانی بازی بین ۵ تا ۹ ساعت است.

وجود بخش بتل رویال نه تایید و نه تکذیب شده است. با این حال شایعاتی وجود دارد که خبر از وجود بخش بتل رویال با تعداد بالای ۱۲۰ کاربر را می دهند

سخن پایانی:

بازی Call of duty modern warfare پتانسیل بالایی برای موفقیت دارد. اما هیچ چیز در دنیای گیم از پیش تعیین شده نیست و ممکن است با وجود انتظارات بالا، بازی به علت مشکلات فنی، یا داستان ضعیف بازی نتواند در حد و اندازه های مناسب ظاهر شود. اما به شخصه بسیار به این نسخه امید دارم و فکر می کنم بعد از جند سال، می توانیم دوباره طعم یک بخش داستانی جذاب و درگیر کننده را در یک عنوان شوتر بچشیم…نظر شما در مورد این ریبوت چیست؟ با ما در میان بگذارید…

منبع متن: gamefa