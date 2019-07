استودیوی کرایتک بازی Hunt: Showdown را در روز بیستم اگوست برای ایکس‌باکس و کامپیوترهای شخصی، و پاییز امسال برای پلی‌استیشن عرضه می‌کند. علاوه بر انتشار دیجیتالی، کرایتک با همکاری با Koch Media نسخه فیزیکی بازی را هم در سرتاسر جهان عرضه خواهد کرد.

این بازی تیراندازی اول شخصِ چند نفره که شما را در نقش یک جایزه بگیر (Bounty Hunter) قرار می‌دهد، در فوریه سال ۲۰۱۸ به Steam Early Access، و در می ۲۰۱۹ به Xbox Game Preview آمد. بنا به گفته کرایتک، دسترسی پیش از موعد به توسعه دهندگان بازی اجازه داد که بازخوردهای بازی‌کنندگان را به نقشه مسیر بازی اضافه نمایند. از فوریه ۲۰۱۸ تا امروز، نزدیک به ۲۰ به روز آوری و وصله نرم‌افزاری برای بازی منتشر شده است، از جمله یک باس جدید، نقشه‌ای جدید، هوش مصنوعی اضافی، حالت بازی سریع، و بیش از دوجین اسلحه جدید.

تمام کسانی که Hunt: Showdown را در مرحله دسترسی پیش از موعد خریده‌اند، در هنگام عرضه جهانی بازی یک اسکین لجندری انحصاری دریافت خواهند کرد.

با نگاهی به صفحه بازی در وبسایت کرایتک هم چنین می‌خوانیم:

«بازی Hunt: Showdown یک بازی تیراندازی اول شخص چند نفره است که با قرار دادن شما در نقش یک جایزه بگیر، هیجان تیراندازی اول شخص را با سبک بقا ترکیب کرده، این دو عنصر را در قالب مسابقه‌ای واحد ارائه می‌دهد. هر مسابقه تا ده نفر را – به تنهایی یا در تیم‌های دو نفره – مقابل هم قرار می‌دهد، تا با کشتن هیولاهای وحشی مرداب لویزیانا در چیزی که منتقدین ترکیبی بی‌همتا از عناصر «بازیکن علیه بازیکن» و «بازیکن علیه دشمن» (PvP and PvE) نامیده‌اند، بر سر جایزه رقابت کنند. ولی به محض اینکه بازی‌کنندگان جایزه را بدست آورند، خود به هدفی برای دیگران تبدیل می‌شوند. هرچه خطر بیشتر باشد، جایزه هم بزرگتر است – گرچه اولین اشتباه، آخرین خواهد بود و مرگ دائمی است. در حالت مسابقه سریع Hunt، ده بازی‌کننده به تنهایی و بر سر بقا – و البته مقدار معتنابهی طلا – تا پایان بازی رقابت خواهند کرد.»

می‌توانید در ادامه تریلر جدید بازی Hunt: Showdown را ببینید.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

منبع متن: digikala